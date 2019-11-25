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Гороскоп на 25 ноября: Скорпионов ждет успех, а Козерогам сегодня нужен отдых

Гороскоп на 25 ноября: Скорпионов ждет успех, а Козерогам сегодня нужен отдых
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2019 года, предусматривает день, в который стоит побеспокоиться о здоровье.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Овнов 

    Овны, главное для вас сегодня — не переусердствовать. Вам, очевидно, предстоит кое-какая работа в собственном доме, требующая немалых усилий и смекалки. Может быть, вы давно уже не переклеивали обои в гостиной, или не переставляли мебель в спальне по фэн-шую? Звёзды советуют в качестве помощников - родителей - им будет приятно, что о них не забывают.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Тельцов 

    В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Близнецов 

    Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Сегодня как раз тот день, когда это следует сделать.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Раков

    Умейте быть гибким, тогда вам удастся переманить у конкурентов ваших будущих клиентов. Предоставьте им такие условия, чтобы они были просто не в состоянии отказаться от ваших услуг. Возможно, вам придется где-то в чем-то поступиться своими принципами.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Львов   

    Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Дев  

    В этот день звезды рекомендуют вам обращать особое внимание на советы врача. Даже если вам кажется, что предложенный им план действий не особо действенен, хотя бы прислушайтесь к тому, что вам говорят.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Весов 

    В этот день вам стоит проявить свой характер и доказать вашей половинке, что вы тоже имеете право на собственное мнение и, более того, намерены это право реализовывать до победного конца. Только палку не перегибайте: испугать близкого вам человека не является вашей основной задачей.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Скорпионов 

    Хороший день. Плюньте сегодня с высокой колокольни на всех и вся, кроме себя, ну и любимого человека заодно. Ему нынче как никогда нужно все ваше внимание и понимание.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Стрельцов 

    Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем нетолько с физической — всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Козерогов

    У Козерогов есть сегодня все основания сердиться на судьбу — в самый неожиданный момент вашему плотскому счастью что-то обязательно помешает! То ли ветер в голове у вашего возлюбленного переменится, то ли сбой в системе произойдет, то ли интернет у вас неожиданно кончится — на самом интересном месте...

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Водолеев 

    Удачный день для важных встреч в неделовой обстановке. Можно очень продуктивно попить с партнерами или коллегами пива, между делом подписывая бумаги или обсуждая новые проекты. Это доставит вам всем удовольствие и благоприятно отразится на общем деле.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 ноября 2019 для Рыб

    Сейчас вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку. Вам дается некоторая передышка, чтобы накопить силы и снова нырнуть с головой в водоворот событий.

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