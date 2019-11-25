Гороскоп на 25 ноября: Скорпионов ждет успех, а Козерогам сегодня нужен отдых

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Овнов Овны, главное для вас сегодня — не переусердствовать. Вам, очевидно, предстоит кое-какая работа в собственном доме, требующая немалых усилий и смекалки. Может быть, вы давно уже не переклеивали обои в гостиной, или не переставляли мебель в спальне по фэн-шую? Звёзды советуют в качестве помощников - родителей - им будет приятно, что о них не забывают.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Тельцов В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Близнецов Не бойтесь сообщить о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете (это касается любого вида чувств). Сегодня как раз тот день, когда это следует сделать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Раков Умейте быть гибким, тогда вам удастся переманить у конкурентов ваших будущих клиентов. Предоставьте им такие условия, чтобы они были просто не в состоянии отказаться от ваших услуг. Возможно, вам придется где-то в чем-то поступиться своими принципами.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Львов Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Дев В этот день звезды рекомендуют вам обращать особое внимание на советы врача. Даже если вам кажется, что предложенный им план действий не особо действенен, хотя бы прислушайтесь к тому, что вам говорят.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Весов В этот день вам стоит проявить свой характер и доказать вашей половинке, что вы тоже имеете право на собственное мнение и, более того, намерены это право реализовывать до победного конца. Только палку не перегибайте: испугать близкого вам человека не является вашей основной задачей.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Скорпионов Хороший день. Плюньте сегодня с высокой колокольни на всех и вся, кроме себя, ну и любимого человека заодно. Ему нынче как никогда нужно все ваше внимание и понимание.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Стрельцов Вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем нетолько с физической — всякая вставшая на вашем пути задача будут разрешена мгновенно.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Козерогов У Козерогов есть сегодня все основания сердиться на судьбу — в самый неожиданный момент вашему плотскому счастью что-то обязательно помешает! То ли ветер в голове у вашего возлюбленного переменится, то ли сбой в системе произойдет, то ли интернет у вас неожиданно кончится — на самом интересном месте...

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 ноября 2019 для Водолеев Удачный день для важных встреч в неделовой обстановке. Можно очень продуктивно попить с партнерами или коллегами пива, между делом подписывая бумаги или обсуждая новые проекты. Это доставит вам всем удовольствие и благоприятно отразится на общем деле.