Гороскоп на 30 ноября: Рыбам стоит проявлять внимание к другим, а Девам - действовать

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Овнов Сократите сегодня общение до минимума, пожалейте свою нервную систему. Можно сослаться на немыслимое количество срочных дел, в любом случае постарайтесь ни с кем сегодня не общаться, возможно, вас сочтут невежей, однако уважение останется. В этот день нельзя оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, и особенно если нужно приложить усилия, направленные на укрепление романтических отношений, ни в коем случае не откладывайте это в долгий ящик.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Тельцов Значительные денежные расходы могут заставить Тельцов активно заняться поиском финансовых ресурсов и источников дополнительного заработка. Не упустите сегодня случая завести полезные знакомства и наладить новые отношения. Чувственное наслаждение и пылкие признания ожидают Тельцов в сегодняшний вечер. Не проглядите свое счастье, а верный путь к нему подскажет ваше сердце. От таких чувств не отказываются, а если пожелаете продолжения, то не будьте эгоистичны в сексе.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Близнецов Обстоятельства этого дня потребуют возвращения долгов, а возможно, вам предстоит делиться прибылью. Если у вас есть претензии к кому-либо, лучше всего решить такую проблему в судебном порядке. Все иски, скорее всего, будут удовлетворены, только важно помнить о принципе, что скупой человек платит дважды. Вечером хорошо бы созвать гостей или отправиться с визитом самостоятельно. Оставаться в сегодняшний вечер в одиночестве не следует, поскольку можно упустить много полезных встреч, которые сыграют положительную роль в вашем будущем.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Раков Вероятность осуществления намеченного на сегодня весьма велика. Однако дети потребуют дополнительного внимания и доставят неожиданные хлопоты. Впрочем, все легко преодолевается, главное не делать из мухи слона и не вспоминать, как бы вы вели себя в детстве в подобных обстоятельствах. Для сохранения хороших отношений с любимым человеком от вас потребуется нестандартный подход. Несколько неожиданных предложений с вашей стороны, как провести выходные, и вторая половинка будет снова увлечена вами.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Львов День сложный, увлекательный, богатый неожиданными знакомствами и заманчивыми перспективами. Вероятно, у некоторых представителей знака Лев появится желание поменять профессию. Реализовать такое желание лучше, в каком-либо увлечении, так будет безопаснее. Ваш энергетический потенциал в сегодняшний день невероятно высок, нужно лишь им правильно распорядиться. Какую сферу деятельности выбрать, решать вам, но чем бы вы ни занимались, успех, как на работе, так и в амурных делах, обеспечен.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Дев Девы в плену своих фантазий, и некоторые из них могут неожиданно реализоваться в той или иной форме. Стоит лишь подумать, и желаемое возникнет перед вами как по волшебству, только загадывайте что-нибудь существенное. Сегодняшний день, это удачное время для объяснения в любви, чувства настолько глубоки, что здравый смысл отдыхает. Однако стоящие перед вами вопросы требуют детальной проработки, поэтому подумать все-таки придется. С сексом сегодня лучше повременить.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Весов Астрологические условия этого дня не позволят Весам расслабиться. Проблем и забот будет достаточно для того, чтобы утомиться морально и физически. Однако такая суета многим Весам покажется увлекательной. Если вас не устраивает нынешняя зарплата, не ставьте условий шефу и не просите повышения. Попробуйте подыскать новое место работы, оно непременно найдется. Тщательно пересмотрите сегодня свой гардероб и наметьте на ближайшие дни посещение салона красоты или парикмахерской, наступила пора вернуть утраченную привлекательность.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Скорпионов Остерегайтесь ссор с представителями противоположного пола. Особенной деликатности потребует разговор со старшими родственниками. В этот день нужно многое прощать, и повезет тем, кто на подобное способен. Попытайтесь сегодня вернуть все долги, в противном случае, попав в черный список, вы рискуете остаться без финансовой поддержки в будущем. Вечер сегодняшнего дня — удачное время для романтических и интимных встреч. Круг общения расширится, также появятся привлекательные перспективы дальнейших взаимоотношений.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Стрельцов Пора бы вам закончить вялотекущие дела и занять себя новыми планами. Сегодня для Стрельцов, на деловом поприще, вероятно заключение выгодных договоров и достижение компромисса в спорной ситуации. Праздник или корпоративная вечеринка в этот день будут приятными и веселыми, но обойдутся дорого, в прямом смысле этого слова, поэтому, отправляясь на мероприятие, не берите с собой много денег, в противном случае все потратите. Для Стрельцов состоящих в браке рекомендуем взять с собой свою вторую половинку, партнер получит удовольствие, и убережет вас от соблазнов.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Козерогов Вероятно, сегодня у Козерогов появится возможность хорошо заработать, однако придется немного поволноваться. В этот день вам следует подумать о своем здоровье, а также закончить незавершенные дела. Козерогам придется активно заниматься решением серьезных проблем одновременно на работе и дома, что чревато переутомлением. Не пренебрегайте общеукрепляющими процедурами, холодный душ по утрам это то, что вам нужно. Вечером не обращайте внимания на мелкие обиды и не проявляйте равнодушия по отношению к близким.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 ноября 2019 для Водолеев Сегодня проявленная Водолеями активность не всегда будет встречать понимание у коллег и сослуживцев. Предстоит учитывать, что редкий человек захочет потесниться и уступить свое место. Ваш недруг в этот день — неуверенность в себе, пройдите по улице с высоко поднятой головой, и вы почувствуете себя намного увереннее. Если настойчиво искать выход из тупика, он непременно найдется. На вечер не следует назначать романтической встречи, вряд ли она пройдет удачно, лучше займитесь домашними делами или проведите время в кругу близких родственников.