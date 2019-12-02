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Понедельник, 02.12.2019
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Гороскоп на 2 декабря: Овны порадуются новым перспективам, а Близнецов ждет рост доходов

Гороскоп на 2 декабря: Овны порадуются новым перспективам, а Близнецов ждет рост доходов
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Несмотря на высокую эмоциональную насыщенность, сутки могут показаться очень даже удачными.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Овнов 

    Сегодня вам предстоит очень много работать для того, чтобы достигнуть желаемого результата. Вряд ли вам удастся это сделать непосредственно в этот день, однако первые шаги окажутся самыми важными и даже решающими в непростом мероприятии подобного рода.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Тельцов 

    Сейчас возможны проблемы с волосами: ваша шевелюра потребует заботы. Любое мероприятие, направленное на укрепление и оздоровление волос, пройдет на ура. А вот краситься не стоит.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Близнецов 

    Резких изменений в вашей жизни в ближайшее время не предвидится. Но немало интересных идей может возникнуть у вас именно сейчас.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Раков

    Сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то, чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Львов   

    Сегодня вам придётся держать себя в ежовых рукавицах и жить в режиме экономии. Денежные операции могут вызвать затруднения, особенно это касается тех, которые зависят не только от вас, но и от других людей и организаций. Лучше не доверять принятие решений людям со стороны.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Дев  

    Если у вас вдруг возникли какие-то сомнения, что у вас в расчеты вкралась ошибка, не поленитесь проверить все ещё раз, иначе и дальше руководствуясь ложными данными, вы рискуете так запутаться, что потом возникнет масса проблем, а вам это совсем ненужно, ведь так?

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Весов 

    У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Скорпионов 

    Пока вы сидите и думаете, как бы вам лучше поступить, другие уже начали действовать, а вы рискуете остаться в стороне и не получить вообще ничего.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Стрельцов 

    Возможно, некоторое время Стрельцам придется не выпускать инициативу из своих рук, чтобы растормошить собеседника, зато потом его будет не остановить! Сегодня есть все предпосылки к тому, что случайное знакомство Стрельцов перерастет в серьезные отношения.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Козерогов

    Сегодня стоит прикинуть в уме, столько ли вы тепла отдаёте вашему любимому человеку, сколько от него получаете. Честны ли вы в бухгалтерии любви и не пора ли торжественно вручить вашей половинке недостачу? Только не всю сразу, а постепенно, незаметно увеличивая дозу.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Водолеев

    В этот день ваше утро может оказаться не совсем добрым, в том числе и в том, что касается здоровья, однако это вовсе не значит, что таким же будет и ваш день. Постарайтесь смотреть на происходящее более оптимистично. Озелените окружающее вас пространство.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня могут быть разногласия с любимым. Дело может дойти даже до скандала. Это, конечно, не есть хорошо, но ведь и в скандалах есть положительные моменты.

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