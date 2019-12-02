Гороскоп на 2 декабря: Овны порадуются новым перспективам, а Близнецов ждет рост доходов

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Овнов
Сегодня вам предстоит очень много работать для того, чтобы достигнуть желаемого результата. Вряд ли вам удастся это сделать непосредственно в этот день, однако первые шаги окажутся самыми важными и даже решающими в непростом мероприятии подобного рода.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Тельцов
Сейчас возможны проблемы с волосами: ваша шевелюра потребует заботы. Любое мероприятие, направленное на укрепление и оздоровление волос, пройдет на ура. А вот краситься не стоит.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Близнецов
Резких изменений в вашей жизни в ближайшее время не предвидится. Но немало интересных идей может возникнуть у вас именно сейчас.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Раков
Сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то, чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Львов
Сегодня вам придётся держать себя в ежовых рукавицах и жить в режиме экономии. Денежные операции могут вызвать затруднения, особенно это касается тех, которые зависят не только от вас, но и от других людей и организаций. Лучше не доверять принятие решений людям со стороны.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Дев
Если у вас вдруг возникли какие-то сомнения, что у вас в расчеты вкралась ошибка, не поленитесь проверить все ещё раз, иначе и дальше руководствуясь ложными данными, вы рискуете так запутаться, что потом возникнет масса проблем, а вам это совсем ненужно, ведь так?
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Весов
У вас будет возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. День благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Скорпионов
Пока вы сидите и думаете, как бы вам лучше поступить, другие уже начали действовать, а вы рискуете остаться в стороне и не получить вообще ничего.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Стрельцов
Возможно, некоторое время Стрельцам придется не выпускать инициативу из своих рук, чтобы растормошить собеседника, зато потом его будет не остановить! Сегодня есть все предпосылки к тому, что случайное знакомство Стрельцов перерастет в серьезные отношения.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Козерогов
Сегодня стоит прикинуть в уме, столько ли вы тепла отдаёте вашему любимому человеку, сколько от него получаете. Честны ли вы в бухгалтерии любви и не пора ли торжественно вручить вашей половинке недостачу? Только не всю сразу, а постепенно, незаметно увеличивая дозу.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Водолеев
В этот день ваше утро может оказаться не совсем добрым, в том числе и в том, что касается здоровья, однако это вовсе не значит, что таким же будет и ваш день. Постарайтесь смотреть на происходящее более оптимистично. Озелените окружающее вас пространство.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 декабря 2019 для Рыб
Сегодня могут быть разногласия с любимым. Дело может дойти даже до скандала. Это, конечно, не есть хорошо, но ведь и в скандалах есть положительные моменты.