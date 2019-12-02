Гороскоп на 3 декабря: Ракам следует быть немного вежливее, а Стрелец многое успеет сделать

Старайтесь держать себя в руках, даже если это будет даваться нелегко, и не поддавайтесь на провокации.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Овнов

Не торопитесь. В первой половине дня желание достичь поставленных целей будет очень сильным, и именно оно может заставить вас совершить поступки, о которых позже придется пожалеть. Запаситесь терпением. Если дождаться благоприятного момента и лишь после этого начать действовать, достичь нужного результата будет гораздо проще. Все важные дела и встречи лучше отложить на вторую половину дня. Вероятны конфликтные ситуации, напряженные моменты. Постарайтесь не ссориться с теми, кто вам дорог: помириться будет трудно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Тельцов

Пустые разговоры отнимают очень много времени и часто мешают уделить внимание делам. Вместо того, чтобы сосредоточиться на чем-то важном, вы обсуждаете вещи, которыми даже не интересуетесь всерьез. Некоторым Тельцам к тому же придется иметь дело с несимпатичными и сложными в общении людьми. Старайтесь сохранять самообладание, иначе конфликта не избежать. День хорошо подходит для учебы и творческих занятий, а также для поиска ответов на какие-то важные вопросы. У вас могут появиться неожиданные и очень удачные идеи. Друзья и близкие их оценят.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Близнецов

Значительная часть дня будет посвящена решению домашних проблем. Вероятно, это потребует расходов. Например, может выйти из строя бытовая техника и придется заменить ее или оплатить срочный ремонт. Вы не останетесь на мели, но необходимость расставаться с деньгами вас огорчит. С точки зрения работы день благоприятен. Тут успех может прийти даже к тем, кто не отличается особенным энтузиазмом и старается не перетруждаться. Неплохо проходят дружеские встречи. А вот романтические свидания могут показаться скучноватыми, если вы сами не дадите волю фантазии.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Раков

Напряженный день. Вам трудно держать себя в руках, иногда из-за вашей раздражительности страдают те, кто вам особенно дорог. Возможны семейные конфликты, причем возникают они порой из-за ерунды. При этом в течение дня не раз могут возникать ситуации, в которых вам потребуется поддержка близких. Иногда может казаться, что вы остались наедине со своими проблемами. К счастью, это не так. Нежелательны серьезные физические нагрузки, они плохо сказываются на здоровье. Особенно внимательными к себе должны быть люди, страдающие хроническими заболеваниями: не исключены обострения.

Лев (24 июля – 27 августа)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Львов

Противоречивый день, насыщенный и очень интересный. Многое нужно делать быстро, решительно, не задумываясь. Вам это часто не нравится – хочется более размеренного течения событий, возможности сделать паузу. Но тратить время напрасно не стоит, потому что у вас есть шанс добиться заметного прорыва в делах, приблизиться к своей цели. Чем меньше вы беспокоитесь и чем больше планируете, тем лучше. Возможны перемены к лучшему в отношениях с близкими, не исключены и романтические сюрпризы. Во второй половине дня вы становитесь особенно внимательными к чужим переживаниям, ничего не упускаете из виду.

Дева (27 августа – 29 сентября)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Дев

Никуда не торопитесь, но не теряйте время зря. Звезды сегодня на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться, чтобы достичь давно поставленных целей. Можно вернуться к старым планам, идеям, которые раньше не удалось осуществить. Не исключено, что сегодня вам помогут люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Вероятны финансовые потери, однако они будут незначительными. Семейные дела могут требовать больше внимания, чем обычно. Не исключено, что напомнят о себе старые проблемы, придется разбираться в ситуациях, корни которых лежат в далеком прошлом.

Весы (29 сентября – 24 октября)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Весов

Не все дается легко, но вы не теряете душевного равновесия. Этот день позволяет решить многие проблемы, особенно хорошо вы справляетесь там, где дело касается финансов. Выяснится, что вы обладаете незаурядными предпринимательскими способностями, можете преуспеть в коммерческой деятельности. Не исключены проблемы в отношениях с близкими, но все возникающие разногласия носят временный характер. Старайтесь не принимать слишком близко к сердцу замечания окружающих. Многие советы тоже лучше пропускать мимо ушей.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Скорпионов

Благоприятный день. Вы решительны и энергичны, старайтесь ничего не откладывать на потом. Именно такой подход дает шанс достичь больших успехов. К тому же вам во многом везет. Этим стоит воспользоваться, чтобы довести до конца важное дело, решить вопрос, который долго не давал вам покоя. Вероятны полезные знакомства. Вам не придется прикладывать усилия, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, которые могут пригодиться. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения развиваются стремительно, и вас это радует.

Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Стрельцов

Трудно будет сохранять здравый смысл и противостоять соблазнам. Вас влечет все яркое и необычное, хочется внести в свою жизнь какое-то разнообразие, а иногда – и кардинально изменить ее. Вместо того, чтобы заниматься текущими делами, вы мечтаете о будущих головокружительных успехах. В результате вы часто допускаете ошибки, а иногда и просто не можете довести начатое до конца. Хорошо, если кто-нибудь вовремя напомнит вам о вопросах, требующих решения. Постарайтесь не подвести людей, которые рассчитывают на вас, выполнить все обещания, которые дали раньше.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Козерогов

Неплохой день, хоть и не особенно плодотворный. Может быть много мелких дел и забот, но вы с ними справитесь, потому что ни одной минуты не захотите тратить напрасно. Важно не переоценивать свои силы, иначе вы уже в середине дня почувствуете, что очень устали, и будете вынуждены отложить какие-то дела на потом. Вероятны полезные знакомства, причем часто вы встречаете удивительных людей в странных, непривычных местах, где не можете расслабиться и почувствовать себя комфортно. Не исключены романтические увлечения.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Водолеев

Очень насыщенный день. Дел много, и все они требуют именно вашего внимания; едва ли хоть что-то можно будет поручить другому человеку. К тому же те, кто прежде обещал поддержку, сейчас слишком заняты решением собственных проблем, так что вам приходится действовать в одиночку. Вы хорошо понимаете, чего хотите, и не сомневаетесь ни в своих целях, ни в методах, которые выбрали для их достижения. Если риск уместен и оправдан, вы идете на него без лишних сомнений, принимаете решения, руководствуясь подсказками интуиции.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 3 декабря 2019 для Рыб