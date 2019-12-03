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Гороскоп на 3 декабря: Девам нужно прислушаться к себе, а Весов могут ожидать неприятности

Гороскоп на 3 декабря: Девам нужно прислушаться к себе, а Весов могут ожидать неприятности
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2019 года, предусматривает насыщенные сутки.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Овнов 

    Сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более что повод для этого всегда найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более утомительных трудов.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Тельцов 

    Следует проявить максимум дипломатии и тактичности. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь попросить об этом. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным и для всего, что касается любви.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Близнецов 

    Вспомните, с какой сферы вы начинали вашу карьеру, возможно, сейчас, когда вы находитесь перед выбором своего дальнейшего пути, вам следует вновь вернуться в ту область, в которой вы раньше работали.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Раков

    Сегодня Ракам стоит избегать перегрева. Он, как известно, действует на организм куда хуже переохлаждения. Проветривайте помещение чаще и одевайтесь легче.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Львов   

    Сегодня вам настоятельно рекомендуется обговорить все детали вашего проекта с шефом. У него могут возникнуть новые идеи, которые пусть и не покажутся вам блестящими, но принесут невероятную пользу. Поэтому, как бы вам ни хотелось, но придется переделать всё в соответствии с мнением начальства.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Дев  

    Ваш организм сейчас благодаря имеющимся у него силам, сам стремится к тому, чтобы быть здоровым, так стоит помочь ему в этом. Подходите к лечению грамотно, чаще прислушиваясь к себе.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Весов 

    В это время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать различного рода неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Скорпионов 

    В этот день звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком настроить на тысячу лет вперед фантастических и несбыточных планов, а потом начать медленно, постепенно и осторожно воплощать их в жизнь. Сами удивитесь, каку вас все начнет получаться! И довольно быстро!

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Стрельцов 

    Сегодняшний день будет весьма неплох. Сегодня вам всеми своими силами стоит стремиться к расширению круга общения. И чем лучше вам это удастся — тем выше вероятность чрезвычайно перспективного в любовном плане знакомства.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Козерогов

    Сегодня вас ждет очередная сходка с родственниками. Конечно, занятие это во всех отношениях малоприятное, но попытайтесь даже из него вынести как можно больше пользы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Водолеев

    Сегодня вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 3 декабря 2019 для Рыб

    Удачный день для решения многих задач. Особенно финансовых. Пока ваши дела идут успешно, а денежные вопросы решаются практически без вашего участия, может быть, стоит оглядеться вокруг — рядом, несомненно, есть кто-то, ждущий вашего внимания? А может, и финансовой поддержки...

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