Гороскоп на 3 декабря: Девам нужно прислушаться к себе, а Весов могут ожидать неприятности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Овнов Сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более что повод для этого всегда найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более утомительных трудов.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Тельцов Следует проявить максимум дипломатии и тактичности. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь попросить об этом. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным и для всего, что касается любви.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Близнецов Вспомните, с какой сферы вы начинали вашу карьеру, возможно, сейчас, когда вы находитесь перед выбором своего дальнейшего пути, вам следует вновь вернуться в ту область, в которой вы раньше работали.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Раков Сегодня Ракам стоит избегать перегрева. Он, как известно, действует на организм куда хуже переохлаждения. Проветривайте помещение чаще и одевайтесь легче.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Львов Сегодня вам настоятельно рекомендуется обговорить все детали вашего проекта с шефом. У него могут возникнуть новые идеи, которые пусть и не покажутся вам блестящими, но принесут невероятную пользу. Поэтому, как бы вам ни хотелось, но придется переделать всё в соответствии с мнением начальства.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Дев Ваш организм сейчас благодаря имеющимся у него силам, сам стремится к тому, чтобы быть здоровым, так стоит помочь ему в этом. Подходите к лечению грамотно, чаще прислушиваясь к себе.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Весов В это время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать различного рода неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Скорпионов В этот день звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком настроить на тысячу лет вперед фантастических и несбыточных планов, а потом начать медленно, постепенно и осторожно воплощать их в жизнь. Сами удивитесь, каку вас все начнет получаться! И довольно быстро!

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Стрельцов Сегодняшний день будет весьма неплох. Сегодня вам всеми своими силами стоит стремиться к расширению круга общения. И чем лучше вам это удастся — тем выше вероятность чрезвычайно перспективного в любовном плане знакомства.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Козерогов Сегодня вас ждет очередная сходка с родственниками. Конечно, занятие это во всех отношениях малоприятное, но попытайтесь даже из него вынести как можно больше пользы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 декабря 2019 для Водолеев Сегодня вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком.