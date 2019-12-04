Гороскоп на 4 декабря: Львам полезно быть скрытными, для Рыб заготовлена хорошая новость

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Овнов Овнам сегодня показана работа с элементами секретности, под прикрытием, «за кулисами». День располагает к тайной встрече, к приватной переписке, помогает в изучении документов, разведке, исследованиях, скрытых маневрах, обостряет чутье на опасность. Также, склоняет к сентиментальности и чувственности, сулит загадочные сны, интригующие вести. Выполнять скучные рутинные дела поможет фоновая музыка.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Тельцов Сегодня Тельцам не стоит экспериментировать, например, менять маршрут или повестку встречи. Вплоть до ночи можно доверять судьбе, обстоятельствам, друзьям и партнерам, следовать своим правилам или идеалам, спокойно продолжать сотрудничество, учебу, экскурсию или другое занятие в рамках намеченного плана. Подходящий момент для совещания с группой доверенных лиц, для официального, но тайного визита.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Близнецов День позволит Близнецам углубиться в работу с информацией. Профессионализм или привычка помогут делать многое «на автомате», но что-то затронет эмоционально. Подходящий момент для работы с медицинскими и налоговыми документами, расчетами, рецептами, инструкциями, совещаний на деликатные темы, приватного разговора с начальником, подчиненным, врачом, представителем какой-либо инстанции или сервиса.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Раков Сегодня Раки тянутся к идеалам или к знаниям. День помогает наладить связь, в том числе, дистанционный контакт и общение с иностранцами. Возможны вдохновляющие вести, подтверждение догадок документами и фактами. В наиболее сложных моментах поможет разобраться интуиция. Неплохой день для начала романа, путешествия, исследования, публикации и рецензирования материалов, карьеры учителя, журналиста.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Львов Львам стоит уделить внимание секретности и безопасности. Нежелательно посвящать в свои дела и частную жизнь случайных людей. Делиться сокровенным и делать признания следует с осторожностью: скорее всего, это лишнее. День подходит для визита в банк, закрытую организацию, налоговую инспекцию, создает атмосферу для приватных совещаний. Полезно иметь канал достоверной информации, нужный пакет документов.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Дев Девам не стоит пропускать подходящий момент для переговоров. День позволяет высказать главное и вовремя остановиться на критической грани. Даст эффект консультация, официальный визит, доверительная беседа, партнерский или супружеский диалог. Высоки шансы на удачный исход собеседования, проверки, экзамена. Возможен серьезный разговор между влюбленными. Удачный момент для важного разговора с детьми.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Весов Весам звезды подсказывают, что рутинные проблемы сегодня решаются путем доверительного разговора. Если вас что-то смущает, самый простой выход – побеседовать с нужными людьми. Например, с врачом, коллегой, подчиненным, домашним персоналом. Также, сегодня оправдан повышенный интерес к полезной информации: рецептам, справочникам, мануалам, литературе о лекарствах, химикатах, инструментах, питомцах.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Скорпионов Этот день позволяет Скорпионам применить свои литературные способности, задействовать талант исследователя, консультанта, аналитика. Вашим суждениям не будет равных, благодаря точности и проницательности. Вы легко найдете общий язык с любым корреспондентом или аудиторией, особенно, в письменном формате. В то же время, вам будет несложно справиться с более скучной работой, например, правкой текста.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцы сегодня нуждаются в доме, убежище или понимании, близком общении. День подходит для тайной переписки, разговора с домочадцами или доверенным лицом. Желательны надежные собеседники и защищенные каналы связи. Ваши личные позиции может ослабить неуверенность в себе, давний самообман или неразрешенный конфликт в семье. К эмоциям не помешает добавить веские аргументы, гарантии, доказательства.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Козерогов Сегодня Козероги эффективно работают с информацией, текстами и документами, а любое общение умело направляют в нужное им русло. Их расчет дополнен интуицией и готовностью подстроиться к обстановке. Изначальную жесткость их позиции смягчит обаяние. День подходит для целевых визитов и поездок. Возможна важная весть, интересное предложение или встреча, прямое или косвенное подтверждение вашей правоты.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Водолеев Сегодня звезды советуют Водолеям как можно скрупулезнее вести дела, в том числе, финансовые. Сделки рекомендуется оформлять по всем правилам, с надлежащими подписями, печатями и гарантиями. Отправляясь на шоппинг, стоит заранее вооружиться планом действий и списком покупок. В любом выборе не помешает придирчивость, системность, исследование на предмет скрытых недостатков или недооцененных бонусов.