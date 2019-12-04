Гороскоп на 5 декабря: Львов ждет нелегкий день, а Ракам повезет в любви

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Овнов Овнам 5 декабря 2019 г не следует торопиться с ответом на какой-то личный вопрос. Найдите свободное время, чтобы всё основательно взвесить. Тем, кто не доволен работой, стоит прямо сегодня написать резюме и разослать его потенциальным работодателям. Почаще спрашивайте сами себя «что я хочу, и в каком направлении двигаться дальше». Не давайте советы близким друзьям, не ставьте эксперименты с причёской и откажитесь от приобретения второсортных товаров.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Тельцов Тельцам сегодня не стоит надеяться на помощь друзей или коллег. Скорее всего, эти люди будут видеть и слышать только себя. Самостоятельность и только она станет главным козырем во всех без исключения начинаниях. Предвидятся заминки в делах, направленных на финансовый или профессиональный успех. Не следует подстраиваться под обстоятельства. Лучше подумать о том, как с ними бороться. Тем, кто должен пройти медицинский осмотр, рекомендуется выспаться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Близнецов Близнецов в этот день ожидают непредвиденные заминки в делах. Не исключено отсутствие нужных людей, поломки незаменимого оборудования, перебои основных средств коммуникации. Компенсацией за все негативные переживания этого четверга станет происходящее дома. Возможно, порадует кто-то из младших членов семьи или будет получен ценный презент от партнёра по браку. Тем, кто пока одинок, стоит обратить внимание на давнего друга противоположного пола.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Раков Ракам 5 декабря можно позволить себе кокетливое поведение. Этот совет особенно актуален для тех, кто ищет любовь. И в тоже время не желательно смешивать работу и личную жизнь. Под запретом начало корыстных романов, попытки кого-то использовать в своих интересах, а также злоупотребление доверием старшего родственника. День подходит для визитов в различного рода инстанции, для поиска свежих идей и получения специализированных консультаций.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Львов Львы завтра рискуют оказаться в тени кого-то более яркого, дерзкого или успешного. Да, это может больно ударить по львиному самолюбию. Просто переждите неблагоприятный момент и не предпринимайте шагов, сродни с эпатажем. Можно заняться собой, дополнить гардероб парой-тройкой подчеркнуто-стильных вещей, найти новое хобби, приобщиться к творчеству популярного автора или поставить личные творческие эксперименты. Вечер посвятите вопросам здоровья.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Дев Дев в этот день может слегка обескуражить новость, пришедшая с места работы. Возможно, будет озвучено, что ближайшая оплата труда будет выдана не в полном объёме. Это пример, призванный показать, что улыбка от служебных известий вряд ли появится. Порадовать может чей-то визит, спонтанное приобретение, расшифровка недавних анализов (актуально для тех, кто в настоящий момент не здоров). Приветствуются контакты с людьми, наделёнными большим общественным авторитетом.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Весов Весы в этот день, скорее всего, вернутся к делам, которые некоторое время назад отложили. Кто-то попытается повысить производственный результат, кто-то вступит в борьбу за более высокий доход, кто-то займётся поиском счастья в сфере личных привязанностей. Весам старшего возраста следует ограничить свой рацион (в частности, отказаться от соли). Четверг наиболее порадует тех, кто связан с бизнесом или торговлей (есть шанс получить весьма приличную прибыль).

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Скорпионов Скорпионов в этот день может слегка встревожить своё зеркальное отражение. Кто-то заметит следы усталости, накопленной за последние дни, кто-то заметит сетку новых морщин, кому-то бросится в глаза какой-то косметический недостаток. Всё перечисленное – повод заняться собой. Можно проконсультироваться с косметологом или с медицинскими специалистами. В списке обязательных дел: уборка в домашних стенах, помощь лучшему другу, контакты с сотрудником какой-то организации.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцы 5 декабря 2019 будут, что называется, нарасхват. Пытаясь выполнить множество дел, не преследующих личные интересы, есть риск истощить энергетический потенциал. Самый верный расклад – сначала выполнение собственных дел и обязанностей, потом всё остальное. Избегайте лживых и самолюбивых людей, не делитесь ни с кем личными планами, контролируйте рацион и не забывайте одеваться в соответствии с декабрьской погодой (щегольство в ущерб здоровья не допустимо).

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Козерогов Козероги в этот день могут испытать встревоженность из-за состояния здоровья близкого человека. Возможно, эта проблема заставит перенести часть намеченных дел на потом. Не исключены внеплановые расходы, неожиданные поездки и встречи. Всё это может спровоцировать стресс, от которого не рекомендуется избавляться при помощи алкоголя. В качестве метода релаксации лучше избрать неизнурительный спорт, самомассаж, медитацию и прослушивание расслабляющих композиций.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Водолеев Водолеям завтра будет полезно умение вести дипломатические переговоры. Вероятно, возникнет какой-то вопрос, затрагивающий интересы семьи, будущее бизнеса или работы. Контролируйте запас внутренних сил. Не следует вмешиваться в чужие дела, давать кому-то советы или проносить через сердце проблемы лучшего друга. Вечером у одиночек этого знака может состояться судьбоносная встреча. Семейным Водолеям также не стоит забывать о романтике.