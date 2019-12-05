Гороскоп на 5 декабря: Ракам стоит быть вежливее, в Весам нужно сосредоточится

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Овнов Сегодняшний день звезды рекомендуют вам целиком и полностью посвятить блаженному отдыху. Вам очень редко выпадает возможность вообще ничего не делать, поэтому цените момент и радуйтесь тому, то наконец-то можете хотя бы ненадолго забыть про ноутбук, печати, документы и иже с ними.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Тельцов Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Близнецов Время благоприятно как для профессиональной деятельности, так и для отдыха. Сейчас неудачный период для решения финансовых вопросов. Постарайтесь не брать и не давать в долг.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Раков Сегодня в отношениях с любимым человеком Ракам стоит умерить свою гордыню! Снизойти до того, чтобы, если нужно, объяснить избраннику свою точку зрения второй или даже третий раз подряд.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Львов Нынче вы можете позволить себе насладиться разнообразными кухнями мира, так как сейчас, скорее всего, никаких проблем с пищеварением у вас быть не должно. Однако старайтесь всё-таки держать себя в руках.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Дев Сегодня вашим основным профессиональным инструментом станет блестящее и неповторимое чувство юмора. Без него работа будет не только неинтересна, но и крайне неэффективна, так что обновите свой арсенал шуток— они понадобятся.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Весов Не позволяйте себе отвлекаться на посторонние и вновь возникшие вопросы. Сосредоточьтесь на чем-то одном, можете даже сформулировать это в нескольких словах и повторять. Размышляя об одном и том же раз за разом, рано или поздно можно прийти к неожиданным выводам и даже совершить какое-нибудь открытие.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Скорпионов Обидевшись на любимого человека, сказать ему об этом прямо, а не точить обиду молча. В конце концов, любимый человек не обязан читать мысли Скорпионов. Поговорите с ним — и он все поймет.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Стрельцов Сейчас вряд ли произойдет что-то такое, что выбьет вас из состояния равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Козерогов Не перекладывайте решение важных проблем на других — сегодня вы лучше знаете, что сделать, когда и как.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 декабря 2019 для Водолеев Постарайтесь не раздражаться, даже если родные требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны сейчас помешать принять правильное решение. Даже если данный день окажется трудным, и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует это делать при помощи алкоголя.