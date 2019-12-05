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Четверг, 05.12.2019
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Гороскоп на 5 декабря: Ракам стоит быть вежливее, в Весам нужно сосредоточится

Гороскоп на 5 декабря: Ракам стоит быть вежливее, в Весам нужно сосредоточится
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для дел с финансами.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Овнов 

    Сегодняшний день звезды рекомендуют вам целиком и полностью посвятить блаженному отдыху. Вам очень редко выпадает возможность вообще ничего не делать, поэтому цените момент и радуйтесь тому, то наконец-то можете хотя бы ненадолго забыть про ноутбук, печати, документы и иже с ними.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Тельцов 

    Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Близнецов 

    Время благоприятно как для профессиональной деятельности, так и для отдыха. Сейчас неудачный период для решения финансовых вопросов. Постарайтесь не брать и не давать в долг.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Раков

    Сегодня в отношениях с любимым человеком Ракам стоит умерить свою гордыню! Снизойти до того, чтобы, если нужно, объяснить избраннику свою точку зрения второй или даже третий раз подряд.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Львов   

    Нынче вы можете позволить себе насладиться разнообразными кухнями мира, так как сейчас, скорее всего, никаких проблем с пищеварением у вас быть не должно. Однако старайтесь всё-таки держать себя в руках.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Дев  

    Сегодня вашим основным профессиональным инструментом станет блестящее и неповторимое чувство юмора. Без него работа будет не только неинтересна, но и крайне неэффективна, так что обновите свой арсенал шуток— они понадобятся.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Весов 

    Не позволяйте себе отвлекаться на посторонние и вновь возникшие вопросы. Сосредоточьтесь на чем-то одном, можете даже сформулировать это в нескольких словах и повторять. Размышляя об одном и том же раз за разом, рано или поздно можно прийти к неожиданным выводам и даже совершить какое-нибудь открытие.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Скорпионов 

    Обидевшись на любимого человека, сказать ему об этом прямо, а не точить обиду молча. В конце концов, любимый человек не обязан читать мысли Скорпионов. Поговорите с ним — и он все поймет.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Стрельцов 

    Сейчас вряд ли произойдет что-то такое, что выбьет вас из состояния равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Козерогов

    Не перекладывайте решение важных проблем на других — сегодня вы лучше знаете, что сделать, когда и как.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Водолеев

    Постарайтесь не раздражаться, даже если родные требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны сейчас помешать принять правильное решение. Даже если данный день окажется трудным, и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует это делать при помощи алкоголя.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня звезды рекомендуют Рыбам с крайней осторожностью относиться к любой информации, которую вы получаете из внешних источников. Она может не только не принести пользу вашему организму, но и на вредить ему.

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