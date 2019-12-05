Гороскоп на 5 декабря: Ракам стоит быть вежливее, в Весам нужно сосредоточится

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Овнов
Сегодняшний день звезды рекомендуют вам целиком и полностью посвятить блаженному отдыху. Вам очень редко выпадает возможность вообще ничего не делать, поэтому цените момент и радуйтесь тому, то наконец-то можете хотя бы ненадолго забыть про ноутбук, печати, документы и иже с ними.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Тельцов
Меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Близнецов
Время благоприятно как для профессиональной деятельности, так и для отдыха. Сейчас неудачный период для решения финансовых вопросов. Постарайтесь не брать и не давать в долг.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Раков
Сегодня в отношениях с любимым человеком Ракам стоит умерить свою гордыню! Снизойти до того, чтобы, если нужно, объяснить избраннику свою точку зрения второй или даже третий раз подряд.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Львов
Нынче вы можете позволить себе насладиться разнообразными кухнями мира, так как сейчас, скорее всего, никаких проблем с пищеварением у вас быть не должно. Однако старайтесь всё-таки держать себя в руках.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Дев
Сегодня вашим основным профессиональным инструментом станет блестящее и неповторимое чувство юмора. Без него работа будет не только неинтересна, но и крайне неэффективна, так что обновите свой арсенал шуток— они понадобятся.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Весов
Не позволяйте себе отвлекаться на посторонние и вновь возникшие вопросы. Сосредоточьтесь на чем-то одном, можете даже сформулировать это в нескольких словах и повторять. Размышляя об одном и том же раз за разом, рано или поздно можно прийти к неожиданным выводам и даже совершить какое-нибудь открытие.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Скорпионов
Обидевшись на любимого человека, сказать ему об этом прямо, а не точить обиду молча. В конце концов, любимый человек не обязан читать мысли Скорпионов. Поговорите с ним — и он все поймет.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Стрельцов
Сейчас вряд ли произойдет что-то такое, что выбьет вас из состояния равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Козерогов
Не перекладывайте решение важных проблем на других — сегодня вы лучше знаете, что сделать, когда и как.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Водолеев
Постарайтесь не раздражаться, даже если родные требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны сейчас помешать принять правильное решение. Даже если данный день окажется трудным, и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует это делать при помощи алкоголя.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 декабря 2019 для Рыб
Сегодня звезды рекомендуют Рыбам с крайней осторожностью относиться к любой информации, которую вы получаете из внешних источников. Она может не только не принести пользу вашему организму, но и на вредить ему.