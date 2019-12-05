Гороскоп на 6 декабря: нервозный день у Близнецов и прилив сил у Дев

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Овнов Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало обещает поддержку высших сил и влиятельных людей, благоприятствует общению и установлению новых связей. Не исключена возможность получения известия, способного повлечь за собой хорошие перемены в области профессиональных занятий или в личной жизни. Проблемы второй половины этого дня, так или иначе, будут связаны с детьми и отношениями внутри семьи. В случае выяснения отношений на повышенных тонах, незначительная на первый взгляд проблема может привести к серьезной размолвке.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Тельцов Хорошее время для смены сферы занятий, новых знакомств и семейных отношений. В этот день вам, по-видимому, нежданно-негаданно представится случай продемонстрировать все свои способности. Обратите сегодня свою энергию на новые деловые предложения, и с максимальной выгодой используйте их себе на благо. Энергетика, присущая в этот день Тельцам, бьет через край и способна вселить оптимистические настроения во всех окружающих вас людей. На фоне таких событий, вы сможете познакомиться с прекрасным представителем противоположного пола, давно обращающего на вас внимание.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Близнецов Достаточно нервозный и неблагоприятный для Близнецов день. Все действия предпринимаемые для цели улучшения своего благосостояния, скорее всего, не принесут каких-либо ощутимых результатов. События и обстоятельства этого дня предостерегают Близнецов от чрезмерных физических нагрузок, а также любых общественных мероприятий. Сегодня не исключены сложности во взаимоотношениях внутри семьи, а также разногласия с коллегами и друзьями. Попытайтесь сосредоточиться на положительных эмоциях, мысленно отстранитесь от чувства уязвленного самолюбия и возможных обид.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Раков В сегодняшний день жизненная энергетика вашего организма находится на весьма низком уровне. Периодически возникающие проблемы будут неизменно напоминать о себе, подначивая вас на поспешные и необдуманные действия. Воздержитесь от подобных решений, продиктованных эмоциями, и попытайтесь не планировать на первую половину дня значимых для вас встреч, это время не будет благоприятно для ведения переговоров. Гораздо лучшим решением для Раков на сегодня станет подведение итога ранее намеченным планам.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Львов День отдыха, получения новых знаний и восстановления энергетического потенциала. Хорошее время для коллективных мероприятий и отдыха в кругу друзей или родственников. В первой половине сегодняшнего дня возможно возникновение проблем личного характера, а любое неприятное известие способно довести напряжение до эмоционального срыва. Попытайтесь провести большую часть дня на свежем воздухе в спокойной, расслабляющей обстановке, например, у водоема. Вечером, не исключены некоторые осложнения во взаимоотношениях с младшими родственниками.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Дев Благоприятные аспекты этого дня способствуют общению, развлечениям и активному отдыху, связанному с физическими упражнениями. Сегодня, скорее всего, некоторых из представителей знака Дева посетит творческое вдохновение. Начиная со второй половины дня, рекомендуется проявить осторожность, особенно если вы решите заняться обустройством дачного участка или ремонтом жилого помещения, поскольку вероятны травмы, также не исключены просчеты, которые не позволят завершить начатое дело.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Весов Сегодняшний день, чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания деловых контактов и новых знакомств. Жизненная энергия и личное обаяние Весов сейчас на достаточно высоком уровне. Первая половина дня станет хорошим временем для энергичных действий в области ведения бизнеса. Вполне возможно, сегодня вам предстоит познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут в осуществлении ваших планов. В этот день любое дело, за которое возьметесь, потребует гораздо меньших усилий и времени, чем вы могли бы предположить вначале, воспользуйтесь этим.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Скорпионов Нынешний день характеризуется неоднозначно и может оказаться весьма напряженным. Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идут на спад, поэтому сегодня возможны сложности во взаимоотношениях с партнерами и в общении с близкими людьми. В этот день, Скорпионам не стоит рассчитывать на покровительство звезд в предпринимаемых действиях, вам нужно постараться провести этот день в спокойной и непринужденной обстановке, избегать конфликтов и общения с неприятными людьми.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Стрельцов Планетарный аспект этого дня неудачен для представителей зодиакального знака Стрелец. Скорее всего, мужчин вашего знака ожидает событие, которое поставит их перед необходимостью переосмыслить ситуацию, сложившуюся в личной жизни. Возможны осложнения во взаимоотношениях с близким человеком из-за клеветы или обмана со стороны недоброжелателей. Представители прекрасной половины вашего знака могут стать мишенью для нападок и недобрых шуточек из-за легкомысленных поступков или опрометчивых высказываний сделанных накануне.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Козерогов Обстоятельства этого дня благоприятны для проявления инициативы в области профессиональной деятельности, занятий творческим трудом, а также финансовых операций. Встречи и поездки, связанные с расширением сферы занятий и новыми проектами, принесут ожидаемые плоды. Удачными будут действия, связанные с обращением в административные структуры. Потенциал нынешнего дня, сильно связан с духовными преобразованиями и нравственным самосовершенствованием. Обратите внимание на тех, кто рядом с вами идет по жизни, им порой так его не хватает.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Водолеев Сложный и противоречивый день. Удача в любом задуманном вами на сегодня деле более чем сомнительна. Водолеям-мужчинам нужно приготовиться к возможному появлению препятствий в делах, а также проявлению недоброжелательности в общении. В течение этого дня, вам не следует действовать напролом, особенно в том случае если новые планы не способны принести незамедлительного результата. Водолеям-женщинам обстоятельства нынешнего периода рекомендуют не вмешиваться в чужие споры и не назначать на сегодня встреч с друзьями и деловыми партнерами.