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Гороскоп на 6 декабря: Ракам нужно прислушаться к своей интуиции, а Скорпионам многое успеть сделать

Гороскоп на 6 декабря: Ракам нужно прислушаться к своей интуиции, а Скорпионам многое успеть сделать
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для сотрудничества.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Овнов 

    Сегодня вы вольны делать всё, что только вашей капризной душе будет угодно. Сходите в кино, на выставку, пригласите гостей или просто проведите день дома.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Тельцов 

    Нынче вас будет отвлекать любой пустяк. Впрочем, если вы займетесь уборкой пустяков из поля зрения, весь день уйдет на это занятие. Ситуация безвыходная — видимо, сделать ничего не удастся, так что можно силы и не тратить.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Близнецов 

    Наиболее сложным может стать взаимодействие с начальством и коллегами. Вашей лучшей опорой остаются неформальные отношения. Именно от друзей вы сможете получить заряд бодрости и моральную поддержку.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Раков

    В такой день вообще никому доверять нельзя, даже гороскопам. Поэтому действуйте так, как вам подскажут ваша интуиция и чувство юмора.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Львов   

    Не забудьте взять работу на дом. В таком случае у вас появится прекрасная возможность отлынивать от домашних дел. Пусть посуду моют другие, как и картошку, чистят. Им все равно больше заняться нечем, а у вас рабочие проблемы накопились.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Дев  

    Вы можете добиться больших результатов, как в профессиональном, так и в личном плане. Сейчас вам не стоит избегать дискуссий, принимайте в них самое активное участие.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Весов 

    В этот день вам не следует чересчур доверять вашему партнеру. Сегодня вам будет довольно трудно убедить себя в том, что ваши труды не напрасны. Если впадете в депрессию — можете наворотить серьезных глупостей, так что лучше устройте себе выходной, раз уж пользы делу принести не в состоянии.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня не торопитесь принимать важные и ответственные решения: врядли они приведут к желаемому результату. Больше вероятность того, что, напротив, чем больше вы будете стремиться к достижению цели, тем дальше от вас окажется эта цель. Постарайтесь всего добиться играючи.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Стрельцов 

    Запомните, сегодня скорость — это, к сожалению, вовсе не тот молоточек, с помощью которого можно достучаться в дверь внутреннего мира вашего любимого человека. Лучше торопиться медленно...

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Козерогов

    Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Водолеев

    Для Водолеев сегодня важны партнерские связи, контакты с аудиторией, связи в обществе. Возможно обострение личной или деловой конкуренции. Суета будет мешать сосредоточиться на главных целях.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 6 декабря 2019 для Рыб

    Главное, чтобы у Рыб и их партнера были общие точки соприкосновения и искреннее желание понять друг друга. Ну а насильно навязывать свою точку зрения сегодня не нужно: если правота на стороне Рыб, со временем любимый человек придет к этой мысли сам.

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