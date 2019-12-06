Гороскоп на 6 декабря: Ракам нужно прислушаться к своей интуиции, а Скорпионам многое успеть сделать

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Овнов Сегодня вы вольны делать всё, что только вашей капризной душе будет угодно. Сходите в кино, на выставку, пригласите гостей или просто проведите день дома.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Тельцов Нынче вас будет отвлекать любой пустяк. Впрочем, если вы займетесь уборкой пустяков из поля зрения, весь день уйдет на это занятие. Ситуация безвыходная — видимо, сделать ничего не удастся, так что можно силы и не тратить.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Близнецов Наиболее сложным может стать взаимодействие с начальством и коллегами. Вашей лучшей опорой остаются неформальные отношения. Именно от друзей вы сможете получить заряд бодрости и моральную поддержку.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Раков В такой день вообще никому доверять нельзя, даже гороскопам. Поэтому действуйте так, как вам подскажут ваша интуиция и чувство юмора.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Львов Не забудьте взять работу на дом. В таком случае у вас появится прекрасная возможность отлынивать от домашних дел. Пусть посуду моют другие, как и картошку, чистят. Им все равно больше заняться нечем, а у вас рабочие проблемы накопились.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Дев Вы можете добиться больших результатов, как в профессиональном, так и в личном плане. Сейчас вам не стоит избегать дискуссий, принимайте в них самое активное участие.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Весов В этот день вам не следует чересчур доверять вашему партнеру. Сегодня вам будет довольно трудно убедить себя в том, что ваши труды не напрасны. Если впадете в депрессию — можете наворотить серьезных глупостей, так что лучше устройте себе выходной, раз уж пользы делу принести не в состоянии.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня не торопитесь принимать важные и ответственные решения: врядли они приведут к желаемому результату. Больше вероятность того, что, напротив, чем больше вы будете стремиться к достижению цели, тем дальше от вас окажется эта цель. Постарайтесь всего добиться играючи.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Стрельцов Запомните, сегодня скорость — это, к сожалению, вовсе не тот молоточек, с помощью которого можно достучаться в дверь внутреннего мира вашего любимого человека. Лучше торопиться медленно...

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Козерогов Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 декабря 2019 для Водолеев Для Водолеев сегодня важны партнерские связи, контакты с аудиторией, связи в обществе. Возможно обострение личной или деловой конкуренции. Суета будет мешать сосредоточиться на главных целях.