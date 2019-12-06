Гороскоп на 7 декабря: повышенная раздражительность у Овнов и душевное равновесие у Тельцов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Овнов Сегодняшний день характеризуется неоднозначно. Его начало крайне неблагоприятно для общения с близкими людьми и друзьями. Сторонитесь резких высказываний и разговоров на повышенных эмоциях, в противном случае ситуацию можно обострить до предела. Нежелание внять доводам партнера, повышенная раздражительность, проявленная вами, могут вызвать такую же ответную реакцию. В этот день лучше избегать романтических приключений, поскольку в дальнейшем они могут повлечь за собой нежелательные последствия, не идите на поводу у своей страсти.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Тельцов Неплохой, насыщенный приятными событиями день для Тельцов, обещающий спокойствие, душевное равновесие, а также обретение способов упрочения материального положения. Вероятно, вам удастся расширить область деятельности, обнаружить новые источники увеличения дохода. Однако решения принятые второпях и ошибочное мнение о происходящем могут воспрепятствовать осуществлению ваших замыслов. Также остерегайтесь стать мишенью для сплетен со стороны недоброжелателей. Вечером не следует совершать прогулок в одиночестве.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Близнецов Вероятнее всего, в этот противоречивый день ожидается спад в коммерческой деятельности и области занятий творчеством. Информация со стороны принятая как руководство к действию может привести к финансовым потерям, а любые начинания обречены на провал. Сегодня Близнецам лучше не предпринимать значимых шагов, внимательно осмотреться по сторонам и во всем положиться на свою интуицию. При общении с партнерами и во взаимоотношениях с близкими людьми не проявляйте излишней настойчивости — возможны ссоры вплоть до полного прекращения отношений.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Раков Настойчивость и решительность должны стать в этот день вашими помощниками во всех делах. Сегодняшний день принесет с собой завидную работоспособность, при желании вы сможете сделать очень многое. В случае начала нового дела, не пасуйте перед возникающими трудностями, в работе и творчестве вас ждет успех. Однако в жизни личной сегодня возможны серьезные изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Не злоупотребляйте терпением своих близких, а для выяснения отношений лучше дождаться более подходящего времени.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Львов Потенциально сложный день, день ссор и конфликтов. Скажутся накопившиеся усталость и напряжение, вероятно выяснение отношений с окружающими на повышенных тонах, к тому же, столкновение с грубостью и хамством сегодня более чем возможны. Жизнь проверяет вас на прочность посылая испытания, будьте предельно внимательны к близким людям и осмотрительны в общении с другими. Воздержитесь от любых активных занятий, не рекомендуются действия связанные с риском, физическое перенапряжение и дальние поездки.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Дев Сегодняшний день принесет с собой новые заботы. Начало дня несет с собой опасность, связанную с повышенным травматизмом, вероятными проблемами со здоровьем, а также серьезными размолвками во взаимоотношениях с окружающими людьми. Вторая половина суток обещает приятные знакомства, а возможно и романтическое увлечение. В этот период дня, Девы без проблем могут справиться с любым делом, за какое бы они не принялись, к тому же, вы вправе рассчитывать на поддержку друзей и близких.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Весов Сегодняшний день благоволит началу новых дел, общению и семейным отношениям. Прекрасную половину Весов ждут приятные неожиданности и новые, не менее приятные, знакомства. Мужчинам вашего зодиакального знака день обещает перемены в жизни личной, однако, беспокоится не стоит, в итоге все обернется в самую лучшую для вас сторону. День также благоприятен для совершения покупок, активного отдыха и заботы о своем здоровье.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Скорпионов Достаточно нервозный день, наполненный неожиданными проблемами в вашей личной жизни. В начале дня, агрессивность по отношению к окружающим, способна вызвать бурный протест со стороны близких людей. Вторая половина этого дня будет насыщена необычными событиями, с которыми вполне можно справиться, применив свою находчивость. Постарайтесь руководствоваться сегодня не эмоциями, а разумом, искать компромиссные и конструктивные решения. Вам следует критически относиться к себе, и не предъявлять к другим слишком завышенных требований.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Стрельцов День на все сто! Откуда только берутся все новые и новые силы? Любое дело, какое бы вы ни начали, удается легко и с успехом. Негативные сюрпризы судьбы, преодолеваются сегодня с блеском и выгодой для Стрельцов, особенно после обеда. Однако не расслабляйтесь — если вы поленитесь вспомнить, что будет и завтрашний день, вас могут начать преследовать в последствии разные мелкие неприятности. Тем не менее, ваш сильный энергичный характер поможет их преодолеть и выйти из ситуации с блеском. День удачен для вкладов, накоплений и важную покупку лучше всего сделать именно сегодня.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Козерогов В этот день все, что происходит в вашем сознании, отражается в окружающем пространстве. Самое время поработать, новые идеи, появившиеся сегодня, позволят в будущем получить возможность хорошего заработка. Но не выдавайте своих планов другим — кто-то может воспользоваться вашей болтливостью. Постарайтесь избегать сегодня новых людей в своем обществе, в будущем они могут помешать вам, даже если сами того сейчас не желают. В послеобеденное время велика вероятность получения травм, будьте внимательны и осторожны.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Водолеев Сегодня Водолеям особое внимание следует уделить здоровью. Возможно получение травм, а также перебои в работе сердца. Не рискуйте на дороге, будьте осторожны с острыми предметами и электричеством. Если сегодня на вас попытаются повлиять со стороны — тактично уходите из подобных ситуаций, а советы не принимайте, иначе возможны потери в финансах, либо разлад в личных отношениях. Не стоит сегодня заводить новых знакомых. Не делайте решительных шагов в деловой сфере и не подписывайте с лету никаких документов.