Гороскоп на 7 декабря: Тельцам точно повезет, а Дев ждет много труда

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Овнов
Овнам в течение дня не рекомендуется менять планы или намеченный накануне маршрут. Вообще консерватизм буквально во всём станет залогом стабильности и душевного равновесия. Единственное, в чём уместны эксперименты – рацион. Откажитесь от блюд, которые пагубно влияют на состояние организма. Тем, у кого есть младшие члены семьи, не стоит давить на них своим авторитетом. Принимая какое-либо решение, соберите семейный совет и будьте предельно дипломатичны.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Тельцов
У Тельцов в этот день не предвидится особых сенсаций. Есть все шансы, что ранее намеченные поездки и мероприятия пройдут «без сучка и задоринки». Тем, у кого есть постоянный партнёр, следует воздержаться от агрессивного (слишком ревнивого или капризного) поведения. Тем, кто недавно поменял место жительства, будет полезно подружиться с соседями. Юным Тельцам и всем, кто мечтает о славе, рекомендуется изучить основы виртуального блогинга.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Близнецов
Близнецам 7 декабря не рекомендуется давить на близких людей. Пусть каждый из них действует так, как считает приоритетным. Куда правильней приступить к решению личных проблем. Поговорите с тем человеком, которого недавно обидели, попытайтесь вернуть расположение бывшего партнёра по браку, сделайте подарок родителям или побалуйте заботой младшего родственника. Не исключено появление авантюрной идеи о том, как повысить уровень текущих доходов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Раков
Раки 7 декабря 2019 г могут оказаться на весьма необычном мероприятии. Не исключено, что появится небольшая неловкость (возможно – желание как можно скорее сбежать). Ещё одним неприятным моментом этой субботы может стать чей-то визит, телефонный звонок с негативными новостями или покупка, которая вызовет разочарование. Успех предвидится в любовных делах. Тем, у кого есть постоянный партнёр, суждено провести этот вечер весьма романтично.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Львов
У Львов в этот день может появиться новая меркантильная цель. Возможно, речь о довольно затратной покупке, которую можно сделать только в кредит или в рассрочку. Не приветствуются резкие выпады в сторону близких людей. Контролируйте своё настроение, пищевой аппетит, а также количество употреблённого алкоголя. Тем, кто недавно болел, суждено почувствовать, что силы мало-помалу возвращаются к привычной отметке. Задумайтесь о правильном рационе.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Дев
Девам в этот день не желательно допускать самоедство. Пытаясь докопаться до сути каких-то проблем, не вините только себя. Вообще будет правильно на время забыть и о проблемах, и о любого рода делах. Наслаждайтесь законными выходными. Можно уехать туда, где вас любят и ждут (например, побывать у лучших друзей или в родительском доме). Нет запрета на шумный отдых в окружении самых разных людей. Одиночкам это даст шанс познакомиться с интересными лицами противоположного пола.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Весов
Весам 7 декабря 2019 не стоит ждать каких-либо чудес. Всё, что вознамеритесь осуществить, скорее всего, будет требовать предельно сосредоточенности и колоссальных усилий. Берегите нервы и кошелёк от контактов с людьми, привыкшими жить за счёт окружающих. Стоит заняться благотворительностью (хотя бы посильной помощью тем, кто в этом нуждается). Творческим Весам можно рассчитывать на вдохновение. Тем, кто ищет любовь, следует поверить в функционал интернета.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Скорпионов
Некоторых Скорпионов в этот день разбудит телефонный звонок с не самыми приятными новостями. Возможно, по их вине придётся перенести на потом намеченный отдых. Нельзя исключать, что некоторым Скорпионам придётся провести выходной, занимаясь авральной работой. Вечер с лихвой компенсирует все неприятности и разочарования. Предвидится либо семейное торжество, либо свидание в изысканной обстановке. Не забудьте сделать хотя бы несколько фото на память.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Стрельцов
Некоторым Стрельцам в этот день поступит бестактный вопрос. Можно уйти от него, превратив происходящее в шутку. Вообще сегодня многие диалоги могут пойти немного не так (например, просьбы о финансовой помощи, признания в чувствах, деловые переговоры). Удача не исключена в процессе новых знакомств (особенно актуально для одиночек). Не следует делать поспешные выводы, узнав о предательстве лучшего друга (партнёра по отношениям). Любая информация требует перепроверки.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Козерогов
Козерогам сегодня есть смысл немного поностальгировать. Возможно, мысленно вернувшись назад, удастся найти ответ на какой-то серьёзный вопрос, отыскать решение текущих проблем или понять причины совершенной ошибки. Не приветствуются утомительные спортивные тренировки, приобретение каких-либо товаров в кредит, а также споры с соседями. Тем, кто перешагнул 40-летний рубеж, есть смысл всерьёз заняться своим рационом и восстановлением нервной системы.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Водолеев
У Водолеев сегодня может случиться забавное происшествие. Скорее всего, оно задаст тон этому дню, и суббота пройдёт достаточно позитивно. Если позволяет погода, можно заняться активными играми вместе с детьми. Приветствуется любой яркий досуг за пределами дома. Одиноким Водолеям не следует отвергать приглашение на какую-то вечеринку (есть шанс, что она принесёт много незабываемых впечатлений). Избегайте переохлаждения организма.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 7 декабря 2019 для Рыб
Рыбам в этот день можно заняться покупкой новогодних подарков. Также есть смысл пересмотреть рацион (актуально для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса). Можно провести генеральную уборку, избавиться от старых вещей, сделать небольшую перестановку, согласно советам Фэн-Шуя. Вечер следует посвятить только себе. Посетите парикмахера и косметолога или, оставшись в обществе лучших друзей, позвольте себе полностью раскрепоститься.