Гороскоп на 7 декабря: Тельцам точно повезет, а Дев ждет много труда

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Овнов Овнам в течение дня не рекомендуется менять планы или намеченный накануне маршрут. Вообще консерватизм буквально во всём станет залогом стабильности и душевного равновесия. Единственное, в чём уместны эксперименты – рацион. Откажитесь от блюд, которые пагубно влияют на состояние организма. Тем, у кого есть младшие члены семьи, не стоит давить на них своим авторитетом. Принимая какое-либо решение, соберите семейный совет и будьте предельно дипломатичны.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Тельцов У Тельцов в этот день не предвидится особых сенсаций. Есть все шансы, что ранее намеченные поездки и мероприятия пройдут «без сучка и задоринки». Тем, у кого есть постоянный партнёр, следует воздержаться от агрессивного (слишком ревнивого или капризного) поведения. Тем, кто недавно поменял место жительства, будет полезно подружиться с соседями. Юным Тельцам и всем, кто мечтает о славе, рекомендуется изучить основы виртуального блогинга.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Близнецов Близнецам 7 декабря не рекомендуется давить на близких людей. Пусть каждый из них действует так, как считает приоритетным. Куда правильней приступить к решению личных проблем. Поговорите с тем человеком, которого недавно обидели, попытайтесь вернуть расположение бывшего партнёра по браку, сделайте подарок родителям или побалуйте заботой младшего родственника. Не исключено появление авантюрной идеи о том, как повысить уровень текущих доходов.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Раков Раки 7 декабря 2019 г могут оказаться на весьма необычном мероприятии. Не исключено, что появится небольшая неловкость (возможно – желание как можно скорее сбежать). Ещё одним неприятным моментом этой субботы может стать чей-то визит, телефонный звонок с негативными новостями или покупка, которая вызовет разочарование. Успех предвидится в любовных делах. Тем, у кого есть постоянный партнёр, суждено провести этот вечер весьма романтично.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Львов У Львов в этот день может появиться новая меркантильная цель. Возможно, речь о довольно затратной покупке, которую можно сделать только в кредит или в рассрочку. Не приветствуются резкие выпады в сторону близких людей. Контролируйте своё настроение, пищевой аппетит, а также количество употреблённого алкоголя. Тем, кто недавно болел, суждено почувствовать, что силы мало-помалу возвращаются к привычной отметке. Задумайтесь о правильном рационе.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Дев Девам в этот день не желательно допускать самоедство. Пытаясь докопаться до сути каких-то проблем, не вините только себя. Вообще будет правильно на время забыть и о проблемах, и о любого рода делах. Наслаждайтесь законными выходными. Можно уехать туда, где вас любят и ждут (например, побывать у лучших друзей или в родительском доме). Нет запрета на шумный отдых в окружении самых разных людей. Одиночкам это даст шанс познакомиться с интересными лицами противоположного пола.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Весов Весам 7 декабря 2019 не стоит ждать каких-либо чудес. Всё, что вознамеритесь осуществить, скорее всего, будет требовать предельно сосредоточенности и колоссальных усилий. Берегите нервы и кошелёк от контактов с людьми, привыкшими жить за счёт окружающих. Стоит заняться благотворительностью (хотя бы посильной помощью тем, кто в этом нуждается). Творческим Весам можно рассчитывать на вдохновение. Тем, кто ищет любовь, следует поверить в функционал интернета.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Скорпионов Некоторых Скорпионов в этот день разбудит телефонный звонок с не самыми приятными новостями. Возможно, по их вине придётся перенести на потом намеченный отдых. Нельзя исключать, что некоторым Скорпионам придётся провести выходной, занимаясь авральной работой. Вечер с лихвой компенсирует все неприятности и разочарования. Предвидится либо семейное торжество, либо свидание в изысканной обстановке. Не забудьте сделать хотя бы несколько фото на память.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Стрельцов Некоторым Стрельцам в этот день поступит бестактный вопрос. Можно уйти от него, превратив происходящее в шутку. Вообще сегодня многие диалоги могут пойти немного не так (например, просьбы о финансовой помощи, признания в чувствах, деловые переговоры). Удача не исключена в процессе новых знакомств (особенно актуально для одиночек). Не следует делать поспешные выводы, узнав о предательстве лучшего друга (партнёра по отношениям). Любая информация требует перепроверки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Козерогов Козерогам сегодня есть смысл немного поностальгировать. Возможно, мысленно вернувшись назад, удастся найти ответ на какой-то серьёзный вопрос, отыскать решение текущих проблем или понять причины совершенной ошибки. Не приветствуются утомительные спортивные тренировки, приобретение каких-либо товаров в кредит, а также споры с соседями. Тем, кто перешагнул 40-летний рубеж, есть смысл всерьёз заняться своим рационом и восстановлением нервной системы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 декабря 2019 для Водолеев У Водолеев сегодня может случиться забавное происшествие. Скорее всего, оно задаст тон этому дню, и суббота пройдёт достаточно позитивно. Если позволяет погода, можно заняться активными играми вместе с детьми. Приветствуется любой яркий досуг за пределами дома. Одиноким Водолеям не следует отвергать приглашение на какую-то вечеринку (есть шанс, что она принесёт много незабываемых впечатлений). Избегайте переохлаждения организма.