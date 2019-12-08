Гороскоп на 8 декабря: Тельцам лучше не шутить, а Львов ждут неожиданные подарки

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Овнов Трудно сосредоточиться на собственных делах. Во-первых, вокруг происходит слишком много интересного, во-вторых, вас часто отвлекают люди, которым нужна помощь. Не исключены разногласия со старыми друзьями, они не всегда способны оценить по достоинству ваши идеи и поддержать их, когда это нужно. Во второй половине дня возможны удачные совпадения и приятные сюрпризы. Это подходящее время для того, чтобы строить планы на будущее. Вы многое видите совершенно ясно, вряд ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение, заставить совершить ошибку.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Тельцов Напряженный день. Даже ради достижения скромных результатов часто приходится приложить серьезные усилия, и вам это совсем не по душе. Возможны разногласия с людьми, которые раньше хорошо понимали вас и во многом поддерживали. Вы стараетесь сгладить острые углы, но это не всегда удается. Лучше воздержаться от шуток: сегодня окружающие часто понимают их неправильно. Постарайтесь избежать семейных ссор: если они все же возникнут, восстановить отношения будет трудно. Нежелательны физические нагрузки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Близнецов Начало дня благоприятно и подходит для решения многих важных вопросов. Завершив сложные дела, которым в последнее время отдавали все силы, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Появятся и новые планы, но с их реализацией можно не торопиться. Если вы не чувствуете, что готовы к решительным действиям, отложите их на потом. Вторая половина дня не так удачна. В это время возможны разногласия и споры, но хуже всего то, что вам не удается разобраться в собственных чувствах. Можно принимать важные решения, но лучше никому о них не рассказывать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Раков Вам не хочется брать на себя ответственность за других, но сейчас без этого не обойтись. Появляется много дел, требующих самого серьезного отношения, вам нужно сосредоточиться, но переживания и волнения мешают это сделать. Вы больше тревожитесь, чем обычно, можете любую неприятность считать признаком надвигающейся катастрофы. На самом деле день не так уж сложен и не готовит серьезных испытаний. Вы поймете это, когда оставите лишние эмоции в стороне и хладнокровно оцените ситуацию. Могут оказаться полезными советы старых друзей и просто хороших знакомых.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Львов Начало дня будет непростым. Возможны недоразумения, задержки в делах, какие-то новости, которые заставят волноваться. Но если вы сохраните самообладание, то вскоре поймете, что все идет не так уж плохо. Позже появится возможность что-то изменить к лучшему в отношениях с близкими. Понять окружающих часто оказывается совсем нетрудно. Вы отлично понимаете намеки, можете догадаться о том, что другие пытаются скрыть. Можно планировать совместный отдых, романтические поездки: это поднимает настроение. Некоторых Львов ждут неожиданные, а потому особенно приятные подарки.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Дев Прежде чем принимать любые решения, убедитесь, что располагаете всей необходимой информацией. Есть опасность выдать желаемое за действительное, оказаться в плену собственных иллюзий. Серьезных промахов вы не допустите, но все же рискуете сами себе создать трудности, преодолеть которые удастся не сразу. Иногда хорошие знакомые помогают советами, но чаще принимать решения вам приходится самостоятельно. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные покупки. Это не лучший день для того, чтобы выбирать подарки для близких: трудно будет понять, кого и чем вы можете порадовать.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Весов Подходящий день для общения, хорошо проходят и деловые, и дружеские встречи. Многие важные вопросы можно обсуждать в непринужденной обстановке, без лишних формальностей. Вам легко будет найти нужные слова, заразить собеседников своими идеями. Не исключены интересные незапланированные поездки. Они оставят самое приятное впечатление, а могут и стать для вас источником вдохновения. Во второй половине дня возможны романтические сюрпризы, знаки внимания от человека, который давно вам симпатичен. Некоторые Весы могут влюбиться с первого взгляда.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Скорпионов Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы. Вы внимательны, обращаете внимание на мелочи, стараетесь ничего не упустить из виду. Такой серьезный подход приносит отличные плоды. Некоторые Скорпионы добьются даже большего, чем ожидали. Будет возможность посоветоваться с людьми, опыту которых вы привыкли доверять. Иногда в ваши дела вмешиваются окружающие, и это оказывается некстати. Но даже из таких ситуаций вы находите достойный выход. Конфликты маловероятны.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Стрельцов Лучше рассчитывать только на свои силы. Найти общий язык с окружающими оказывается труднее, чем обычно, иногда ссоры возникают из-за пустяков. Многим кажутся обидными ваши замечания, и особенно больно вы можете ранить тех, кто вам дорог. Возможны затруднения в делах, задержки, которые заставят нервничать. Однако в целом ситуация не так уж плоха, и вы добьетесь своего, если проявите настойчивость и предусмотрительность. Чем чаще вы задумываетесь о том, какие последствия может иметь тот или иной ваш поступок, тем лучших результатов добиваетесь.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Козерогов Удачный день. Благоприятное стечение обстоятельств позволит добиться значительного прогресса в делах, к тому же вас поддержат люди, которым вы прежде не раз помогали. Будет возможность восстановить давние деловые связи, вернуться к сотрудничеству с проверенными партнерами. Вероятны хорошие новости, а также неожиданные предложения и приглашения. Некоторые представители знака к тому же услышат очень приятные романтические признания. Это подходящий день для того, чтобы подумать о будущем, постараться разобраться в своих чувствах, понять, чего вы на самом деле хотите добиться.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Водолеев Нужна осторожность, особенно в общении с людьми, которые чаще критикуют вас, чем хвалят. Вы легко поддаетесь на провокации, доверяете всему, что говорят окружающие, и рискуете оказаться пешкой в чужой игре. Возможны неудачные сделки, решения, которые приведут к серьезным финансовым потерям. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций, вероятны заметные перемены к лучшему. Постарайтесь уделять больше внимания близким: сегодня для них это очень важно. Можно запланировать на этот день какие-то семейные мероприятия, совместные прогулки и отдых.