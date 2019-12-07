Гороскоп на 8 декабря: победы и падения у Весов, а у Водолеев - груз проблем

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Овнов Денежные проблемы по-прежнему раздражают и вызывают неприятные эмоции. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь соблазнам, не принимайте необратимых решений — впоследствии окажется, что они были ошибочны. Общайтесь сегодня только с близкими и приятными вам людьми. Вторая половина суток несет с собой опасность заболевания, которое впоследствии может перейти в неприятную и долгую болезнь. Если хотите избежать кризиса, не откладывайте посещение лечащего врача.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Тельцов День «серединка на половинку». Потратьте сегодня свои усилия, чтобы найти общий язык с окружением, для этого, вероятно, придется пересмотреть свои планы на этот день. Не следует сегодня принимать однозначные решения и проявлять чрезмерную активность — не суетитесь в этот день. Финансовых вливаний, скорее всего, не будет, даже наоборот — ваше материальное положение может ухудшиться. Так что, проведите ревизию своих финансов и трат, составьте бизнес-план на последующие дни. Если нужно — попросите помощи у друзей или родственников.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Близнецов Для Близнецов этот день — день противоречий. В сфере общения необъяснимое напряжение — вас все почему-то не так понимают, даже близкий человек, с ним особенно вероятен конфликт, и серьезный — вплоть до разрыва отношений. Профессиональные обязанности выполняйте согласно вашему опыту и доводам рассудка. Сегодня вас могут попытаться обсчитать или еще как-то обмануть при совершении покупки — будьте внимательны. Для немолодых Близнецов сегодня следует обратить особое внимание на свое здоровье.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Раков Хороший день для пикников, походов, и любых дел, связанных с недвижимостью. Для творчества и научных открытий, этот день также подходит, как никакой другой. Ваше сегодняшнее, неожиданное знакомство, может перерасти впоследствии в прочный роман. Возможно, вас ждет хорошая новость, которая выведет на новый путь в жизни. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, возможна легкая депрессия, нежелательно сегодня употреблять спиртные напитки.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Львов Сегодня вы сможете объективно оценить результаты своей предыдущей деятельности, и ситуацию в которой из-за этого оказались. События сегодняшнего дня вполне могут сыграть в вашу пользу. Главное для Львов, вера в победу, и тогда, потрясающие результаты в профессиональной деятельности и личной жизни вам обеспечены. Во второй половине дня порадуйте себя оздоровительной программой без излишних физических нагрузок. У детей и Львов преклонного возраста велика вероятность инфекционного заболевания, неукоснительное соблюдение правил личной гигиены позволит избежать подобных неприятностей.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Дев Жизненные силы представителей мужской половины Дев как никогда высоки. Интуитивные возможности, сексуальное обаяние, лидерские способности поднимаются на пик возможного, однако будьте осторожны, на вашем пути могут возникнуть препятствия, вызванные завистниками. Усиливайте позиции, привлекая на свою сторону доверенных друзей и людей со спонсорскими возможностями. Дамы, родившиеся под знаком Дева, от общения в этот день получат только отрицательный результат, что же, иногда побыть наедине с собой тоже хорошо.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Весов День для Весов двоякий и противоречивый. С утра можно заключить выгодные контракты и провести удачные переговоры, именно сейчас вы особенно убедительны. Так что воспользуйтесь предоставленной возможностью, чтобы решить неотложные вопросы с вашими партнерами. А вот после обеда силы пойдут на спад, причем, все неприятные ситуации второй половины дня способны больно «задеть за живое». Утреннее чувство собственного всемогущества, скорее всего, сменится депрессией, в таком случае, лучше отдохните и желательно в одиночестве.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Скорпионов В этот день вы добьетесь крупной победы — только не зазнавайтесь. Также не преувеличивайте возможности тех, кто с вами работает, иначе погрузитесь в трясину мелких неприятных недоделок. Личные отношения могут пострадать как от излишней уверенности в себе, так и от недостаточной решительности. Может назреть семейная ссора. Вечером сегодняшнего дня лучше не сидите дома, сходите к знакомым или в клуб, куда угодно, где не будет вашего спутника жизни. Поступив таким образом, вы сможете избежать крупной ссоры, способной дать осложнения в ваших отношениях.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Стрельцов День для Стрельцов интересный и увлекательный. Чувствуете, как вы прекрасны, обаятельны, просто-таки неотразимы? Вам только на пользу это повышение самооценки, главное, не переборщите, иногда опускайте взгляд с небес на землю. Внешне вы несколько холодны, и ваши близкие могут неверно вас понять, решив, что вы просто не хотите их выслушать и уделить им внимание. Из-за этого могут пострадать отношения, и ваш союз с близким человеком наполнится недоверием, взаимными подозрениями и недосказанностью. Пусть сегодня рядом с вами будут только достойные и дорогие вам люди, уделите им немного тепла и внимания.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Козерогов Удачный день для бизнеса, поступившие сегодня предложения о сделках принимайте, ничего не опасаясь. Только не думайте, что блага посыплются вам на голову немедленно. Все выгоды сегодняшних событий непременно будут вам представлены, но несколько позже. Помощь родственников и друзей — даже если вам покажется, что она ни к чему — обязательно принимайте, это принесет пользу в будущем. Осторожно: столкновение с неприятным вам человеком или неожиданное известие могут привести к тому, что вы ненадолго растеряетесь, соберитесь и держите себя в руках.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 декабря 2019 для Водолеев День для Водолеев непростой. Отменяется запланированное, берется неожиданный груз проблем, почему-то именно вы должны разгребать то, что навалили другие и мирить между собой конфликтующие стороны. Вообще все, что вы сегодня сделаете, имеет отношение к вашей либо чьей-то личной жизни, так что не спешите, и не проявляйте лишних эмоций, иначе, после еще и окажетесь крайними.