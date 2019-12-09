Гороскоп на 9 декабря: Близнецам нужно быть осторожнее, а Раков ждет успех

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Овнов Если доберетесь до спортзала, попробуйте провести активную тренировку, пусть ваше тело потрудится, как следует. Сегодня не стоит делать себя каких-то поблажек. Однако не спешите сразу после занятий набивать себе желудок едой, помните, что должно пройти не менее часа.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Тельцов Если ваша фирма ориентирована на взаимодействие с широкой аудиторией, можете не сомневаться, что сегодня у вас не будет отбоя от клиентов. Следовательно, прибавится и работы! Для тех же, кто, напротив, имеет узкий круг потребителей, день обещает быть спокойным, без всяких сюрпризов.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Близнецов Сегодня вы можете оказаться, немного болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Постарайтесь говорить поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Раков Все ваши стремления будут направлены на достижение успеха, причем в различных областях. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Львов Львы, этот день богат на яркие впечатления — вы же сами мечтали о переменах, вот фортуна и прислушалась к вашим пожеланиям. Старайтесь не поддаваться соблазнам — в сегодняшней бочке с медом найдется и ложечка дегтя. На любовном фронте возникнет непростая ситуация — ревность ваших поклонников/поклонниц просто зашкаливает.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Дев Вам предстоит деловая поездка? Сегодня отличный день, чтобы побеседовать на эту тему с начальством. Возможно, вы сможете выторговать себе повышенные командировочные, а может быть, просто толково поговорите по делу - тоже нелишнее.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Весов Сегодня звезды способны придать любовным отношениям Весов страсть и накал! Они могут испытать бурю чувств по отношению к своему партнеру и при этом — полное отсутствие желания держать их в себе. Что ж, зачем сдерживаться?

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Скорпионов Позаботьтесь сегодня о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите, и похорошеете — разве плохо? Сегодня большая часть тайного может стать явным. Будем надеяться, что это вам только на руку.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Стрельцов Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня — в том числе и самые скучные рутинные дела. Конечно, если вы махнете на них рукой, то сегодня сможете вдоволь повеселиться, но зато завтра вам придется выполнять вдвое больший объем работы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Козерогов Сегодня Козерог будет пользоваться популярностью! Кто-то будет откровенно проявлять к нему свой интерес — возможно даже, сразу несколько представителей противоположного пола.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Водолеев Не сдавайтесь — вы находитесь уже на самом пороге. Нужно, только не побоятся войти в открытую дверь. У Водолеев сегодня во всех отношениях хороший день. Тем не менее, звёзды советуют вам следить за исполнением детьми их непосредственных обязанностей по дому. Если накопилось много грязной посуды, почему бы не попросить их помыть её, тем более что вы с супругом приходите домой поздно и вам уже не до того?