Гороскоп на 10 декабря: Львам лучше стать "серой мышью", а Девам не желательно тратить время на болтовню

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Овнов Некоторые Овны в течение этого дня столкнутся с небольшими профессиональными трудностями. Скорее всего, речь идёт о разногласии с одним из коллег, либо о поломке служебного оборудования. Компенсацией за весь негатив станет тёплый вечер в кругу близких людей. Тем, кто пока одинок, суждено оказаться на спонтанной романтической встрече. Нельзя исключать, что будут получены знаки внимания от человека, с которым очень долго общались исключительно, как просто знакомые.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Тельцов Тельцам 10 декабря 2019 не желательно допускать разногласия с ближайшими родственниками. Есть риск, что даже минимальный конфликт быстро перерастёт в грандиозную ссору. Вообще будет правильно обходить стороной всей острые темы и в общении с домочадцами, и с прочими собеседниками. Особенно актуально для тех, чьё настроение в течение вторника будет предельно взрывоопасным. Найдите возможность восстановить эмоциональный баланс. День идеален для продажи ненужных товаров.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Близнецов Близнецам в этот день может повезти в ходе коротких поездок. Нельзя исключать, что состоится решающий разговор с человеком, от которого зависит финансовый (профессиональный) успех, судьба любовной привязанности или исход какого-то дела. Тем, кто недавно перенёс какой-то недуг, рекомендуется проводить этот день в умеренном темпе. Под запретом любые взрывные эмоции (не только агрессия, но и позитивные переживания). Умеренность – вот залог спокойствия этих суток.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Раков Раки в этот день вряд ли смогут найти общий язык с сотрудником какой-то организации. Возможно, самое правильное – перенести этот визит или проводить его в обществе человека, тонко разбирающегося в прикладной психологии. Не рекомендуется оформлять кредитные займы, давать деньги в долг и проводить крупные операции в финансовой сфере. Тем, кто недоволен собой, следует приступить к неизнурительным тренировкам и сесть на диету. Любые нововведения пройдут довольно комфортно.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Львов Львам сегодня противопоказано слишком «ярчить». Скорее всего, в свете сегодняшних обстоятельств, лучше быть «серой мышью», которая держится где-то в тени. Тем, кто запланировал на сегодня важные переговоры, собеседование, презентацию личных идей или сдачу экзамена, выбирая наряд, следует остановиться на чём-то подчёркнуто скромном. Вечером не исключено получение новостей, которые будут восприняты в качестве позитивной сенсации.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Дев Девам 10 декабря не рекомендуется тратить свободное время на болтовню, виртуальные игры или просмотр ничего не значащих новостей. Мобилизуйте все силы и направьте их на дела, от которых зависит дальнейшее пребывание в нынешней должности (судьба личного бизнеса или другое немаловажное начинание). Устав от ударных трудов, порадуйте свой организм отдыхом в кругу близких друзей, чашкой ароматного кофе или чем-то другим, что дарит покой и релаксацию.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Весов Многие Весы сегодня попытаются досконально изучить какой-то вопрос. Для сбора необходимой информации можно использовать средства прошлого века (например, «сарафанное радио»). Вторник обещает принести заметный успех всем, кто проходит учебный процесс, мечтает выгодно трудоустроиться или бьётся за счастливое будущее своей любовной привязанности. Не исключены неприятные визиты, чьи-то нелепые просьбы и мелкие поломки домашнего оборудования.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Скорпионов У Скорпионов в этот день может иссякнуть запас позитива. Скорее всего, он будет потрачен в ходе утренней ссоры с транспортным хамом или из-за семейных «разборок», вспыхнувших по вине сущего пустяка. Настроение необходимо как можно скорей привести к нормальной отметке. От этого будет зависеть не только продуктивность труда, но и исход собеседования, деловых переговоров или романтической встречи. Вообще будет правильно перенести на потом всё, что вызывает неудовольствие.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцами в этот день многие будут искренне восхищены. Возможно, высокую оценку получит ваш внешний вид (недавнее приобретение, профессиональные достижения, успехи кого-то из родственников). Остерегайтесь людей, которые только делают вид, что искренне рады всему перечисленному. Будет полезно почитать литературу по прикладной психологии, посетить научный портал, посвящённый любопытной тематике, или как-то иначе пополнить багаж знаний и опыта.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Козерогов Некоторые Козероги в этот день будут производить впечатление слишком серьёзных и немногословных людей. Скорее всего, появится сосредоточенность исключительно на служебных делах (на устранении семейных проблем или на попытках избавиться от финансового дефицита). Всё, к чему приложите силы сегодня, обещает принести заметный успех. Предвидятся неожиданные звонки и СМС от людей, предлагающих помощь. Подумайте, нет ли в происходящем подвоха.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Водолеев Водолеям 10 декабря 2019 г не следует отвергать правила поведения в обществе. Под строгим запретом публичные ссоры, оскорбления в адрес власть имущих особ, споры с представителями органов правопорядка. Также следует проанализировать свой внешний вид (он не должен быть через чур эпатажным). После полудня есть вероятность чудесным образом избавиться от каких-то проблем (например, от одиночества или безденежья). Семейным Водолеям следует опасаться домашних конфликтов.