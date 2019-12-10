Гороскоп на 10 декабря: Рыб ждут неожиданности, а у Стрельцов сегодня удачный день

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Овнов Планируйте отпуск, путешествия, отдых. Отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Тельцов Сегодня вам стоит постоянно помнить о том, что вы не железный человек. А значит, не стоит себя перегружать излишними заботами. Сегодня будьте внимательны к мелочам. Какой-то пустяк может иметь решающее значение, хорошо бы только понять, какой именно. На всякий случай, лучше не упускать ничего.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Близнецов Вам будет не о чем жалеть, если с самого утра активно возьметесь за работу. Вашей энергии будет достаточно для того, чтобы справиться с любым делом, но очень важно действовать по плану, а не метаться из стороны в сторону.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Раков День благоприятен для контактов. Возобновите прерванные отношения и наладьте испорченные. Вас могут посетить любопытные идеи, смело воплощацте их в жизнь, рискуйте.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Львов В ваших силах в этот день урегулировать отношения со своим любимым человеком. Только не начинайте снова осыпать его упреками.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Дев Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Весов Работая в команде, вы захотите утвердить себя, требуя от всех безоговорочного подчинения. Увы, желаемого результата это не принесет. Если хотите, чтобы люди плясали под вашу дудку, сделайте ставку на дипломатию.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Скорпионов День потребует быстрых реакций и ответственных поступков. Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения следует тщательно обдумывать. Избегайте стрессов. В денежных вопросах соблюдайте осторожность.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцы, звезды предсказывают отличный денек, и вас ждут сюрпризы и приключения. Многим представителям знака повезет в финансовой сфере — смотрите под ноги, вдруг наткнетесь на чемоданчик с деньгами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Козерогов Если же Козерог делает в отношениях лишь первые шаги, сегодня ему будет трудно удержаться от того, чтобы перескочить через одну-две ступеньки! Вечером свидание может пойти не так, как Вы планировали. Избегайте ссор и не торопите события, так будет лучше для Вас.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 декабря 2019 для Водолеев Сегодня вас может заинтересовать очень выгодное деловое предложение. Но звезды советуют быть осторожней. Тщательно проверьте источник предложения.