Гороскоп на 11 декабря: Раков ждут перемены в личных отношениях, а Водолеев ожидают сюрпризы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Овнов Не все дается легко, но в целом вы останетесь довольны тем, как сложится этот день. Ясно, как можно добиться желаемого, куда нужно двигаться и кто может вам помочь. Будет возможность восстановить старые связи. Не исключено, что давние знакомые предложат какие-то интересные проекты. Серьезные проблемы едва ли возникнут, а мелкие недоразумения не собьют вас с толку. Для учебы нужно больше времени и терпения, чем обычно: не все запоминается сразу, иногда вам нужно время даже для того, чтобы разобраться в самых простых вещах. Проявите настойчивость, и все получится.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Тельцов Благоприятный плодотворный день. Вы готовы много работать, стараетесь ничего не откладывать на потом. Поскольку вы выглядите очень спокойными и уверенными в себе, окружающие часто обращаются к вам за советами и помощью. Ваш авторитет растет. Будет возможность произвести хорошее впечатление на тех, чье мнение вам важно. Неважно, предпочтете ли вы действовать самостоятельно или сотрудничать с кем-то; в любом случае вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Вероятны денежные поступления. Решатся финансовые вопросы, которые в последнее время не давали вам покоя.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Близнецов Благоприятный день для знакомств и общения в неформальной обстановке. Можно обсуждать самые сложные вопросы, не опасаясь, что это приведет к разногласиям и спорам. Даже люди, которые прежде были не склонны к долгим разговорам, сейчас готовы выслушать ваше мнение и принять его во внимание. Вероятны деловые предложения, будет возможность принять участие в работе над каким-то интересным проектом. Будет возможность заняться чем-то необычным и новым, заодно научившись тому, что вскоре пригодится. Творческий потенциал высок, появятся хорошие идеи.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Раков Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вы внимательны к окружающим, не жалеете сил для того, чтобы люди, которые вам дороги, ни в чем не нуждались. Будет возможность поддержать того, кто оказался в трудном положении, или сделать приятный сюрприз дорогому человеку. Вы не ждете благодарности за то, что делаете для других, но все же получаете ее - причем в самом неожиданном виде. Неплохой день для решения бытовых проблем, покупки каких-то полезных вещей для дома. В конце дня вероятны неожиданные приятные встречи.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Львов Благоприятный день с точки зрения общения. Возможны перемены к лучшему в личных отношениях: вы внимательны к близким людям, они это ценят и стараются отвечать тем же. Вероятны неожиданные визиты; вы будете рады гостям, а они принесут хорошие новости. Трудно сосредоточиться на привычных делах, они кажутся слишком скучными. Но если вы сделаете над собой усилие, то справитесь с ними отлично. Хочется взяться за что-то новое, но тут очень легко сделать ошибку, переоценить свои возможности. Так что подумайте дважды, прежде чем совершать какой-то ответственный шаг.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Дев Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за масштабные дела и проекты, к которым вы раньше не решались подступиться. Делайте первые шаги без спешки; вы не допустите ошибок, вскоре поймете, как лучше действовать, чтобы добиться успеха. Вы не упускаете возможности получить полезную информацию, поговорить с теми, кто готов поделиться опытом. Легко увлечься чем-то совершенно новым, а вот привычные дела порой кажутся скучноватыми. Вы все равно справляетесь с ними хорошо, но иногда приходится делать над собой усилие, чтобы довести начатое до конца.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Весов Этот непростой день приносит много соблазнов. Трудно совладать с собственными слабостями. Порой вы идете на поводу у мимолетных желаний, хотя прекрасно понимаете, что ни к чему хорошему это не приведет. Проявите немного предусмотрительности - и позже вы не раз поблагодарите себя за это. Будьте настороже с новыми знакомыми. Сегодня вас легко ввести в заблуждение, сбить с толку. Не исключено, что кто-то попытается манипулировать вами, использовать ваши таланты в своих интересах. Чем раньше вы дадите отпор таким людям, чем лучше.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Скорпионов Удачный день. Возможны значительные денежные поступления и интересные деловые предложения, не исключены полезные знакомства. Хорошо проходят любые встречи и переговоры. Ваши идеи многим нравятся, сейчас их можно обсудить с людьми, чья помощь вам не помешала бы. Высок творческий потенциал, вы ко многим делам подходите не так, как другие, находите нестандартные решения. Благоприятен день и с точки зрения романтических отношений. Вы понимаете близкого человека, догадываетесь о его тайных желаниях и находите способ их исполнить.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Стрельцов Благоприятный день. Возможен значительный прогресс в делах. Вероятны денежные поступления, будет возможность сделать выгодные инвестиции и покупки, заключить сделки, которые принесут прибыль. Полагайтесь на интуицию. Именно она подсказывает, когда стоит проявить осторожность, а когда можно пойти на риск. Вероятны новые знакомства; они окажутся не только приятными, но и полезными с деловой точки зрения. Вы способны многих заинтересовать и увлечь своими идеями, даже недавних соперников можете привлечь на свою сторону, если захотите.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Козерогов Непростой день. Нужны настойчивость и терпение, чтобы довести начатое до конца. Многое идет не по плану, это раздражает. Вы стараетесь сохранить равновесие, но удается это не всегда. Иногда окружающие ведут себя странно, могут неприятно удивлять люди, которые прежде показывали себя только с лучшей стороны. Опыт, который вы сегодня получите, не раз пригодится позже. Во второй половине дня вероятны хорошие новости и приятные сюрпризы. Близким удастся порадовать вас, предложить нечто интересное. Могут хорошо сложиться романтические поездки.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Водолеев Благоприятный день, влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Вы чувствуете поддержку звезд, но не ждете, что они все сделают за вас, а сами проявляете инициативу. Это очень нравится окружающим, многие захотят познакомиться с вами поближе. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят свое мнение. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вы легко находите поводы для радости, обращаете внимание на мелочи - и это помогает смотреть в будущее с оптимизмом, не волноваться по пустякам.