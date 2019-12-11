Гороскоп на 11 декабря: Близнецов ждет нелегкий день, а Ракам придется себя порадовать

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Овнов Семейные проблемы желательно решать в темное время суток — вечером и родственники добрее, и звезды благосклоннее. Пора уже начинать бороться с вашим подавленным состоянием! Никто не сможет помочь вам справиться с нервным расстройством, если этого не захотите, в первую очередь, вы сами. Сходите куда-нибудь, развейтесь.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Тельцов Пусть этот день подарит Тельцу и его любимому человеку максимум незабываемых эмоций. Если они давно уже вместе, в них способны заново вспыхнуть уже забытые, казалось бы, чувства.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Близнецов Сегодняшний ваш день будет наполнен кипучей социальной деятельностью, и вы обзаведетесь широком кругом новых знакомств, которые впоследствии не только могут перерасти в большую искреннюю дружбу, но и открыть перед вами массу новых перспектив — в том числе и на карьерном фронте.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Раков День обойдется без неприятных сюрпризов. Многие планы удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Помощь и поддержку окажут ваши близкие люди. Не позволяйте себе снимать напряжение при помощи спиртного или битья посуды.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Львов Сегодня удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, закончить которые никак не удавалось. Вдохновение и прилив жизненной энергии станут вашими лучшими помощниками. Тем более что даже звезды советуют не расслабляться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Дев Девы, будьте искренними, и окружающие непременно ответят вам взаимностью. Делиться тайнами с конкурентами не обязательно - откровенность пригодится в решении личных проблем.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Весов Сегодняшний день подходит для деловых поездок и семейных путешествий, главное, ничего не перепутать и нечаянно не захватить домочадцев на переговоры.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Скорпионов Сейчас вам сложно будет найти общий язык с людьми, с которыми просто необходимо договориться. В большей степени это касается любовных отношений. Возможно, придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Стрельцов Абсолютная сосредоточенность на работе чревата губительными последствиями. В один прекрасный момент вы можете начать называть своего любовника именем шефа, а еще хуже - запамятуете о дне рождении свекрови или снохи. Ничем хорошим это точно не обернется.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Козерогов У Козерога могут возникнуть серьезные проблемы, и особенно это касается супружеских пар. Эти представители зодиакального круга всегда стремятся к семейному благополучию и расстраиваются, когда в их семье происходят конфликты.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 декабря 2019 для Водолеев Вам следует проявить терпение и понимание, и тогда вы сможете уладить конфликтную ситуацию и избежать серьезных последствий.