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Среда, 11.12.2019
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Гороскоп на 11 декабря: Близнецов ждет нелегкий день, а Ракам придется себя порадовать

Гороскоп на 11 декабря: Близнецов ждет нелегкий день, а Ракам придется себя порадовать
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для разговоров и решения рабочих вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Овнов 

    Семейные проблемы желательно решать в темное время суток — вечером и родственники добрее, и звезды благосклоннее. Пора уже начинать бороться с вашим подавленным состоянием! Никто не сможет помочь вам справиться с нервным расстройством, если этого не захотите, в первую очередь, вы сами. Сходите куда-нибудь, развейтесь.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Тельцов 

    Пусть этот день подарит Тельцу и его любимому человеку максимум незабываемых эмоций. Если они давно уже вместе, в них способны заново вспыхнуть уже забытые, казалось бы, чувства.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Близнецов 

    Сегодняшний ваш день будет наполнен кипучей социальной деятельностью, и вы обзаведетесь широком кругом новых знакомств, которые впоследствии не только могут перерасти в большую искреннюю дружбу, но и открыть перед вами массу новых перспектив — в том числе и на карьерном фронте.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Раков

    День обойдется без неприятных сюрпризов. Многие планы удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Помощь и поддержку окажут ваши близкие люди. Не позволяйте себе снимать напряжение при помощи спиртного или битья посуды.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Львов   

    Сегодня удачный день для завершения начатых дел, особенно тех, закончить которые никак не удавалось. Вдохновение и прилив жизненной энергии станут вашими лучшими помощниками. Тем более что даже звезды советуют не расслабляться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Дев  

    Девы, будьте искренними, и окружающие непременно ответят вам взаимностью. Делиться тайнами с конкурентами не обязательно - откровенность пригодится в решении личных проблем.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Весов 

    Сегодняшний день подходит для деловых поездок и семейных путешествий, главное, ничего не перепутать и нечаянно не захватить домочадцев на переговоры.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сейчас вам сложно будет найти общий язык с людьми, с которыми просто необходимо договориться. В большей степени это касается любовных отношений. Возможно, придется найти старую записную книжку и поднять связи, которые принесут новые перспективы.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Стрельцов 

    Абсолютная сосредоточенность на работе чревата губительными последствиями. В один прекрасный момент вы можете начать называть своего любовника именем шефа, а еще хуже - запамятуете о дне рождении свекрови или снохи. Ничем хорошим это точно не обернется.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Козерогов

    У Козерога могут возникнуть серьезные проблемы, и особенно это касается супружеских пар. Эти представители зодиакального круга всегда стремятся к семейному благополучию и расстраиваются, когда в их семье происходят конфликты.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Водолеев

    Вам следует проявить терпение и понимание, и тогда вы сможете уладить конфликтную ситуацию и избежать серьезных последствий.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня Рыбы могут почувствовать потребность в том, чтобы провести время в уединении, вдали от любимого человека. Не надо противиться этому чувству.

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