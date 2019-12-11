Гороскоп на 12 декабря: Козерогам повезет в делах, а Девам лучше отдохнуть

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Овнов Благоприятный день, можно во многих делах достичь успеха. Главное – не терять время напрасно, стараться действовать максимально эффективно. Ради этого, возможно, придется отказаться от каких-то запланированных развлечений и встреч. Отчасти вы будете этому даже рады, ведь дела, которые требуют вашего внимания, очень интересны. Можно решать финансовые вопросы, тут вам помогает интуиция. Вторая половина дня – наиболее удачное время для покупок. Вы без труда выберете вещи, которые будут долго радовать и вас, и ваших близких.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Тельцов В первой половине дня значительным будет влияние позитивных тенденций. А это значит, что лучше ничего не откладывать на потом. Особенно важно иметь это в виду, когда дело касается рабочих встреч. Утром они проходят почти идеально, но чем дальше, тем сложнее становится достичь хоть каких-то договоренностей. Вечером возможны неудачные покупки, финансовые потери. Не исключены семейные разногласия; чаще всего их причиной становятся деньги или общее имущество. Не спешите принимать важные решения: нужно время, чтобы собрать всю необходимую информацию.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Близнецов Первая половина дня определенно заставит поволноваться. Многое идет не так, как вам хотелось бы, чаще обычного приходится сталкиваться с трудностями. Огорчает недостаток поддержки со стороны близких, в понимании и участии которых вы сейчас особенно нуждаетесь. Позже ситуация изменится к лучшему, откроются новые возможности, и вы постараетесь ими воспользоваться. Не стесняйтесь задавать вопросы: только так можно получить информацию, которая вскоре пригодится. Вероятны встречи с людьми, которые прежде были вам очень дороги.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Раков Лучше ничего не откладывать на потом, потому что утром влияние позитивных тенденций еще будет давать о себе знать, а позже оно станет совсем незаметным. Вероятны задержки в делах, часто не удается довести начатое до конца из-за крайне несвоевременного вмешательства людей, которые искренне желают вам самого лучшего. Ни с кем не делитесь своими секретами: сейчас любая информация очень легко становится всеобщим достоянием. О планах тоже лучше не рассказывать, поскольку есть опасность, что вам помешают реализовать их.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Львов Не рискуйте. Этот день требует осторожности и предусмотрительности от всех представителей знака. Но особенно важно помнить об этом тем, кто решает какие-то важные задачи, берет на себя ответственность за других. Сейчас не время экспериментировать, ставить многое на карту. Даже если вам в чем-то везет, не расслабляйтесь: к сожалению, удача может отвернуться от вас в любой момент. Семейные дела могут отнять больше времени, чем обычно; близким наверняка потребуется ваша помощь. Возможны какие-то неприятные разговоры, которые, впрочем, закончатся на вполне позитивной ноте.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Дев Лучше не предпринимать ничего важного и использовать день для отдыха. Если отложить на потом абсолютно все дела никак нельзя, найдите человека, который возьмет на себя часть ваших забот и даст хорошие советы. Нежелательны серьезные физические нагрузки, они плохо сказываются на самочувствии. Решение финансовых вопросов требует осторожности, особенно когда дело касается семейного бюджета. Сейчас вы склонны относиться к деньгам легкомысленно, тратить их на то, без чего легко могли бы обойтись. О такой расточительности вскоре придется пожалеть.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Весов Многое дается легко. И хотя речь тут вряд ли может идти об особенно важных делах, настроение у вас будет отличным, причин для недовольства собой не появится. Да, грандиозные замыслы сегодня вряд ли удастся осуществить, но вы ведь на это и не рассчитывали. А привычная рутина не кажется скучной и утомительной. К тому же будет возможность приятно провести время, пообщаться с людьми, которые вам очень симпатичны. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. Даже если вам как будто ничего не нужно, пройдитесь по магазинам: есть шанс найти отличные подарки для близких.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Скорпионов Трудно сохранять равновесие. Во-первых, многое идет не по плану, во-вторых, вы понимаете, что отчасти в этом виноваты. Признавать свои ошибки, конечно, полезно, но увлекаться самокритикой не стоит. Сосредоточьтесь на том, что можно исправить, и вы заметите, что ситуация меняется к лучшему. В делах лучше рассчитывать только на свои силы, вряд ли сегодня кто-то окажет вам заметную помощь. Возможны разногласия с людьми, которых вы хорошо знаете. Чаще всего причина споров носит сугубо практический характер и не так значительна, как кажется.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Стрельцов Утром возможны трудности. Если вы запланировали на это время важные дела или ответственные встречи, но серьезно не готовитесь к ним, не рассчитывайте, что все удачно сложится само собой. Постепенно влияние негативных тенденций снижается, ситуация меняется к лучшему. Появляются новые идеи, а вскоре – и возможность воплотить их в жизнь, ничем не рискуя. Вторая половина дня подходит для важных встреч, общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Будет шанс раньше других получить полезную информацию, касающуюся вашей работы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Козерогов Может очень сильно повезти в делах. Но это не значит, что вам нужно просто ждать благоприятного момента, ничего не предпринимая. Напротив, чем решительнее вы действуете, тем больше шансов достичь успеха. Полезно будет перенять чужой опыт, последовать хорошему примеру. Вероятны интересные знакомства. Сегодня вы нравитесь людям, которые раньше вряд ли обратили бы на вас внимание, смогли бы оценить ваши достоинства и сильные стороны. Вероятны предложения, от которых не захочется отказываться. Скорее всего, они будут исходить от ваших старых друзей.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 декабря 2019 для Водолеев Отличным будет начало дня. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Многие представители знака в это время возьмутся за дела, к которым прежде не решались подступиться, и не пожалеют об этом. Будет шанс найти неожиданное применение своим талантам, показать окружающим, на что вы способны. Не исключено, что вами заинтересуются какие-то важные люди. Но запасы энергии быстро истощаются, и уже в середине дня вы почувствуете, что пора немного отдохнуть. Если этого не сделать, вечером возможны недомогания, бессонница.