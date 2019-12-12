Гороскоп на 13 декабря: у Львов будет очень много дел, а Стрельцам лучше избегать конфликтов

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Овнов Благоприятный день, причем не только для вас, но и для ваших друзей и союзников. Вы много полезного сделаете для тех, кто вас поддерживает, не откажете в помощи, если она потребуется. Будет возможность укрепить деловые и дружеские связи, положить конец семейным разногласиям. Удается хорошо справиться со сложными, запутанными делами, разобраться в неоднозначных ситуациях, найти ответы на многие вопросы. Во второй половине дня не исключены мелкие неприятности и какие-то разочарования, но вы перенесете их стоически.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Тельцов Дел окажется больше, чем вы ожидали, и придется значительно скорректировать планы, чтобы успеть все. Ваша помощь может потребоваться старым знакомым, и сейчас лучше им не отказывать. Вероятно, утром придется выполнять какие-то неприятные обязанности, заниматься тем, к чему не лежит душа. В середине дня вероятны важные встречи, деловые переговоры, от исхода которых многое будет зависеть. Вечер стоит посвятить общению с близкими: это заметно улучшит ваше настроение. Полезно будет обсудить планы на будущее. Возможно, вы поймете, как можно быстрее достичь целей, важных для всех.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Близнецов День приносит много неожиданностей и сюрпризов, и вам это нравится. Пусть приходится изменить планы – вы только рады внести в жизнь какое-то разнообразие. Возможно, нужно будет быстро учиться новому, в том числе и на собственных ошибках. Мелкие неприятности не испортят вам настроения, а крупных удастся избежать. Вечер обещает интересные знакомства и приятные встречи. Уделите особое внимание своему внешнему виду, если хотите произвести хорошее впечатление: сегодня вас встречают по одежке. Особенно это важно для тех, кто отправляется на романтические свидания.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Раков В начале дня вероятны разногласия и споры, напряженно могут складываться отношения даже с теми, кого вы прежде хорошо понимали. Возможны и семейные разногласия, которые не на шутку огорчат вас. Многое будет зависеть от того, какую линию поведения вы выберете. Стоит запастись терпением и не говорить лишнего – так будет гораздо проще избежать пустых споров. Позже удастся найти общий язык и договориться о планах на будущее. Во второй половине дня вероятны незапланированные поездки. Они отнимут немало времени, но оставят приятное впечатление.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Львов Дел будет очень много, придется поторопиться, чтобы успеть все. Что-то вы можете поручить другим людям, но вся ответственность за решение самых важных задач будет лежать на вас. Не всегда стоит давать советы, даже если их дают люди, которые хорошо знают вас и искренне любят. Далеко не всем понятно, к чему вы стремитесь и на что готовы ради достижения своих целей. Нежелательно рисковать деньгами, заключать сомнительные сделки. Вряд ли удастся быстро разбогатеть, так что не стоит доверять тем, кто обещает именно это. Для кардинальных перемен в любой сфере жизни это не самый благоприятный день.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Дев Трудно добиться успеха в делах: и обстоятельства складываются неблагоприятно, и союзники, на которых вы привыкли рассчитывать, могут подвести. Чаще обычного возникают мелкие недоразумения, вас понимают неправильно, и это очень раздражает. Но если вы сохраните хладнокровие и уверенность в своих силах, то обязательно найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Очень хорошо этот день подходит для занятий, позволяющих отвлечься от рутины, внести в свою жизнь нечто новое. Некоторые Девы обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Весов Первая половина дня очень благоприятна и для деловых переговоров, и для обсуждения важных вопросов личного характера. Вы хорошо понимаете людей, можете догадаться об их истинных желаниях, планах и намерениях. Не исключено, что вам предложат поддержку те, от кого многое зависит. Подумайте, чем вы сможете отблагодарить за нее. Позже наступит время, больше подходящее для самостоятельной работы. Удастся быстро решить текущие задачи и переключиться на более интересные дела. Можно вернуться к каким-то старым идеям: есть шанс реализовать их.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Скорпионов День начнется очень удачно. Будет возможность воплотить в жизнь то, что вы давно задумали, осуществить смелый план, в который никто, кроме вас, не верил. Но этим дело не ограничится, дальше влияние позитивных тенденций будет только усиливаться. Так что ставьте перед собой высокие цели и не сомневайтесь, что добьетесь их. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими, какие-то долгожданные и приятные события в семье. Порадует общение с друзьями, у них наверняка найдутся для вас хорошие новости и интересные предложения.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Стрельцов Не всегда удается сосредоточиться на том, что кажется важным именно вам. Ошибкой будет ориентироваться на чужое мнение. Люди, которые слишком настойчиво дают вам советы, скорее всего, или не разбираются в вопросе, или придерживаются устаревших представлений. Старайтесь не допускать конфликтов, любые обсуждения вести максимально конструктивно и спокойно, не переходя на личности. В личные дела лучше никого не посвящать. Помните: все то, что вы сейчас рассказываете о себе, вскоре станет общеизвестным. Лучше не давать поводов для слухов и сплетен.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Козерогов Легкий день, благоприятный и плодотворный. Происходит много вдохновляющих событий, вы не сомневаетесь в успехе даже самых смелых своих начинаний – и правильно делаете. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам быстро справиться со сложным и важным делом. Вероятны новые знакомства, встречи с людьми, общение с которыми окажется вам очень полезным. Не исключены романтические увлечения. Вы способны очаровать даже тех, кому прежде никто не нравился, растопить любое холодное сердце, при этом не потеряв голову.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Водолеев Удачный день. Он отлично подходит для того, чтобы сделать что-то, задуманное давным-давно, вернуться к идее, которая прежде казалась слишком смелой и рискованной. Найдутся люди, которые вас поддержат, помогут, если вдруг возникнут трудности. Мелкие неудачи возможны, но они не огорчат и не разочаруют, а некоторым Водолеям даже покажутся забавными. Вероятны поездки, в том числе незапланированные. Они радуют и дарят много новых впечатлений, к тому же позволяют завязать интересные знакомства, которые могут положить начало дружеским или романтическим отношениям.