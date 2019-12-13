Гороскоп на 14 декабря: Тельцам стоит использовать связи, а Девам - сохранять спокойствие

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Овнов Одна из идей выдвинутая вами накануне даже на половину не так плоха, как показалась вашему близкому окружению, просто для ее нормального восприятия потребовалось немного больше времени. Овнам следует продолжать движение в выбранном направлении, а при необходимости повторить свои намерения коллегам, друзьям или партнерам, дабы они почувствовали изящность вашего предложения. К тому же, такие действия избавят Овнов от обвинений в излишней самостоятельности при ведении дел.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Тельцов Сегодня Тельцам настоятельно рекомендуется использовать все связи, знакомства и помощь соратников по достижению успеха в делах, особенно, подразумевающих совместные коллективные усилия. Так или иначе, повышенная энергетика этого дня, позволит Тельцам с точностью прорицателя, определять человека необходимого для выполнения намеченной задачи. Вообще, по всем показателям сегодняшний день для Тельцов очень благоприятный, но, как известно, под лежачий камень вода не течет — действуйте.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Близнецов Даже если только кажется, что предлагаемое вам сегодня новое предприятие или инвестиции в бизнес, ровно, как и совместный, с близким человеком проект, не стоят потраченных усилий — смело сделайте шаг назад и обдумайте все еще раз, а еще лучше отложите принятие решения до завтрашнего дня. Даже если ваши подозрения не рассеются со временем, вы все равно сумеете найти достойное применение своим силам и средствам.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Раков Успех вполне достижим, так что, если сегодня повстречается на пути препятствие, постарайтесь не дать ему возможности сбить вас с выбранного направления на обочину жизни. Главное для Раков в этот день, с не слишком благоприятным расположением планет, предвещающих большую вероятность недопонимания в отношениях, убедиться еще раз в том, что окружающие достаточно четко представляют масштабы ваших планов и собственные задачи в них.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Львов Даже если вы предпочитаете дать понять имеющим отношение к конкретному вопросу людям ваше истинное мнение относительно их предложений и идей, то ничего хорошего в этот день из вашего самовыражения не выйдет. Более того, сегодня Львам вообще желательно не высовывать свою голову из общей массы народа. На этот раз, дела будут идти гораздо лучше, если вы заранее подготовитесь сдержать свою импульсивность и не станете поддаваться возможным перепадам в настроении.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Дев Вы, определенно, находитесь на средине маршрута в достаточно непростом марафоне, тем не менее, в ваших интересах остановиться на мгновение и разобраться с теми вопросами, которые возникли в период, когда вы были заняты основным забегом. В конечном итоге такая тактика, не нарушающая ни чьих интересов, поможет вам сохранить баланс сил и собственное здоровье. Если Девам и стоит о чем-то серьезно задуматься в этот день, так это о финансовой стороне. Дела, конечно, могут складываться прекрасно, но на все ваши планы может попросту не хватить денег.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Весов Рассмотренное вами недавно предложение, показавшееся в тот момент ночным кошмаром, по истечении времени может открыть вам глаза на свой нераскрытый потенциал. Возможно, так сложились обстоятельства, возможно, повлияло положение планет сегодняшнего дня, а возможно и времена переменились, как бы там ни случилось, для Весов сегодня главное не упустить вновь полученную возможность и использовать ее с выгодой для себя.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Скорпионов Сохраняйте надежду, что сложные и запутанные домашние, семейные или финансовые ситуации, возникшие перед вами в ближайшем прошлом, будут решены самым выгодным для вас образом. Скорпионы в этот день будут достаточно деятельны и активны и преспокойно способны решить все надвигающиеся на них трудности, однако, без веры в правильность своих намерений и уверенности в успехе, ваши действия, скорее всего, будут устремлены в ошибочном направлении.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Стрельцов Положение планет таково, что многие из планов или проектов Стрельцов, основополагающей целью которых является достижение признания и получение материальной выгоды, будут приостановлены или встретят сопротивление оппонентов. Такое положение дел будет носить временный характер, так что, интенсивные действия с вашей стороны по преодолению кризиса не только не пойдут на пользу, но и приведут к ненужной потери сил и средств. Лучшей стратегией для Стрельцов, в этот период, будет невмешательство в происходящие процессы, наблюдение и примечание уязвимых мест противоположной стороны.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Козерогов Новый день для Козерогов, в большей степени, будет обусловлен поиском вдохновения за пределами обычного круга общения. Временами, даже самые невозмутимые и спокойные представители знака Козерог должны менять свои манеры и отказавшись от своего привычного характера, заслуживающего доверия со стороны окружающих, целиком окунуться в бескрайний мир новых возможностей и приключений.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 декабря 2019 для Водолеев Наступающий день вновь поднимет на первый план вопросы, связанные с совместной работой и отношениями с партнерами по бизнесу, общими финансами, достижением коллективного успеха, а также с прочими схожими делами. Этот день будет прекрасным временем для упрочнения положения Водолеев как внутри коллектива, так и в глазах вышестоящих персон, чье уважение вы вполне можете заслужить делом. Как бы там ни было, Водолеям стоит помнить, что успех благоволит только смелым и решительным людям, четко выверенные и обдуманные действия — вот то, что должно стать вашим девизом на этот день.