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Гороскоп на 14 декабря: Козерогов ждет нелегкий день, а Овнам повезет в любви

Гороскоп на 14 декабря: Козерогов ждет нелегкий день, а Овнам повезет в любви
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2019 года, предусматривает удачный день для рутинных дел.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Овнов 

    На любовном фронте ситуация складывается неплохо, и у представителей вашего знака появится шанс обзавестись новыми поклонниками/поклонницами.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Тельцов 

    Тельцы, сегодняшний день можно назвать днем сюрпризов и подарков. Не спешите благодарить фортуну и сначала разберитесь в сложных взаимоотношениях с домочадцами - у родственников накопились претензии.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Близнецов 

    Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Могут завязаться новые романтические отношения.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Раков

    Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой, и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Львов   

    Сегодня не пытайтесь выяснять отношения с начальником, будьте в стороне от споров и конфликтов: от этого вы только выиграете. И ни при каких обстоятельствах не вздумайте указывать своему директору на его ошибки: последствия могут быть самыми непредсказуемыми! Помните, что начальник всегда прав!

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Дев  

    Девы, расположение планет на сегодняшние сутки обещает быть удачным, и многие представители вашего знака почувствуют себя счастливчиками.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Весов 

    Весы, звезды спешат поделиться с вами нехитрыми советами — сегодня важно улыбаться и находить радость в мелочах. Профессиональные проблемы легко решить с помощью коллег, а с финансовыми затруднениями вы разберетесь самостоятельно.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня звезды советуют Скорпиону, планируя романтический вечер, поставить во главу угла желания своего партнера. Пусть все будет так, как хочет он.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Стрельцов 

    Стрельцы, любая деятельность может стать успешной, главное - позитивный настрой. Прислушивайтесь к звездным советам и не забывайте про верную помощницу-интуицию - внутренний голос сегодня не лжет.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Козерогов

    Сегодня вы будете просто как сгусток энергии, такая активность просыпается вас не особо часто. Постарайтесь не упустить момент! Ведь вы можете сделать дел раза два больше, чем обычно. Если возникнут затруднения, не отчаиваетесь, спонтанные решения сегодня будут самыми лучшими.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Водолеев

    Сегодняшний день сулит вам множество неожиданностей и сюрпризов. Но это отнюдь не плохо. В действительности, все эти непредвиденные события могут открыть перед вами множество невиданных до сих пор горизонтов, о которых вы даже не могли мечтать.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 декабря 2019 для Рыб

    На данном этапе на работе могут возникнуть конфликты, и вас попытаются в них втянуть. Постарайтесь не принимать чью-либо сторону, займите нейтральную позицию. Иначе вы можете попасть под горячую руку человеку, в чьем расположении заинтересованы.

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