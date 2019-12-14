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Гороскоп на 15 декабря: Львам стоит идти на сотрудничество, а Козерогам можно смело конфликтовать

Гороскоп на 15 декабря: Львам стоит идти на сотрудничество, а Козерогам можно смело конфликтовать
17:58 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

15 декабря 2019 года подходит для тёплых дружеских посиделок дома или в кафе, для обсуждения предстоящих торжеств, а также для составления планов на будущее.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Овнов 

    Добавьте последний штрих к давно отсроченной договоренности, избавьте расписание этого дня от нависших над вами забот. Такие действия могут показаться очевидными, но как бы то ни было, принятие усилий по урегулированию давно тянущихся проблем поможет Овнам быть гораздо более эффективными не только в этот, но и в последующие несколько дней. Освободившись от балласта, Овны станут заметно более успешными, в конце концов, зная, где вы должны находиться, когда и что должны претворить в жизнь, что куда доставить и к какому времени, вы всегда будете на пике событий.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Тельцов 

    Профессиональный либо совместный труд с вашим партнером принесет заслуженные плоды, и даже более, положение планет таково, что есть большая вероятность, что Тельцы получат гораздо лучший результат, нежели ожидалось. Однако есть вероятность того, что полученный, возможно неожиданно, успех может вскружить вам голову. Прислушайтесь к совету: не перенапрягайте собственные силы, позвольте другим также участвовать в ваших планах, вкусить толику вашей удачи, в конечном счете, свежий взгляд со стороны может оказаться более чем полезным.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Близнецов 

    Вы прекрасно понимаете, что просто не можете всегда получать то, что желаете. Тем не менее, и в этом заключается сарказм положения этого дня, Близнецы, скорее всего, по-настоящему не верят, что действительно получат то, что им и в самом деле необходимо. Однако, несмотря на некоторую неразбериху в начале дня, его окончание подарит Близнецам надежду и уверенность в дне завтрашнем.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Раков

    В течение этого, а возможно и следующего дня, отношения Раков с близким или любимым человеком должны либо восстановиться после последнего конфликта, либо перейти на другой уровень, обещая новые любовные приключения и знаменуя собой новый этап ваших интимных отношений. Однако Ракам нужно понимать, что близким людям трудно следовать вашим внутренним желаниям, если вы не объясняете их напрямую, а ждете от любимых самостоятельного решения.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Львов   

    Поскольку вы не живете в этом мире в полном одиночестве, непременно стоит воспользоваться преимуществом совместного сотрудничества с близкими людьми и коллегами, выбирая рациональное зерно из каждого нового заключенного соглашения. Чем больше позитивной энергии вы вложите в развитие таких двусторонне выгодных отношений, тем более успешными будут ваши начинания этого дня.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Дев  

    Каждый новый день как новая книга с захватывающим детективом, открывая новую страницу, никогда не знаешь, чем же закончится эта история. Так и сегодня, вне зависимости как для Дев начнется этот день, его продолжение не оставит вас равнодушными, так как более удачного периода вам в ближайшее время не представится. Все зависит от вас самих, вы можете блистать популярностью, быть душой компании или затушить своим обаянием любой пожар недоразумений, главное помните, что завтра будет новый день, сохраните немного сил для себя.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Весов 

    Много сил и средств в этот день может потребоваться на решение бытовых проблем, и в одиночку Весам не справиться. Обратитесь за помощью к близким людям, обсудите проблемы с домашними. Совместно приняв решение, заручившись их поддержкой и четко следуя намеченному плану, можете смело приступать к реконструкции жилища. Вечером обратите внимание на состояние своего здоровья, не следует сегодня злоупотреблять спиртными напитками, а лучше вообще в этот день от них отказаться.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Скорпионов 

    Наши желания далеко не всегда становятся реальностью. Трудно кому-либо довериться, а незаслуженно полученная обида, скорее всего, принесет с собой непродолжительную депрессию. К тому же, вереница однообразных дней стала невыносимым и бесконечным грузом на ваших плечах. Однако не отчаивайтесь, весьма скоро грядут положительные результаты и уже к вечеру этого дня тучи на вашем небосклоне рассеются. Не спешите сегодня пораньше лечь спать, а проведите немного времени в кругу близких людей, вы наверняка получите взаимное удовлетворение.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Стрельцов 

    Что-то из намеченного на этот день Стрельцам обязательно удастся, но в основном вам приходится работать на перспективу. В сегодняшний день фортуна наиболее благосклонна к работникам сферы обслуживания, удачными будут разного рода торговые операции. На ваших партнеров сегодня наверняка произведет благоприятное впечатление ваш безукоризненный стиль в одежде, не забудьте также уделить чуть больше, нежели обычно, внимания своей прическе.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Козерогов

    Напряженный и сложный день для зодиакального знака Козерог. Сегодня не исключены споры в отношении финансов, если вы считаете себя правыми, можно смело идти на конфликт, показав оппонентам, кто в доме настоящий хозяин. В этот период взаимоотношения связанные с управлением совместным имуществом становятся наиболее актуальной темой. Возможны неоправданные расходы, на которые вы пойдете в силу сложившихся обстоятельств.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Водолеев

    Нынешние обстоятельства складываются не очень благоприятно для Водолеев. Сегодня вам не следует доверять ведение своих дел кому бы то ни было, также рискованно давать в долг или инвестировать в какие-либо проекты, поскольку велика вероятность солидных потерь. Этот день более всего подходит для общения, постарайтесь использовать свое обаяние в личных целях, в налаживании деловых связей. Не стоит отказываться и от помощи посредников или спонсоров, сегодня они будут щедры. Отбросьте скромность и возможно, вы получите серьезную материальную поддержку для реализации намеченных планов.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 декабря 2019 для Рыб

    Ваше обаяние в сегодняшний день на высоте, вы вне конкуренции и можете сразить самое неприступное сердце. Рыбам нужно быть на людях, дома не все в порядке, ну и ладно, отправляйтесь в поход по магазинам, порадуйте себя чем-нибудь, сегодня можно практически все, что не пожелаете. Нынешний день помимо всего прочего, также благоприятен и для романтических встреч. Однако к концу дня ваше настроение может кардинально перемениться, вероятно, что возникнет состояние некоторого душевного дискомфорта. Общение в кругу близких друзей питающих к вам исключительно положительные эмоции, поможет нейтрализовать негативные тенденции сегодняшнего вечера.

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