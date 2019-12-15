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Гороскоп на 16 декабря: Тельцам стоит выбраться "в люди", а у Близнецов удачное время для покупок

Гороскоп на 16 декабря: Тельцам стоит выбраться "в люди", а у Близнецов удачное время для покупок
18:53 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

16 декабря 2019 года может потребоваться дополнительное вложение сил для решения даже самых обычных вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Овнов 

    Вы сможете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области вас могут ожидать приятные сюрпризы.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Тельцов 

    Жизнь в этот день доверит вам и вашему любимому человеку ведущие роли. Всем внезапно станет интересно, как же у вас дела. Огромное количество предложений выбраться "в люди" поступит ближе к вечеру от старых друзей. Не стоит отказываться. Вспомните, когда в последний раз вы действительно хорошо проводили время вне дома?

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Близнецов 

    Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Больше раскованности, изобретательства, и озорства сейчас вам явно не помешает. Удачное время для покупок.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Раков

    Этот день пройдет у вас под девизом "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Не стоит завидовать тем, у кого есть то, чего вы страстно желаете. Искренне порадуйтесь за этого человека, поскольку любые негативные мысли могут вернуться к вам бумерангом. Научитесь ценить то, что уже имеете, тогда жизнь начнет меняться в лучшую сторону.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Львов   

    Львы, завтра вы производите впечатление серьезных и осмотрительных ребят. Звезды рекомендуют забыть о правилах и расслабиться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Дев 

    Самое время попробовать что-нибудь новое и разнообразить свою жизнь. Сейчас вы стоите на границе больших перемен в вашей профессиональной и личной жизни, так что можете по полной использовать такое свое положение и получить все самое лучшее. Не стоит долго думать над принятием каких-либо решений в этот день. Все будет получаться само собой.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Весов 

    Весы, звезды знают, что вы предпочитаете жить чувствами. Эмоциональность — это чудесно, но иногда полезно скрывать свои мысли, чтобы завистники не могли вам навредить.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Скорпионов 

    Все свое внимание в этот день следует посвятить тому, чтобы наконец упорядочить свои мысли, направив их в необходимое русло. Хорошее время для того, чтобы заняться ремонтом и внесением изменений в привычный домашний порядок. Вечером придется задействовать всю свою фантазию, чтобы побаловать любимого человека приятным сюрпризом.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Стрельцов 

    Вечером полезно собраться вместе с друзьями и помечтать о совместных посиделках на природе. Погода шепчет, так что не отлынивайте от веселого отдыха.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Козерогов

    Хорошее время, чтобы задуматься о будущих перспективах. Попробуйте занять себя чем-то новым и интересным. Не доверяйте незнакомым людям. Звезды рекомендуют вам воздержаться от участия в шумных мероприятиях и дружеских авантюрах. Вечер постарайтесь провести уединенно. Из дома лучше не выходить.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Водолеев 

    Завтра ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете очень хорошо потрудиться на перспективу, ваши действия будут продуманны и верны, а кроме этого, вам удастся разобраться-таки со своими приоритетами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 ноября 2019 для Рыб

    Не самое подходящее время для того, чтобы затевать новые дела. Переключите все свое внимание на уже существующие проблемы. Звезды не рекомендуют вам в этот день находиться в шумных компаниях и многолюдных местах. Будьте осторожны в финансовых вопросах, возможно, вас попытаются обмануть.

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