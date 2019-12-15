Гороскоп на 16 декабря: Тельцам стоит выбраться "в люди", а у Близнецов удачное время для покупок

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Овнов
Вы сможете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области вас могут ожидать приятные сюрпризы.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Тельцов
Жизнь в этот день доверит вам и вашему любимому человеку ведущие роли. Всем внезапно станет интересно, как же у вас дела. Огромное количество предложений выбраться "в люди" поступит ближе к вечеру от старых друзей. Не стоит отказываться. Вспомните, когда в последний раз вы действительно хорошо проводили время вне дома?
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Близнецов
Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Больше раскованности, изобретательства, и озорства сейчас вам явно не помешает. Удачное время для покупок.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Раков
Этот день пройдет у вас под девизом "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Не стоит завидовать тем, у кого есть то, чего вы страстно желаете. Искренне порадуйтесь за этого человека, поскольку любые негативные мысли могут вернуться к вам бумерангом. Научитесь ценить то, что уже имеете, тогда жизнь начнет меняться в лучшую сторону.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Львов
Львы, завтра вы производите впечатление серьезных и осмотрительных ребят. Звезды рекомендуют забыть о правилах и расслабиться.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Дев
Самое время попробовать что-нибудь новое и разнообразить свою жизнь. Сейчас вы стоите на границе больших перемен в вашей профессиональной и личной жизни, так что можете по полной использовать такое свое положение и получить все самое лучшее. Не стоит долго думать над принятием каких-либо решений в этот день. Все будет получаться само собой.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Весов
Весы, звезды знают, что вы предпочитаете жить чувствами. Эмоциональность — это чудесно, но иногда полезно скрывать свои мысли, чтобы завистники не могли вам навредить.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Скорпионов
Все свое внимание в этот день следует посвятить тому, чтобы наконец упорядочить свои мысли, направив их в необходимое русло. Хорошее время для того, чтобы заняться ремонтом и внесением изменений в привычный домашний порядок. Вечером придется задействовать всю свою фантазию, чтобы побаловать любимого человека приятным сюрпризом.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Стрельцов
Вечером полезно собраться вместе с друзьями и помечтать о совместных посиделках на природе. Погода шепчет, так что не отлынивайте от веселого отдыха.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Козерогов
Хорошее время, чтобы задуматься о будущих перспективах. Попробуйте занять себя чем-то новым и интересным. Не доверяйте незнакомым людям. Звезды рекомендуют вам воздержаться от участия в шумных мероприятиях и дружеских авантюрах. Вечер постарайтесь провести уединенно. Из дома лучше не выходить.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Водолеев
Завтра ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете очень хорошо потрудиться на перспективу, ваши действия будут продуманны и верны, а кроме этого, вам удастся разобраться-таки со своими приоритетами.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 18 ноября 2019 для Рыб
Не самое подходящее время для того, чтобы затевать новые дела. Переключите все свое внимание на уже существующие проблемы. Звезды не рекомендуют вам в этот день находиться в шумных компаниях и многолюдных местах. Будьте осторожны в финансовых вопросах, возможно, вас попытаются обмануть.