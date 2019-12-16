Гороскоп на 16 декабря: Львам нужно расслабится, а Скорпионов ждет много работы

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Овнов
Вы сможете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области васмогут ожидать приятные сюрпризы.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Тельцов
Если вы задумали предпринять активные шаги в бизнесе, самое время для того, чтобы переходить от слов к делу и обдумать то, как вы будете осуществлять задуманное.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Близнецов
Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Больше раскованности, изобретательства, и озорства сейчас вам явно не помешает. Удачное время для покупок.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Раков
Вероятны успехи в самостоятельной работе. Можно решать сложные задачи: вам удается настроиться на правильную волну, сосредоточиться, найти все необходимые ответы.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Львов
Львы, сегодня вы производите впечатление серьезных и осмотрительных ребят. Звезды рекомендуют забыть о правилах и расслабиться.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Дев
Даже обычные бытовые дела, сделанные вместе, способны добавить волшебства в отношения Девы. Ну а романтический ужин может стать отличным завершением этого чудесного и продуктивного дня.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Весов
Весы, звезды знают, что вы предпочитаете жить чувствами. Эмоциональность — это чудесно, но иногда полезно скрывать свои мысли, чтобы завистники не могли вам навредить.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Скорпионов
Сегодня энергетический потенциал Скорпиона не будет знать границ! Все проекты, которые он долго откладывал, все шаги, которые почему-то не сделал, сегодня он может смело осуществить вместе со своим любимым человеком.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Стрельцов
Вечером полезно собраться вместе с друзьями и помечтать о совместных посиделках на природе. Погода сегодня шепчет, так что не отлынивайте от веселого отдыха.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Козерогов
Кажется, вам пора вспомнить о том, что на свете существуют не только работа и неотложные дела, но также не в меньшей степени неотложные дела личного характера. И сейчас вам уже не согреться от чувства собственного достоинства от проделанной работы, а вот тепло любимых рук будет незаменимо.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Водолеев
Сегодня ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете очень хорошо потрудиться на перспективу, ваши действия будут продуманны и верны, а кроме этого, вам удастся разобраться-таки со своими приоритетами.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 16 декабря 2019 для Рыб
В целом, этот день станет для вас периодом творческого самовыражения. Вас будут переполнять кипучие позитивные эмоции, и ваша креативность поможет вам найти способ поделиться ими с окружающими вас людьми. Причем вы сделаете это в какой-то очень своеобразной манере.