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Понедельник, 16.12.2019
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Гороскоп на 16 декабря: Львам нужно расслабится, а Скорпионов ждет много работы

Гороскоп на 16 декабря: Львам нужно расслабится, а Скорпионов ждет много работы
08:03 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2019 года, предусматривает удачное начало недели для тех, кто готов приложить максимум усилий.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Овнов 

    Вы сможете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области васмогут ожидать приятные сюрпризы.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Тельцов 

    Если вы задумали предпринять активные шаги в бизнесе, самое время для того, чтобы переходить от слов к делу и обдумать то, как вы будете осуществлять задуманное.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Близнецов 

    Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Больше раскованности, изобретательства, и озорства сейчас вам явно не помешает. Удачное время для покупок.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Раков

    Вероятны успехи в самостоятельной работе. Можно решать сложные задачи: вам удается настроиться на правильную волну, сосредоточиться, найти все необходимые ответы.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Львов   

    Львы, сегодня вы производите впечатление серьезных и осмотрительных ребят. Звезды рекомендуют забыть о правилах и расслабиться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Дев  

    Даже обычные бытовые дела, сделанные вместе, способны добавить волшебства в отношения Девы. Ну а романтический ужин может стать отличным завершением этого чудесного и продуктивного дня.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Весов 

    Весы, звезды знают, что вы предпочитаете жить чувствами. Эмоциональность — это чудесно, но иногда полезно скрывать свои мысли, чтобы завистники не могли вам навредить.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня энергетический потенциал Скорпиона не будет знать границ! Все проекты, которые он долго откладывал, все шаги, которые почему-то не сделал, сегодня он может смело осуществить вместе со своим любимым человеком.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Стрельцов 

    Вечером полезно собраться вместе с друзьями и помечтать о совместных посиделках на природе. Погода сегодня шепчет, так что не отлынивайте от веселого отдыха.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Козерогов

    Кажется, вам пора вспомнить о том, что на свете существуют не только работа и неотложные дела, но также не в меньшей степени неотложные дела личного характера. И сейчас вам уже не согреться от чувства собственного достоинства от проделанной работы, а вот тепло любимых рук будет незаменимо.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Водолеев

    Сегодня ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете очень хорошо потрудиться на перспективу, ваши действия будут продуманны и верны, а кроме этого, вам удастся разобраться-таки со своими приоритетами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 декабря 2019 для Рыб

    В целом, этот день станет для вас периодом творческого самовыражения. Вас будут переполнять кипучие позитивные эмоции, и ваша креативность поможет вам найти способ поделиться ими с окружающими вас людьми. Причем вы сделаете это в какой-то очень своеобразной манере.

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