Гороскоп на 16 декабря: Львам нужно расслабится, а Скорпионов ждет много работы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Овнов Вы сможете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области васмогут ожидать приятные сюрпризы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Тельцов Если вы задумали предпринять активные шаги в бизнесе, самое время для того, чтобы переходить от слов к делу и обдумать то, как вы будете осуществлять задуманное.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Близнецов Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Больше раскованности, изобретательства, и озорства сейчас вам явно не помешает. Удачное время для покупок.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Раков Вероятны успехи в самостоятельной работе. Можно решать сложные задачи: вам удается настроиться на правильную волну, сосредоточиться, найти все необходимые ответы.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Львов Львы, сегодня вы производите впечатление серьезных и осмотрительных ребят. Звезды рекомендуют забыть о правилах и расслабиться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Дев Даже обычные бытовые дела, сделанные вместе, способны добавить волшебства в отношения Девы. Ну а романтический ужин может стать отличным завершением этого чудесного и продуктивного дня.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Весов Весы, звезды знают, что вы предпочитаете жить чувствами. Эмоциональность — это чудесно, но иногда полезно скрывать свои мысли, чтобы завистники не могли вам навредить.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня энергетический потенциал Скорпиона не будет знать границ! Все проекты, которые он долго откладывал, все шаги, которые почему-то не сделал, сегодня он может смело осуществить вместе со своим любимым человеком.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Стрельцов Вечером полезно собраться вместе с друзьями и помечтать о совместных посиделках на природе. Погода сегодня шепчет, так что не отлынивайте от веселого отдыха.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Козерогов Кажется, вам пора вспомнить о том, что на свете существуют не только работа и неотложные дела, но также не в меньшей степени неотложные дела личного характера. И сейчас вам уже не согреться от чувства собственного достоинства от проделанной работы, а вот тепло любимых рук будет незаменимо.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 декабря 2019 для Водолеев Сегодня ожидается достаточно размеренный день, который не предвещает ничего неприятного. В этот день вы сможете очень хорошо потрудиться на перспективу, ваши действия будут продуманны и верны, а кроме этого, вам удастся разобраться-таки со своими приоритетами.