Гороскоп на завтра 23 декабря: Девам стоит проявить немного доброты, а Близнецам будет сопутствовать удача

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Овнов Завтра не очень удачно сложатся контакты с зарубежными партнёрами, поэтому не особо рассчитывайте на хороший тыл. В любом начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, а потом уже брать во внимание ту помощь, которую вам смогут оказать ваши компаньоны.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Тельцов Завтра не удастся даже немного расслабиться, поскольку на протяжении всего дня окружающие будут обращаться к вам с просьбами о помощи в самых разных вопросах. Отказывать им не стоит, поскольку в будущем они смогут оказать вам незаменимую поддержку в сложной ситуации.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Близнецов Завтра вы получите уникальную возможность преуспеть во всех ваши начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному вам делу. Если же неправильно — все ваши старания пойдут прахом, как ни прискорбно это сознавать. Что же, каждый человек сам кузнец своего счастья.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Раков Не забывайте согласовывать собственную деятельность с планами любимого человека. Вам будет гораздо легче предотвратить появление конфликтов, если вы сможете четко осознать из-за чего именно он начался. Не лучшее время, чтобы высказывать свое мнение о тех или иных поступках окружающих.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Львов Ждите завтра приглашения на торжественное мероприятие. Причем приглашение может поступить в самый последний момент, а вам, тем не менее, следует быть в полной готовности. Именно поэтому вам следует принять парадный вид уже к шести часам и далее терпеливо ждать.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Дев Благодаря вашему таланту легко находить общий язык со всеми вокруг, все начинания будут даваться вам очень легко. Коллеги по работе будут казаться недовольными жизнью ворчунами из-за постоянных жалоб. Не судите строго, а лучше проявите немного доброты и поддержите товарищей в трудную минуту.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Весов Если хотите получить удовольствие от еды, попробуйте найти какое-нибудь уединенное местечко с небольшим количеством посетителей и приятным обслуживающим персоналом.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Скорпионов Этот день может оказаться непростым. В какой-то степени его можно назвать даже кризисным, однако, постарайтесь не придавать слишком большого внимания мелким жизненным неурядицам. Судьба приготовила вам еще немало сюрпризов, так что постарайтесь не упустить представленных возможностей.

9 Стрелец (24 ноября – 23 декабря) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Стрельцов Поделитесь своей мудростью с родными, ибо они в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенными, что вы можете оказаться им хоть чем-либо полезными, предложите помощь, она не будет отвергнута.

10 Козерог (23 декабря – 20 января) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Козерогов Хорошее время для того, чтобы внимательно осмотреться по сторонам и решить для себя не пора ли прекратить уделять внимание некоторым личностям. Возможно, кто-то просто пользуется вашей добротой с целью получения собственной выгоды. Не бойтесь ответить грубостью на грубость. Подходящий момент, чтобы показать всем чего вы стоите.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 23 декабря 2019 для Водолеев Завтра ситуация в делах сердечных может поставить Водолея перед выбором, и сделать этот выбор ему будет ой как нелегко! Возможно, Водолею придется выбирать среди кандидатов на свою руку и сердце или же решить, с кем пойти на свидание.