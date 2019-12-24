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Гороскоп на завтра 25 декабря: Ракам рекомендуется не сплетничать, а Стрельцам нужны перемены

Гороскоп на завтра 25 декабря: Ракам рекомендуется не сплетничать, а Стрельцам нужны перемены
19:23 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

25 декабря 2019 года будет правильно закрыть глаза на какой-то вопрос, способный нарушить эмоциональный баланс. Не бойтесь что-то не успеть, пропустить, не доделать.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Овнов 

    Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Тельцов 

    День обещает быть не самым приятным, поэтому постарайтесь как можно больше времени и внимания уделить адекватности собственных слов и поступков. Возможно, окружающим придется не по душе ваше отношение к их деятельности. Оставьте свое мнение на этот счет при себе и не идите на открытый конфликт.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Близнецов 

    Завтра вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь - ненадолго.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Раков

    Не увлекайтесь сплетнями и интригами. Вы можете оказаться втянутым в неприятную ситуацию, что повлияет на текущее состояние дел. Красноречие и способность быстро реагировать помогут все уладить, однако останется неприятный осадок от того, что придется идти по головам. Окружающие вас не осудят, вы сами станете своим самым суровым критиком.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Львов   

    В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Дев  

    В любой спорной ситуации вы будете оставаться уверенным в своей правоте. И все бы хорошо, пока ваша уверенность не пойдет в разрез с интересами окружающих. Невольно спровоцировав конфликт, вы можете разочаровать близкого человека, чьим мнением особо дорожите. Тщательно продумывайте все свои слова и поступки.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Весов 

    Не сдавайтесь, особенно завтра. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Скорпионов 

    Окружающие могут проявить заинтересованность относительно вашей личной жизни. Постарайтесь не раскрывать всех секретов и не делиться интимными подробностями. Вполне вероятно, что вами просто воспользуются, чтобы впоследствии сочинить немало сплетен и домыслов. Вечер стоит провести уединенно в тихой домашней обстановке.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Стрельцов 

    Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Козерогов

    Отложите все важные и ответственные дела на более благоприятное время и задумайтесь о том, как бы вы сами хотели провести этот день? Ваша жизнь в ваших руках, так что не стоит сидеть на месте. Звезды предоставляют вам отличную возможность исполнить свои самые сокровенные желания. Вечером не планируйте важных дел и немного расслабьтесь.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Водолеев

    Будьте готовы к тому, что завтра далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 декабря 2019 для Рыб

    События этого дня будут развиваться самым непредсказуемым образом. Не стоит вмешиваться в текущее положение дел. Предоставьте обстоятельствам возможность идти своим чередом. Звезды на вашей стороне, поэтому любые неприятности будут обходить стороной вас и ваших близких. Не теряйте веру в собственную удачу, и тогда все будет складываться хорошо.

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