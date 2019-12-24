Гороскоп на завтра 25 декабря: Ракам рекомендуется не сплетничать, а Стрельцам нужны перемены

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Овнов
Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Тельцов
День обещает быть не самым приятным, поэтому постарайтесь как можно больше времени и внимания уделить адекватности собственных слов и поступков. Возможно, окружающим придется не по душе ваше отношение к их деятельности. Оставьте свое мнение на этот счет при себе и не идите на открытый конфликт.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Близнецов
Завтра вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь - ненадолго.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Раков
Не увлекайтесь сплетнями и интригами. Вы можете оказаться втянутым в неприятную ситуацию, что повлияет на текущее состояние дел. Красноречие и способность быстро реагировать помогут все уладить, однако останется неприятный осадок от того, что придется идти по головам. Окружающие вас не осудят, вы сами станете своим самым суровым критиком.
Лев (24 июля – 27 августа)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Львов
В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.
Дева (27 августа – 29 сентября)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Дев
В любой спорной ситуации вы будете оставаться уверенным в своей правоте. И все бы хорошо, пока ваша уверенность не пойдет в разрез с интересами окружающих. Невольно спровоцировав конфликт, вы можете разочаровать близкого человека, чьим мнением особо дорожите. Тщательно продумывайте все свои слова и поступки.
Весы (29 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Весов
Не сдавайтесь, особенно завтра. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Скорпионов
Окружающие могут проявить заинтересованность относительно вашей личной жизни. Постарайтесь не раскрывать всех секретов и не делиться интимными подробностями. Вполне вероятно, что вами просто воспользуются, чтобы впоследствии сочинить немало сплетен и домыслов. Вечер стоит провести уединенно в тихой домашней обстановке.
Стрелец (24 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Стрельцов
Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Козерогов
Отложите все важные и ответственные дела на более благоприятное время и задумайтесь о том, как бы вы сами хотели провести этот день? Ваша жизнь в ваших руках, так что не стоит сидеть на месте. Звезды предоставляют вам отличную возможность исполнить свои самые сокровенные желания. Вечером не планируйте важных дел и немного расслабьтесь.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Водолеев
Будьте готовы к тому, что завтра далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 декабря 2019 для Рыб
События этого дня будут развиваться самым непредсказуемым образом. Не стоит вмешиваться в текущее положение дел. Предоставьте обстоятельствам возможность идти своим чередом. Звезды на вашей стороне, поэтому любые неприятности будут обходить стороной вас и ваших близких. Не теряйте веру в собственную удачу, и тогда все будет складываться хорошо.