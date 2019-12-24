Гороскоп на завтра 25 декабря: Ракам рекомендуется не сплетничать, а Стрельцам нужны перемены

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Овнов Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у вас давно руки не доходили. Сейчас вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Тельцов День обещает быть не самым приятным, поэтому постарайтесь как можно больше времени и внимания уделить адекватности собственных слов и поступков. Возможно, окружающим придется не по душе ваше отношение к их деятельности. Оставьте свое мнение на этот счет при себе и не идите на открытый конфликт.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Близнецов Завтра вам будет довольно непросто справиться с теми или иными непростыми обстоятельствами вашей жизни, поэтому ваш организм тоже взбунтуется против ухудшившихся условий. Не волнуйтесь - ненадолго.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Раков Не увлекайтесь сплетнями и интригами. Вы можете оказаться втянутым в неприятную ситуацию, что повлияет на текущее состояние дел. Красноречие и способность быстро реагировать помогут все уладить, однако останется неприятный осадок от того, что придется идти по головам. Окружающие вас не осудят, вы сами станете своим самым суровым критиком.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Львов В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Дев В любой спорной ситуации вы будете оставаться уверенным в своей правоте. И все бы хорошо, пока ваша уверенность не пойдет в разрез с интересами окружающих. Невольно спровоцировав конфликт, вы можете разочаровать близкого человека, чьим мнением особо дорожите. Тщательно продумывайте все свои слова и поступки.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Весов Не сдавайтесь, особенно завтра. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Скорпионов Окружающие могут проявить заинтересованность относительно вашей личной жизни. Постарайтесь не раскрывать всех секретов и не делиться интимными подробностями. Вполне вероятно, что вами просто воспользуются, чтобы впоследствии сочинить немало сплетен и домыслов. Вечер стоит провести уединенно в тихой домашней обстановке.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Стрельцов Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Козерогов Отложите все важные и ответственные дела на более благоприятное время и задумайтесь о том, как бы вы сами хотели провести этот день? Ваша жизнь в ваших руках, так что не стоит сидеть на месте. Звезды предоставляют вам отличную возможность исполнить свои самые сокровенные желания. Вечером не планируйте важных дел и немного расслабьтесь.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 25 декабря 2019 для Водолеев Будьте готовы к тому, что завтра далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.