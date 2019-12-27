Гороскоп на сегодня: Козерогам рекомендуется расслабится, а у Дев удачный день для работы

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Овнов Практически весь день вам будет сложно плыть против течения, противостоять обстоятельствам, которые часто складываются не в вашу пользу. И все же надо постараться. Начните с ceбя: избавьтесь от иллюзий и стереотипов, которые вас тормозят и мешают строить гармоничные отношения с партнерами. Вероятны проблемы с финансами: избегайте ненужных трат, но не пытайтесь исправить положение немедленно — все равно не получится. Не поддавайтесь собственным страхам, но опасайтесь обмана. Хорошо, если рядом есть человек, способный дать вам дельный совет.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Тельцов День окажется довольно насыщенным. Много общения, знакомства с интересными людьми, новыми деловыми и творческими партнерами. Этот период сложится весьма удачно, если не станете зацикливаться на собственных убеждениях: необходимо учитывать и мнение окружающих. Старайтесь избавиться от мнительности и чрезмерной осторожности: поверьте, у вас нет оснований не доверять родным и партнерам. И не торопите события: перемены, которые кажутся вам необходимыми, на самом деле несвоевременны, так что пусть все идет своим чередом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Близнецов Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят Близнецов провести ревизию ценностей, обрести новые духовные ориентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все к лучшему. Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пересмотреть давние убеждения, которые долгие годы считали истиной в последней инстанции. При этом чрезмерная эмоциональность не позволяет вам объективно оценивать происходящее и собственные силы, так что не торопитесь делать окончательные выводы. Вам полезно побыть наедине с собой, особенно сегодня.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Раков Для вас начинается довольно сложный период. Вы ощущаете дефицит энергии, что отражается и на самочувствии, и на работоспособности. Старайтесь больше отдыхать и не взваливайте на свои плечи лишние проблемы. Есть риск столкнуться с обманом или же с последствиями собственных ошибок и заблуждений. Во второй половине дня захочется спрятаться от неприятностей в мире фантазий. Но при этом работа и ответственность за близких не позволяют расслабиться, и вы чувствуете себя связанными по рукам и ногам. Следует пересмотреть приоритеты (ставя свои интересы на первое место!), изменить привычный уклад, обрести здоровые привычки.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Львов Это время — пора обновления, творческой активности и самореализации. Захочется сбросить балласт, освободиться от всего, что мешает развитию и движению вперед. Это верное решение: вот только не стоит полностью «отрекаться от старого мира»: проанализируйте ситуацию и сделайте правильные выводы. В первой половине дня есть риск попасть под чужое влияние, что приведет к ненужным тратам и потерям. Старайтесь жить своим умом — и сумеете избежать проблем. Во второй половине дня вы снова почувствуете себя хозяином собственной судьбы. А вечером вас посетят оригинальные идеи. Не бойтесь воплощать их в жизнь. Сейчас можно и рискнуть (не теряя рассудка, конечно же).

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Дев У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных и перспективных проектах, завести новые деловые связи. Только не стоит совершать необдуманные поступки: прежде чем принять окончательное решение, посоветуйтесь с компетентными людьми. Во второй половине дня покой вам только снится: все меняется со скоростью света, и вам довольно сложно адаптироваться к новым обстоятельствам. Но вы уж постарайтесь! От вас потребуется смелость, умение рисковать и чувствовать новые тенденции — тогда появятся отличные шансы увеличить доходы и найти высокооплачиваемую работу. Знакомые могут сделать весьма заманчивое, хотя и рискованное предложение.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Весов Ваша активность и предприимчивость наверняка приведут к отличным результатам. Однако сейчас Весы склонны игнорировать советы и мнение коллег, поэтому рискуют оказаться без поддержки. Во второй половине дня предстоит много работать, хотя порой и вхолостую. Проблема в том, что в данный момент вы не видите дальше собственного носа, а потому не способны адекватно оценивать и свои поступки, и действия окружающих, и ситуацию в целом. Главное, не зацикливайтесь на неприятностях и не впадайте в уныние: вечером появится шанс наверстать упущенное. Только не ввязывайтесь в рискованные авантюры и не слушайте советов граждан с сомнительной репутацией.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Скорпионов Скорпионы убеждены, что существует только два мнения: их собственное и неправильное. Неудивительно, что такая позиция отталкивает окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех друзей растеряете. Сейчас вам по-прежнему нелегко общаться, работать в команде, что не лучшим образом сказывается и на отношениях в коллективе, и на вашем статусе. Попытайтесь избегать конфликтов, а также непродуманных поступков, которые приведут к нулевым результатам и колоссальной потере времени. Если есть возможность, возьмите тайм-аут, попытайтесь восстановить силы и разобраться в себе.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Стрельцов Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или начальством. Вам сейчас сложно договариваться, решать деловые вопросы. Этот день окажется довольно суетливым периодом. Поездки, встречи, общение едва ли принесут вам пользу или удовольствие. К тому же друзья и родственники пытаются активно вмешаться в вашу жизнь — и вам захочется отгородиться от них глухой стеной. И это правильно: вам трудно сконцентрироваться, привести в порядок мысли. Спокойный отдых, желательно в уединении, необходим вам, как воздух. Постарайтесь восстановить силы и душевное равновесие.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Козерогов Сегодня Козероги слишком остро реагируют на любые замечания и даже в нейтральных высказываниях могут заподозрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, перестаньте искать черную кошку в темной комнате, тем более что там ее нет. Вас ждет много интересного: общение с разными людьми, увлекательные поездки. Одна проблема: эгоизм зашкаливает, а ваше желание произвести впечатление может обернуться против вас. Если не хотите испортить отношения с коллегами, друзьями и близкими, умерьте амбиции, будьте последовательны, организованны, всегда сдерживайте свои обещания.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 декабря 2019 для Водолеев В этот период вероятны напряженные ситуации в семье, особенно в отношениях с женщинами. Могут всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о которых вы давно забыли. Что ж, придется все улаживать именно сейчас. Этот день — время перемен. Привычный мир может рухнуть, и приспособиться к непрерывным изменениям будет довольно сложно. Старайтесь искать опору в своих принципах и идеалах, поступайте по совести, отстаивайте справедливость: так вы сможете сохранить самоуважение и психологическое равновесие.