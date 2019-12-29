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Гороскоп на 30 декабря: у Весов день полон хлопот, а Водолеям стоит еще раз продумать новогодний образ

Гороскоп на 30 декабря: у Весов день полон хлопот, а Водолеям стоит еще раз продумать новогодний образ
19:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

30 декабря 2019 может появиться лёгкая грусть от того, что этот год подходит к финалу.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Овнов 

    Овнам сегодня рекомендуется предельно ответственно отнестись к служебным делам. Халатность также не допустима в обсуждении внутрисемейных проблем, в поисках каких-то медикаментов (не следует приобретать более доступный аналог), и в планировании делового партнёрства. В процессе новых знакомств не желательно делать акцент на материальном аспекте. Есть вероятность, что улыбнётся удача в делах, которые привыкли считать безнадёжными.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Тельцов 

    Тельцам сегодня не следует унывать, столкнувшись с заминками в реализации намеченных планов. Напряжённая ситуация, скорее всего, будет присутствовать лишь в начале этого дня. После полудня предвидится удача во всём, что связано с личной жизнью и с финансовой сферой. Кто-то чудесным образом пополнит бюджет, кто-то отыщет любовь, кто-то избавится от разногласий в супружеской жизни. Не рекомендуется давать советы друзьям и следовать рекомендациям докторов-шарлатанов.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Близнецов 

    Близнецам 30 декабря 2019 может приглянуться чья-то идея. Прежде, чем следовать ей, убедитесь, что это не плагиат и не опасная авантюра. В остальном понедельник может принести продуктивные результаты в делах, запланированных накануне. Можно попробовать некрупный апгрейд в домашних стенах (например, сделать перестановку в спальне или в гостиной). Проверьте готовность к предстоящему празднику. Можно поздравить людей, которых в уходящем году уже не увидите.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Раков

    Многие Раки весь понедельник будут о чём-то грустить. От тягостных дум, скорее всего, избавит чей-то спонтанный презент, позитивный телефонный звонок, поступок близкого друга или младшего родственника. Ракам старшего возраста рекомендуется ещё раз подумать о том, не слишком ли скучный сценарий составлен на грядущие праздники. Тем, кто ищет любовь, может улыбнуться удача. Нельзя исключать, что появится подходящий партнёр для встречи Нового года.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Львов   

    У Львов в этот день в приоритете будут дела, призванные подвести итоги уходящего года. Кто-то успеет закончить сложный служебный проект, кто-то придумает, как избавиться от безденежья, кто-то сможет преодолеть разногласия с партнёром по браку. Достойной наградой за эти и другие усилия станет крупный презент, полученный от старшего родственника (от человека, имеющего внушительное состояние). Возможно, кого-то порадует неожиданный комплимент или похвала от руководства.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Дев  

    Девы сегодня будут не слишком сильны в финансовом анализе и расчётах. Это поставит под угрозу планирование семейных торжеств (другое ответственное мероприятие). Не бойтесь обратиться за помощью (особенно актуально для тех, чьё самочувствие будет находиться не на самой высокой отметке). Не следует экономить при выборе подарка для близких членов семьи. Тем, кто недоволен собой, следует подумать о том, как сделать внешний изъян не столь очевидным.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Весов 

    Для Весов этот день, вероятно, будет полон всевозможных хлопот. Скорее всего, помимо собственных дел, придётся помогать родным и друзьям, либо нерасторопным коллегам. Усталость, которая накопится к концу этого суматошного дня, помогут преодолеть водные процедуры, самомассаж, небольшая прогулка или пассивное лежание на диване. Сохраняйте осторожность в ходе диалогов с людьми, чья порядочность вызывает сомнения. Также не следует экспериментировать с рационом.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Скорпионов 

    Скорпионов сегодня может порадовать поступок малознакомого человека. Нельзя исключать, что речь об истинном благородстве, которое избавит от части проблем или поможет преодолеть неприятную ситуацию. Волшебство может присутствовать и в личных делах. Тем, кто был безответно влюблён, суждено услышать заветное «да» от своей несговорчивой пассии. Есть шанс, что Скорпионы, состоящие в продолжительных отношениях, почувствуют себя молодожёнами.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Стрельцов 

    У некоторых Стрельцов 30 декабря будет наблюдаться энергетический дефицит. Чтобы его преодолеть, не следует прибегать к любым видам «допингов». Попробуйте позитивно посмотреть на окружающий мир, поверьте в новогоднюю сказку, улыбнитесь сами себе, и прекрасное настроение обеспечено. Тем, у кого есть младшие члены семьи, не следует давить на них родительским авторитетом. Любой возникший вопрос куда правильней обсуждать, используя принципы демократии.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Козерогов

    Многие Козероги сегодня смогут увлечь своими идеями большой коллектив. Взяв на себя такую ответственность, не желательно останавливаться. Возможен и противоположный расклад – чьи-то идеи так увлекут, что праздник будет забыт, либо новогоднее настроение станет практически не заметным. Так или иначе, не подводите людей, которые рассчитывают на вас в подготовке к Новому году. Можно делать любые покупки, ставить эксперименты в любви и делиться ближайшими планами.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Водолеев

    Водолеям не желательно тратить 30 декабря 2019 г на дела, которые можно закончить и намного позднее. Составьте приблизительный план, что и когда следует предпринять, дабы достойно завершить этот год, показать неплохие производственные результаты и основательно подготовиться к грядущему празднику. Водолеям прекрасного пола следует ещё раз примерить наряд (возможно, придётся дополнить его каким-то стильным аксессуаром).

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 30 декабря 2019 для Рыб

    Рыбам сегодня категорически не рекомендуется поднимать голос на более слабых и менее успешных людей. Доброта и гуманность – вот залог гармонии и с собой, и с окружающим миром. Не желательно отправляться в долгие и утомительные поездки, к чему-то себя принуждать, о ком-то злословить, хитрить, участвовать в чьих-то интригах. Вечером не исключён ряд событий, которые заставят откорректировать новогодние планы (вероятно, речь о позитивной сенсации).

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