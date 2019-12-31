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Гороскоп на сегодня 31 декабря: Водолея ждет сюрприз, а Весам главное не упустить шанс

Гороскоп на сегодня 31 декабря: Водолея ждет сюрприз, а Весам главное не упустить шанс
07:00 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

31 декабря 2019 года предвидится достаточно романтичная атмосфера.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Овнов 

    Вероятно, сегодня женщины-Овны будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Тельцов 

    На протяжении всего дня вас будут ожидать приятные сюрпризы. В вашей жизни официально наступила светлая полоса, так что наслаждайтесь собственной удачей. Велика вероятность, что во второй половине дня вас будут ожидать встречи со старыми друзьями. Вечер постарайтесь провести рядом с самыми близкими и любимыми людьми.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Близнецов 

    Последний день года может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние и коммуникабельность найдут отклик у представителей противоположного пола.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Раков

    Не стоит идти напролом в плане достижения собственных целей. Случайным образом вы можете задеть интересы близких людей, что выльется в не самые приятные последствия для вашего общения. Если вы не уверены в правильности того или иного решения, попросите совета у родственников или старых друзей. Будьте осторожны в своих желаниях.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Львов   

    Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей. Первую половину дня постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь спортом или просто сходите на прогулку в парк. Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Дев  

    Хорошее время для новых увлечений и реализации своего творческого потенциала. Отличной идеей будет сделать небольшие подарки своим родным и близким, которые приятно их удивят. Прекрасной половине пола полезно будет провести время в обществе старых подруг. Это поможет вам расслабиться и выплеснуть накопленную негативную энергию вне дома.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Весов 

    Отношения с близкими и друзьями сложатся удачно. На новогодней вечеринке вы блеснете чем-то особенным. Ваши активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или благосостояния. Главное – не упустить свой шанс. Однако звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Может быть, придется даже обратиться к специалисту, так что сведите к минимуму употребление алкогольных напитков.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Скорпионов 

    В этот день звезды советуют вам быть внимательным в общении с окружающими. Всех ли своих недоброжелателей вы знаете в лицо? Возможно кто-то из вашего близкого окружения уже задумал нехорошее и близиться та самая трудная минута, когда вам понадобятся все силы, чтобы выйти сухим из воды.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Стрельцов 

    Возросшее обаяние представительниц слабого пола позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого физического напряжения. Мужчин звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Козерогов

    Время решительных действий. Не бойтесь сказать коллегам категорическое "нет", если их просьбы и предложения явно вас не устраивают. Настало время, когда каждый человек должен задуматься именно о своих интересах и поставить их выше общественных. У вас будет неплохая возможность сделать несколько шагов к повышению по службе.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Водолеев

    Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать вас душой всей компании в последний день уходящего года и в новогоднюю ночь 2020. Благодаря покровительству планет вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному известию.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Рыб

    Если вы действительно хотите добиться своего, то Звезды рекомендуют вам полностью абстрагироваться от окружающего мира и посвятить себя одному-единственному занятию. Вам представится отличная возможность использовать стечение обстоятельств для извлечения личной выгоды. Вечером вероятны новые интересные знакомства. 

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