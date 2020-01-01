Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: январь 2020 года

Не стоит терять бдительности – Белая Металлическая Крыса, покровитель этого годичного цикла, не позволит пойти по головам или использовать власть в личных интересах, нанося ущерб другим.

Гороскоп на январь 2020 для знака Овен

Январь 2020 года для представителей знака Зодиака Овен будет периодом прямолинейным и практичным, с минимальным числом спонтанных решений и внезапных поворотов.

То есть, это время должно стать именно таким, потому что любой другой вариант пророчит непредсказуемые последствия. А так, если прислушаетесь к голосу разума и будете сдерживать свои эмоциональные порывы, сумеете довольно быстро сориентироваться в ситуации и поймёте, куда нужно двигаться, чтобы достичь успеха как можно быстрее. На вашей стороне будет Солнце, ваш традиционный активатор, и Сатурн, который обычно отвечает за упадок сил вашего знака. Обе планеты в начале месяца будут недостаточно сильны, чтобы гарантированно определять ваш жизненный путь, поэтому можете не торопиться, а собраться с силами, и что важнее – с мыслями.

Гороскоп на январь 2020 для знака Телец

В январе 2020 года представители знака Зодиака Телец будут опираться на энергетику Венеры, своего управителя, при этом Сатурн и Юпитер, хотя и не будут иметь к вашему зодиакальному знаку прямого отношения, поддержат вас в критической ситуации.

С другой стороны – сейчас точно ничего не стоит доводить до критической ситуации, это само по себе будет поражением. Первый месяц цикла не определяет весь год, но во многом определяет ваши планы на него. И тут есть несколько советов. Во-первых, комбинируйте спонтанные и взвешенные решения. Продуманный план всегда будет удачнее, но сейчас почти все будут поступать именно так и в определённый момент для достижения задуманного вы вполне можете пойти против системы – общезвёздная позиция это позволяет. Во-вторых, не переходите на личности, ни при каких обстоятельствах. Дипломатия – ваше всё, а официальные отношения сейчас лучше фамильярных. И, наконец, в-третьих, не ждите от этого месяца слишком многого. Январь поможет с решением насущных задач и многое даст вам, но финал может быть хоть и положительным, но вовсе не таким фееричным, как вы себе можете напредставлять.

Гороскоп на январь 2020 для знака Близнецы

Январь 2020 года для представителей знака Зодиака Близнецы выдастся периодом интересным, но все значимые события будут прогнозируемы и вряд ли удивят тех, кто привык планировать всё наперёд.

Вашим главным покровителем в этом цикле будет Юпитер, который обычно ограничивает возможности Близнецов, а где-то на вторых ролях будет маячить Меркурий, ваш управитель. Энергетика Меркурия будет недостаточно сильна для концептуальных перемен, однако в определённые моменты его силы хватит, чтобы сместить чашу весов в вашу сторону. Это касается в большей степени вопросов финансового характера, тем не менее, на внезапную удачу можно рассчитывать и на других направлениях. В целом, январь обещает уверенные достижения, но гораздо важнее будет то, какой базис вы сумеете заложить, как чётко выстроите план действий на ближайшее время. Это касается всех Близнецов, вне зависимости от специальности или должности. Особые бонусы получат семейные представители вашего знака, у вас в плане отношений всё будет стабильно и не придётся тратить время, нервы и силы на решение бытовых вопросов.

Гороскоп на январь 2020 для знака Рак

В январе 2020 года на стороне представителей знака Зодиака Рак будет Марс, и хотя обычно красная планета отвечает за упадок сил вашего знака, в начале текущего цикла многое изменится, а потом перемен будет ещё больше.

Сильная позиция Марса позволит Ракам сразу влиться в работу, без простоев и раздумий. С одной стороны – это большое преимущество, так вы сумеете опередить многих конкурентов, включая потенциальных. В тоже время у вас меньше времени останется для решения личных вопросов. И хотя критических ситуаций в этом плане не предвидится, январский рекомендует не задерживаться на работе и не брать задачи на дом, если вы не хотите трудностей с близкими людьми. Дело не в том, что вас не поймут, как раз наоборот – все будут на вашей стороне, но понимание не сделает вас ближе. С точки зрения финансов новые возможности будут иметь место, но пользоваться ими нужно с особой осторожностью – чтобы, так сказать, не спугнуть удачу. Хотя на самом деле от удачи в этом цикле немногое зависит, так что сразу привыкайте опираться лишь на собственные силы.

Гороскоп на январь 2020 для знака Лев

Январь 2020 года для представителей знака Зодиака Лев будет временем необычным и оно вам однозначно запомнится.

Дело в том, что главным покровителем на этот период станет Плутон, ваш активатор, который в актуальном цикле займёт сильную доминирующую позицию. В профессиональной деятельности можно рассчитывать на периодическую помощь Солнца, вашего управителя, так как владыка небесного свода входит во временную когерентность с вашим зодиакальным знаком. В итоге, вы будете действовать гораздо активнее, чем представители других знаков Зодиака. То есть вы можете действовать буквально – как захотите, но звёзды настоятельно рекомендуют оставить в стороне условности и общие тенденции и выбрать свой путь. При этом вам предстоит плотно поработать и тут уже влияние планетарных аспектов поможет, если вы вдруг столкнётесь с непростой ситуацией. Хотя, строго говоря, в этом году гороскоп не пророчит событий, которые вы не сможете понять или с которыми не сможете справиться.

Гороскоп на январь 2020 для знака Дева

В январе 2020 года представители знака Зодиака Дева получат покровительство Меркурия, который является вашим управителем и активатором.

Позже активные позиции займут Луна и Марс, но это будет в последующие месяцы. На данном этапе готовьтесь к планомерным переменам, многие из которых будут инициированы лично вами. Это в большей степени касается сферы личных отношений, где гороскоп рекомендует принимать только совместные решения и никаких спонтанных. Действуйте согласованно и не позволяйте себе лишнего, а главное – обязательно поддерживайте своих близких во всех начинаниях, пусть даже они покажутся вам откровенно странными или даже безумными. Семья сейчас будет для вас главным стимулом, основой, на которую стоит опираться при принятии любых решений, включая те, что будут касаться сферы карьеры и финансов. Здесь помощь Меркурия придётся кстати, можете даже в какой-то момент рискнуть, но если вам будет везти, найдите силы остановится в нужный момент.

Гороскоп на январь 2020 для знака Весы

В январе 2020 года у представителей знака Зодиака Весы будет немало покровителей, но основным из них окажется Сатурн, который займёт на небесной ленте одну из доминирующих позиций, а для Весов он, помимо прочего, традиционно выступает активатором.

В итоге, первый месяц нового цикла будет развиваться всецело по вашему плану, хотя определённые моменты потребуют волевых решений. В основном это касается рабочей сферы, где Весы, имеющие свой бизнес, получат уникальную возможность упрочить свои позиции на локальном рынке. Работающие в офисе тоже увидят новые перспективы, но гороскоп рекомендует держать свои планы при себе – чем меньше людей в курсе ваших амбиций, тем лучше.

Гороскоп на январь 2020 для знака Скорпион

В январе 2020 года Скорпиону будет покровительствовать Уран, активатор вашего знака Зодиака, и Марс, ваш управитель.

Тем не менее, энергетика этих планет не будет доминирующей, поэтому в концептуальных моментах вы будете в полной мере владеть собственной судьбой, не взирая ни на какие обстоятельства. В целом, месяц обещает достаточно последовательное развитие событий, тем не менее, вы окажетесь одним из немногих зодиакальных знаков, кто в это замечательное и прогрессивное время не потеряет способности удивляться. Это хороший период для построения масштабных планов, а к концу месяца гороскоп рекомендует самым деятельным образом приступить к воплощению задуманного. С точки зрения личных отношений период удачен как для одиноких представителей вашего зодиакального знака, которые сейчас вполне могут обзавестись второй половинкой, так и для семейных Скорпионов, которые сумеют многое изменить в угоду собственным предпочтениям.

Гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец

Январь 2020 года для представителей знака Зодиака Стрелец выдастся довольно нетривиальным временем, хотя внешне всё будет достаточно спокойно.

Благодарить за это можете Юпитер, своего управителя. Сейчас имеет смысл обратить внимание на свой внутренний мир. От вашего настроя и способности максимально нейтрально воспринимать происходящее зависит, по какому вектору направятся события. В профессиональной деятельности больше анализируйте и меньше действуйте, а в сфере личных отношений осторожнее подбирайте слова, так как есть вероятность обидеть кого-то из близких неосторожным словом. В плане здоровья не рискуйте лишний раз, выходя из дома в мороз без шарфа, даже если идёте до магазина, который находится в соседнем доме.

Гороскоп на январь 2020 для знака Козерог

Январь 2020 года для представителей знака Зодиака Козерог будет временем двусмысленным.

Это связано с тем, что вы сможете добиться поставленных целей, но совсем не так, как планировали. Такой вариант развития событий не станет проблемой, но даст пищу для размышлений и естественным образом замедлит ваше продвижение. Ничего страшного в этом не будет – действуйте своевременно и если нужно подождать – подождите, даже можете отступить в тень – если это действительно необходимо. Имеющим свой бизнес Козерогам гороскоп советует чутко следить за персоналом, возможно – стоит модернизировать систему информационной безопасности. Тем, кто трудится в офисе, имеет смысл попробовать себя в чём-то новом. В любовных отношениях возможны лёгкие пертурбации, но если ваши чувства сильны – вы смеясь преодолеете этот момент. На вашей стороне будет Марс, ваш активатор, и периодически – Юпитер, обычно отвечающий за упадок сил Козерога, но в этом месяце занявший сильную положительную позицию по отношению к вашему зодиакальному знаку.

Гороскоп на январь 2020 для знака Водолей

В январе 2020 года представителям знака Зодиака Водолей поможет Нептун, который займёт сильную позицию и весь цикл будет уступать только Юпитеру и Сатурну.

В начале года вам хватит энергии на любые свершения, вопрос лишь в том, насколько они вам необходимы и какие из них наиболее перспективные. То есть вам, как и большинству других зодиакальных знаков, не стоит торопиться с выводами. Тем более, что будет, чем заняться. В семейном и дружеском кругу произойдёт немало интересных событий, не все будут потенциально значимы для вас и вашего будущего, но даже то, что просто приносит кратковременное удовольствие, лучше бессмысленного бездействия. На любовном фронте звёзды пророчат Водолеям мощный эмоциональный всплеск и принятие важного решения. На рабочем направлении вероятны серьёзные метаморфозы, в которых вам стоит принять самое активное участие.

Гороскоп на январь 2020 для знака Рыбы

В январе 2020 года представителям знака Зодиака Рыбы не всё будет удаваться, зато желания к концу периода исполнятся и вы добьётесь гораздо большего, чем хотели, пусть и совсем не так, как задумывалось.

Эта тенденция справедлива для целого ряда знаков, но для вас обстоятельства сложились таким образом из-за нестабильного расположения Венеры, вашего активатора, которая будет косвенно влиять на все аспекты вашей жизни, уступая пальму первенства лишь Юпитеру, вашему управителю, доминирующему на протяжении всего годичного цикла. Первый и самый главный совет – не пренебрегайте своими желаниями, но будьте осторожны с амбициозными заявками. Действуйте спокойно и для окружающих – спонтанно, но в действительности имейте чёткий план для всех ситуаций. Это не обман, а хитрость, которая позволит получить преимущество там, где вы находитесь на позиции аутсайдера. Начало месяца подходит для планирования, финал – для реализации. В промежутке можете заняться решением личных вопросов, тут обстоятельства не будут вас ограничивать.