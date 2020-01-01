Гороскоп на сегодня 1 января: Ракам нужно быть храбрее, а Девам - подумать о личной жизни

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 января 2020 для Овнов Для Овнов наступил весьма динамичный и позитивный период. Есть шанс раскрыть творческий потенциал, проявить организаторские способности, реализовать самые смелые амбиции. Ваши друзья и близкие могут оказаться слишком чувствительными и импульсивными, и вы станете для них надежным якорем, который поможет им удержаться на плаву. Не стоит увлекаться устройством личной жизни окружающих — это приведет к конфликтам.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 января 2020 для Тельцов День будет складываться крайне удачно, если вы решите отправиться в небольшую поездку или командировку. Не бойтесь брать на себя ответственность. Обстоятельства будут складываться так, что все проблемы разрешатся сами собой, предоставив вам массу свободного времени. Вечер прекрасно подойдет для общения с друзьями.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 января 2020 для Близнецов Энергия будет буквально бить из вас ключом! Вы станете объектом симпатии мужчины, на которого сами давно засматриваетесь. Именно сейчас первый шаг, если вы его сделаете, принесет свои результаты. Старшее поколение может принести проблемы, но вы со всем справитесь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 января 2020 для Раков Проявите инициативу и успех в любом деле вам обеспечен. Не даром говорят, что Удача любит храбрых. Не нужно бояться рисковать, если ваш риск оправдан. Смело принимайте серьезные волевые решения. Вот только обратите внимание на то, чтобы своими поступками не навредить любимым и близким людям.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 января 2020 для Львов Период, когда чуть ли не каждый знакомый вам человек будет просить о помощи. По возможности постарайтесь удовлетворить все просьбы - вам потом зачтется. Полезны активные виды отдыха и спорта. Те, кто сидит на диете, наконец увидят положительные результаты. Так держать!

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 января 2020 для Дев Хорошее время для того, чтобы задуматься о собственной личной жизни. Тщательно взвесьте все за и против. Возможно пришла пора что-то изменить. Все ли вас устраивает в своем партнере? Жизнь не заканчивается одним единственным выбором. У каждой ситуации существует множество правильных решений, так что не стремитесь себя ограничивать.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 1 января 2020 для Весов Время активизации энергии и укрепления ваших позиций в обществе, в том числе и благодаря финансовому благополучию. Для многих это время обращения к внутренним резервам, чтобы сделать рывок вперед, перейти на новый уровень, обеспечить себе запасы на будущее. Но возможно и расходование материальных запасов, обращения за помощью к близким людям. Недвижимое имущество может приносить не только доходы, но и расходы.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 января 2020 для Скорпионов Не самое приятное время в отношении личной жизни. Постарайтесь не придавать слишком большого значения тем или иным поступкам любимого человека. Вам будет достаточно сложно сконцентрироваться на каком-то одном занятии, так что предпочтительнее будет не нагружать себя излишней ответственностью.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 января 2020 для Стрельцов У Стрельцов наступает время активных действий, нацеленных на стабилизацию финансового положения. Но эта активность заключается не в том, что вы должны бегать и искать денежные места, а в том, чтобы вовремя и правильно отреагировать на полученную информацию или предложение. Понять, несет вам это выгоды и стабильность или не несет, поможет интуиция.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 января 2020 для Козерогов Ни в коем случае не стоит перенапрягаться в этот день. Не берите на себя слишком много работы и избегайте чужой ответственности. Вокруг найдется немало желающих переложить на вас груз собственной работы. Возможно, что во второй половине дня вы почувствуете небольшое недомогание. Не запускайте здоровье и обратитесь к народной медицине.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 января 2020 для Водолеев Этот день окажется для вас весьма интересным и насыщенным периодом: встречи, поездки, активное общение, обсуждение новых идей и планов на будущее, которые, если вы приложите достаточно усилий, непременно осуществятся. Правда, и трудностей ожидается немало: учтите, что ответы на самые важные вопросы не стоит искать на поверхности. Копайте глубже — и тогда обязательно отыщете ключ к решению всех проблем.