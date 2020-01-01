Гороскоп на 2 января: Тельцам нужно будет принять важное решение, а Львы будут трудиться, как пчелки

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 января 2020 для Овнов Гороскоп на сегодня 2 января 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно начать активные приготовления к переменам, которые вас ждут в наступившем 2020 году. Изменения коснутся как личной жизни, так и работы. Подумайте о внеплановых ситуациях и как в них действовать.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 января 2020 для Тельцов Тельцам сегодня нужно будет принять внезапное решение. Произойдет неожиданная ситуация, требующая быстро сделать выбор. Прислушайтесь к своему сердцу и выберите то, что он подскажет. Разум сегодня лучше проигнорировать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 января 2020 для Близнецов Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 января 2020 говорит, что сегодня Близнецам нужно отправляться в путешествие. Хорошо, если это будет длительный поход. Отправляйтесь в горы, лес или на горнолыжный курорт. Прогулок по парку вам сегодня будет мало.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 января 2020 для Раков Звезды говорят, что Ракам в этот день окружающие люди случайно подскажут, что с ними будет в будущем. Слушайте внимательно, что говорят люди вокруг и читайте знаки. Это поможет вам уже сейчас принять правильное решение, что делать в дальнейшем.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 января 2020 для Львов

6 Львы сегодня будут трудиться, как пчелки. Рабочий день может оказаться тяжелым, что только усугубляется отходом от вчерашнего праздника. А потому попросите других людей о помощи, не взваливайте всю работу на себя. Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 2 января 2020 для Дев Гороскоп на сегодня 2 января 2020 говорит, что Девы сегодня будут решать, как реализовать важный для себя план. У вас есть цель и вы хотите ее достичь любым путем. Однако сегодня вам будет тяжело это сделать. Не перетрудитесь, лучше время от времени отдыхайте в течение дня.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 2 января 2020 для Весов Весам в этот день нужно начать воплощать свою мечту в реальность. Сделайте первый шаг или, как минимум, напишите список дел, которые нужны для реализации мечты. Ведь если ничего не делать, то желание вряд ли сбудется.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 января 2020 для Скорпионов Звезды предупреждают Скорпионов, что 2 января вам нужно провести день в компании близких друзей. Вы могли отгородиться от многих людей. Но не стоит терять коммуникативные навыки. Друзья помогут вам принять решение в трудной ситуации.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 января 2020 для Стрельцов Гороскоп на 2 января 2020 говорит, что сегодня Стрельцов звезды продолжают радовать. Все задуманное осуществляется, планы выполняются, желания достигаются. Вам, Стрельцам, остается только позавидовать.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 января 2020 для Козерогов Козерогам 2 января нужно больше внимания уделить себе. Забудьте о других людях и их желаниях. Сегодня важно удовлетворить свое эго. Отправляйтесь в кино на любимый фильм, купите вкусной и вредной еды, порадуйте себя покупкой новой гламурной вещицы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 января 2020 для Водолеев Гороскоп на сегодня 2 января 2020 говорит, что Водолеи в этот день рискуют влететь в копеечку, если отправятся за покупками по магазинам. А потому тщательно контролируйте свои расходы. Возможно, вам нужно не все, что вы запланировали купить. А то, что не планировали, лучше вообще не покупать.