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Гороскоп на 2 января: Тельцам нужно будет принять важное решение, а Львы будут трудиться, как пчелки

Гороскоп на 2 января: Тельцам нужно будет принять важное решение, а Львы будут трудиться, как пчелки
20:14 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Во второй половине дня лучше избегать излишеств: в это время не исключены недомогания.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Овнов 

    Гороскоп на сегодня 2 января 2020 говорит Овнам, что в этот день вам нужно начать активные приготовления к переменам, которые вас ждут в наступившем 2020 году. Изменения коснутся как личной жизни, так и работы. Подумайте о внеплановых ситуациях и как в них действовать.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Тельцов 

    Тельцам сегодня нужно будет принять внезапное решение. Произойдет неожиданная ситуация, требующая быстро сделать выбор. Прислушайтесь к своему сердцу и выберите то, что он подскажет. Разум сегодня лучше проигнорировать.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Близнецов 

    Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 января 2020 говорит, что сегодня Близнецам нужно отправляться в путешествие. Хорошо, если это будет длительный поход. Отправляйтесь в горы, лес или на горнолыжный курорт. Прогулок по парку вам сегодня будет мало.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Раков

    Звезды говорят, что Ракам в этот день окружающие люди случайно подскажут, что с ними будет в будущем. Слушайте внимательно, что говорят люди вокруг и читайте знаки. Это поможет вам уже сейчас принять правильное решение, что делать в дальнейшем.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Львов   

  • 6

    Львы сегодня будут трудиться, как пчелки. Рабочий день может оказаться тяжелым, что только усугубляется отходом от вчерашнего праздника. А потому попросите других людей о помощи, не взваливайте всю работу на себя.

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Дев  

    Гороскоп на сегодня 2 января 2020 говорит, что Девы сегодня будут решать, как реализовать важный для себя план. У вас есть цель и вы хотите ее достичь любым путем. Однако сегодня вам будет тяжело это сделать. Не перетрудитесь, лучше время от времени отдыхайте в течение дня.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Весов 

    Весам в этот день нужно начать воплощать свою мечту в реальность. Сделайте первый шаг или, как минимум, напишите список дел, которые нужны для реализации мечты. Ведь если ничего не делать, то желание вряд ли сбудется.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Скорпионов 

    Звезды предупреждают Скорпионов, что 2 января вам нужно провести день в компании близких друзей. Вы могли отгородиться от многих людей. Но не стоит терять коммуникативные навыки. Друзья помогут вам принять решение в трудной ситуации.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Стрельцов 

    Гороскоп на 2 января 2020 говорит, что сегодня Стрельцов звезды продолжают радовать. Все задуманное осуществляется, планы выполняются, желания достигаются. Вам, Стрельцам, остается только позавидовать.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Козерогов

    Козерогам 2 января нужно больше внимания уделить себе. Забудьте о других людях и их желаниях. Сегодня важно удовлетворить свое эго. Отправляйтесь в кино на любимый фильм, купите вкусной и вредной еды, порадуйте себя покупкой новой гламурной вещицы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Водолеев

    Гороскоп на сегодня 2 января 2020 говорит, что Водолеи в этот день рискуют влететь в копеечку, если отправятся за покупками по магазинам. А потому тщательно контролируйте свои расходы. Возможно, вам нужно не все, что вы запланировали купить. А то, что не планировали, лучше вообще не покупать.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 января 2020 для Рыб

    Гороскоп на 2 января говорит, что Рыбы сегодня могут поссориться с кем-то из домочадцев. Не провоцируйте конфликт, иначе на вас будут обижаться долго. Просто принимайте людей такими, какие они есть и прощайте им их маленькие слабости. Вы достаточно великодушны, чтобы это сделать.

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