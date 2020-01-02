Гороскоп на сегодня 2 января: Водолеев не подведет интуиция, а Стрельцам нужно быть сдержаннее

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 января 2020 для Овнов Этот день для Овнов — время реализации своих амбиций, честолюбивых устремлений. Кроме того, сейчас для вас очень важно чувствовать, что вас ценят, любят, уважают. Но не стоит зацикливаться исключительно на собственном «я», иначе вас могут упрекнуть в эгоизме. Так что проявляйте интерес к проблемам друзей и близких, иначе рискуете оказаться без их поддержки. Правда, вас больше привлекают новые знакомые, что само по себе неплохо, однако не стоит слишком доверяться им: ведь в сущности это почти чужие люди. Сначала убедитесь, что новоиспеченные друзья не имеют корыстных целей и готовы поддержать вас — и лишь потом посвящайте их в свои планы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 января 2020 для Тельцов Тельцы могут решить множество дел благодаря эффективной коммуникации. Сейчас подходящее время для того, чтобы обрести новые связи, как делового, так и личного характера. Свободным Тельцам в это время рекомендуется чаще бывать в компаниях или загородных поездках. Там вы сможете завести романтическое знакомство. Этот период способен принести Тельцам хлопоты, связанные с детьми.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 января 2020 для Близнецов Это время может активизировать в Близнецах желание чаще посещать развлекательные, публичные мероприятия. Сейчас действительно подходящий период для того, чтобы продемонстрировать себя. В лучшем случае вы не только получите удовольствие от хорошего времяпрепровождения, но и завяжете романтические отношения. Контакты с работниками государственных служб лучше отложить на более благоприятный период.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 января 2020 для Раков Данный период благоприятен для того, чтобы завести новые контакты. Не исключено, что приятное знакомство перерастет в романтические отношения. Это удачное время для расширения перспектив, связанных с сотрудничеством, партнерством, творческими союзами. Тщательно следите за своим здоровьем. Сейчас высок риск инфекционных заболеваний, аллергий, гормональных нарушений. Почувствовав неприятные симптомы, не откладывайте лечение.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 января 2020 для Львов В этот период многим Львам будет сопутствовать удача. Некоторые надежды смогут быть реализованы благодаря друзьям, единомышленникам и покровителям. Проблемной сферой жизни в это время может стать здоровье. Сейчас важно соблюдать аккуратность в отношении собственной безопасности. Также важно следить за самочувствием детей. Время подходит для решения финансовых вопросов, особенно если они связаны с покупкой или продажей недвижимости.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 2 января 2020 для Дев Благоприятный период для совершения покупок - как мелких, так и крупных. Вещи будут служить вам долго. Некоторым Девам звезды сулят знаменательную встречу. Но прежде чем подпускать к себе нового знакомого, убедитесь в его порядочности. И только потом бросайтесь в омут с головой!

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 2 января 2020 для Весов Ваша семья сейчас очень в вас нуждается. Проводите с домочадцами больше времени, отложив на время все остальные дела. Не помешает заняться здоровьем: могут одолеть зимняя простуда и грипп. Лучше сразу пойти на больничный - так болезнь отступит гораздо быстрее.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 января 2020 для Скорпионов Сейчас вы можете строить планы на обозримое будущее, они имеют все шансы осуществиться. А вот важные решения в этот день лучше не принимать, особенно если они касаются финансов. Будьте внимательны к просьбам окружающих. Если можете, окажите помощь, и вам зачтется.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 января 2020 для Стрельцов Как бы вас не провоцировали в этот период, постарайтесь оставаться вежливой и сдержанной. Не станете контролировать собственные эмоции - появятся проблемы. Этот день будет удачным для тех, кто собрался в деловую поездку или в отпуск. Все пройдет отлично!

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 января 2020 для Козерогов Для Козерогов этот день — весьма позитивное время: встречи, общение, поездки окажутся увлекательными и принесут много пользы. Будьте внимательны к любой информации: она станет ключом к началу нового жизненного этапа. Это хорошее время для учебы, расширения профессиональных возможностей. Вас ждут романтические знакомства, влюбленность и прилив положительной энергии.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 января 2020 для Водолеев Вы открыты, общительны, мобильны. Ваши аналитические способности на высоте, интуиция не подводит, что позволяет глубоко вникать в суть любой ситуации, понимать людей и мотивы их поступков, заводить выгодные знакомства, находить влиятельных помощников и консультантов.