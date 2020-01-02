Гороскоп на 3 января: у Близнецов день приобретения полезных привычек, а Львам следует блеснуть своим остроумием

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 января 2020 для Овнов Овны, в этот день вы в центре внимания – ещё бы, ведь всем хочется посмотреть на любимчиков Фортуны. Поделитесь секретами успеха с коллегами, и успокойте своего босса – бедный шеф уже не спит ночами, и боится, что вы метите на его место. Звёзды знают, что вы редко ошибаетесь, но старайтесь учиться компромиссу, чтобы уступать окружающим хотя бы в мелочах (по крайней мере, делайте вид). в принятии важных решений желательно избегать спешки – пусть конкуренты торопятся, а у вас и так всё отлично. Любовная сфера полна приятных сюрпризов.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 января 2020 для Тельцов Пристальное внимание следует уделить в этот день словам и поступкам близких друзей и родственников. велика вероятность, что в последнее время ваши поступки несколько шокировали и разочаровали их, отчего отношения стали натянутыми. Звезды предоставят вам прекрасную возможность объясниться и наладить прежние связи.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 января 2020 для Близнецов Это день освобождения от иллюзий и заблуждений, ненужных связей, вещей, привычек. Нужно попробовать освободиться от вредных привычек. 3 января 2020 разберите шкафы, выбросьте, раздайте все лишнее или ставшее ненужным. в начале года надо сбрасывать балласт, чтобы набрать высоту, - там вам будет дышаться свободнее. Пересмотрите свои отношения с окружающими. С прошлым положено расставаться смеясь если так, то у вас ожидается веселое начало нового года.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 января 2020 для Раков Идите на уступки, но меру знайте – некоторые знакомые так и норовят взобраться вам на шею. Звёзды знают, что вы не любите новшеств, но в этото период от консерватизма лучше избавиться – талантов у вас хватает, идеи тоже появляются одна за другой, так чего зря волноваться?! Делитесь планами, рекламируйте способности направо и налево – глядишь и связями полезными обзаведётесь, и десяток выгодных контрактов подпишете. Не упускайте из виду поклонников – вдруг ветреные ребята уйдут к соперникам, пока вы занимаетесь важными делами?! Конечно, это крайний вариант – в этот день вы само очарование, и вряд ли ухажёры отправятся искать кого-то посимпатичнее (вы всё равно краше всех).

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 3 января 2020 для Львов На протяжении всего дня вы будете блистать своим остроумием и непредвзятостью. Однако, не перестарайтесь, поскольку ненароком можете задеть или обидеть кого-то из окружающих. все хорошо в меру, так что найдите время и силы для серьезной продуманной работы. в скором будущем вас ожидают очень интересные события.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 3 января 2020 для Дев Не исключена реанимация чувств. вы почувствуете в новом увлечении интригующую тайну, и это разбудит ваше любопытство и фантазию. Начало года одарит вас высоким энергетическим потенциалом. вам только нужно правильно использовать его, не боясь раскрыться навстречу большому чувству.

7 весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 3 января 2020 для весов весы, способностей у вас хоть отбавляй, но в этот период января важно определиться со сферой деятельности – блеснуть талантами во всех областях, увы, не получится (у вас элементарно не хватит времени). Звёзды дают совет: проявите себя в творчестве, и вы не прогадаете. Сегодня вы получите много выгодных предложений, не исключены и подработки – денежки вам не помешают. вас ждут яркие встречи и посиделки с поклонниками. Кстати, вы можете проверить, верна ли народная мудрость про шалаш, где с милым, как известно, рай.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 января 2020 для Скорпионов Не уделяйте слишком много внимания чужим проблемам. в этот день вам как никогда важно будет все время оставаться сконцентрированным на собственной деятельности. Обстоятельства будут складываться довольно неприятным образом, поэтому потребуется максимум усилий и терпения, чтобы не потратить время впустую.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 января 2020 для Стрельцов Любые перегрузки, перенапряжение, как, впрочем, и потакание своим слабостям, могут затормозить ваш жизненный прогресс, препятствовать успеху, а слишком частое общение с друзьями может мешать финансовой деятельности. Если проблемы уже появились, как можно скорее постарайтесь исправить положение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 января 2020 для Козерогов Козероги, расположение планет в этот день будет довольно благоприятным. вы испытаете необычайный подъём, и будете способны на подвиги. Но быть «Гераклом» совсем не обязательно – таланты можно применить в творчестве, ведь вдохновение не оставит вас ни на одну минуту. Улучшения ожидаются в финансовой сфере – многие дела, наконец, сдвинутся с мёртвой точки, и вы начнёте подумывать о собственном бизнесе. Но не спешите – поговорите с друзьями и грамотными специалистами, отыщите в куче важных бумажек визитку влиятельного знакомого (поверьте, солидные люди просто так не дают свои номера телефонов). вечером вы с чистой совестью можете расслабиться, и встретиться с поклонниками, которые совсем измаялись.

11 водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 января 2020 для водолеев в это время вам предстоит проявить нешуточную осторожность и осмотрительность во всех своих поступках. Слишком медлить, конечно, не следует, чтобы окружающие не приняли вас за того, кем вы не являетесь, но внимательность и усидчивость еще никогда никому не помешала.