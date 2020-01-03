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Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам нужно позаботится о своем здоровье, а Близнецам - избегать сплетен

Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам нужно позаботится о своем здоровье, а Близнецам - избегать сплетен
07:30 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 3 января 2020 года, предусматривает противоречивый день. Сегодня может быть непросто следовать графику и планам.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Овнов 

    Хорошее время для занятий своим внешним видом. в свободное время максимум внимания следует уделить состоянию собственного организма. Привести в порядок обмен веществ поможет несложная диета, а если вы имеете проблемы с лишним весом, то занятия спортом смогут подтянуть тело и зарядить энергией на весь день.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Тельцов 

    Тельцы, этот январский денёк будет удачным и плодотворным для представителей вашего знака. ваши доходы могут возрасти, но старайтесь не транжирить денежки направо и налево, лучше задумайтесь о выгодных вложениях, тем более, в это время ваша интуиция будет на высоте. Дела на службе будут складываться неплохо, а отношения с коллегами станут почти идеальными, но от фамильярного общения желательно воздержаться. На любовном небосклоне солнечно, и без осадков – звёздные синоптики искренне за вас рады, но советуют поскорее избавиться от эгоизма.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Близнецов 

    Не стоит обращать внимание на пустую болтовню. Окружающие попытаются втянуть вас в процесс создания новой сплетни, чего следует избегать. в противном случае в недалеком будущем все взоры устремятся именно на вас, что повлечет не самые приятные последствия и даже разлад в личной жизни.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Раков

    Идите на уступки, но меру знайте – некоторые знакомые так и норовят взобраться вам на шею. Звёзды знают, что вы не любите новшеств, но в этото период от консерватизма лучше избавиться – талантов у вас хватает, идеи тоже появляются одна за другой, так чего зря волноваться?! Делитесь планами, рекламируйте способности направо и налево – глядишь и связями полезными обзаведётесь, и десяток выгодных контрактов подпишете. Не упускайте из виду поклонников – вдруг ветреные ребята уйдут к соперникам, пока вы занимаетесь важными делами?! Конечно, это крайний вариант – в этот день вы само очарование, и вряд ли ухажёры отправятся искать кого-то посимпатичнее (вы всё равно краше всех).

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Львов   

    На протяжении всего дня вы будете блистать своим остроумием и непредвзятостью. Однако, не перестарайтесь, поскольку ненароком можете задеть или обидеть кого-то из окружающих. все хорошо в меру, так что найдите время и силы для серьезной продуманной работы. в скором будущем вас ожидают очень интересные события.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Дев  

    Девы, вы всегда знаете, как добиться той, или иной цели, а сегодня превзойдёте сами себя. Удача на вашей стороне, поэтому стройте планы и немедленно приступайте к их воплощению. в профессиональной сфере особенных перемен не предвидится, но это не значит, что вы должны довериться судьбе, и плыть по течению – работайте, как и прежде, и не забывайте блистать своими талантами. Босс оценит вашу активность и решительность в сложных ситуациях и, пожалуй, предложит интересное задание. возможны и командировки, в которых вы познакомитесь с полезными людьми. всё располагает к романтике. Но будьте аккуратнее – велика вероятность влюбиться, и тут уж звёзды вам не помощники (слушайте голос сердца, и не прогадаете).

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Весов 

    Не стоит в этот день демонстрировать окружающим собственное нетерпение к каким-либо поступкам. возможно, вам стоит больше времени посвящать качеству проделанной работы. Постарайтесь равномерно сопоставлять свои возможности с желаниями, чтобы тем самым избежать любых непредвиденных и неприятных ситуаций.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Скорпионов 

    Скорпионы, в этот день вам не придётся скучать и бездельничать – звёзды предсказывают море интересных встреч. Для того чтобы обзавестись полезными и перспективными связями, вам придётся немножко потрудиться – влиятельные люди предпочитают общаться с профессионалами. Будьте искренними, и не стесняйтесь рассказывать о своих талантах – будет и успех, и слава, и признание. Судьба побалует вас сюрпризами в сфере финансов – проверить свою везучесть проще простого, для начала купите лотерейный билетик, или поучаствуйте в каком-нибудь конкурсе, где обещают денежное вознаграждение. в этот период вам будет некогда заниматься домашними делами.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Стрельцов 

    События этого дня будут складываться не самым приятным образом. возможно, вам потребуется приложить немного больше усилий даже в привычной повседневной деятельности. Не стоит выплескивать раздражение на близких людей. Постарайтесь проявить чуточку больше внимания и заботы. ваши старания не останутся незамеченными.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Козерогов

    Козероги, расположение планет в этот день будет довольно благоприятным. вы испытаете необычайный подъём, и будете способны на подвиги. Но быть "Гераклом" совсем не обязательно – таланты можно применить в творчестве, ведь вдохновение не оставит вас ни на одну минуту. Улучшения ожидаются в финансовой сфере – многие дела, наконец, сдвинутся с мёртвой точки, и вы начнёте подумывать о собственном бизнесе. Но не спешите – поговорите с друзьями и грамотными специалистами, отыщите в куче важных бумажек визитку влиятельного знакомого (поверьте, солидные люди просто так не дают свои номера телефонов). вечером вы с чистой совестью можете расслабиться, и встретиться с поклонниками, которые совсем измаялись.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Водолеев

    Водолеи, Фортуна будет на вашей стороне – не теряйтесь, и пользуйтесь шансами, которые вам предоставят. Звёзды сулят интересные подработки, не исключены знакомства с влиятельными людьми. Старайтесь вести себя естественно, и не пытайтесь казаться лучше – искренность помогает и в деловых отношениях, и в личной жизни. в этот период желательно находить время для домашних дел, и для общения с дальними родственниками. Если нет возможности для личной встречи, можно и с помощью компьютера пообщаться (бабушка, живущая в глухой деревне, давно освоила Интернет, и мечтает помахать ручкой в камеру, главное, остановить старушку, если она решит угостить вас своими пирогами). Отношения с избранником станут идеальными.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 3 января 2020 для Рыб

    Кто-то на протяжении всего дня будет настойчиво пытаться сорвать все ваши планы и задумки. Постарайтесь сосредоточиться на желаемом и не отвлекаться на провокации со стороны недоброжелателей. Таким образом вы сможете убить двух зайцев сразу — уесть врага и успешно завершить начатое дело.

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