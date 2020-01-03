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Гороскоп на 4 января: у Близнецов благоприятный день для работ по дому, а Львов ждут перемены в семейной жизни

Гороскоп на 4 января: у Близнецов благоприятный день для работ по дому, а Львов ждут перемены в семейной жизни
18:04 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В это время вы будете ощущать внутреннюю гармонию и большую уверенность в собственных силах.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Овнов 

    В этот день вам нужно быть готовыми к прорыву. Вы совершите большое приобретение. Это будет что-то по истине грандиозное. Покупка квартиры, машины, бытовой техники. К тому же, сегодня к вам может прийти бездомное животное. Примите его, и обретете нового друга.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Тельцов 

    Тельцы завтра испытают головокружительные эмоции. Вы отправитесь в приключения, даже если эти приключения будут в пределах вашего города. Возможен поход в луна-парк или на аттракционы. От воды держитесь подальше.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Близнецов 

    Завтра Близнецам нужно заниматься ремонтом. День благоприятен для любых работ по дому, особенно, если это реставрационные работы. У вас получится осуществить свою задумку. Новый ремонт привнесет изменения в жизнь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Раков

    Звезды говорят, что Раки в этот день могут увидеть вещие сны. Трактуйте увиденное согласно своим ощущениям и эмоциональному состоянию во сне. Если вы были счастливы и радостны, то сон хороший, несмотря на то, какими были события. Но если вы боялись или были грустны, то лучше сходить в церковь и помолиться за здравие.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Львов   

    Львы ощутят изменения в семейной жизни. Но перемены могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону — все зависит от вас. Постарайтесь избегать конфликта и говорить максимально откровенно. Домашнее животное сплотит вас и вашу вторую половинку.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Дев  

    Девы сыграют решающую роль в судьбах многих людей. Буквально каждое ваше слово может определить судьбу тех, с кем вы сегодня столкнетесь. А потому будьте аккуратными, вы же не хотите нести ответственность за судьбу другого человека?

  • 7

    весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Весов 

    Весы в этот день столкнутся с собственной двоякостью. Вы кажетесь другим людям загадочной личностью, вашу реакцию сложно предугадать. Воспользуйтесь своим обаянием и заведите новое знакомство. Новые друзья — это всегда интересно.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Скорпионов 

    Звезды предупреждают Скорпионов, что 4 января вы будете находиться в кругу семьи. Возможно, вы посетите семейный праздник. Наконец-то вы увидите то, что всеми делами в семье заправляете именно вы, а близкие люди вас слушаются. Подобная реакция потешит ваше самолюбие.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Стрельцов 

    Стрельцы будут с самого утра творить различные милые глупости. Вам хочется быть капризными, своевольными и никого не слушать. Позвольте себе такую свободу! Звезды обещают, что все ваши амбициозные выходки принесут вам лишь положительные эмоции и не оставят негативного следа.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Козерогов

    Козерогам 4 января нужно заняться спортом. День прекрасно подходит для сжигания калорий — они будут таять на глазах, особенно, если тренировка припадет на первую половину дня. Хорошее воздействие будет у бега, кардио-нагрузок и прыжков с глубоким приседанием.

  • 11

    водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Водолеев

    Водолеи в этот день могут получить неожиданную власть. Конечно, вы харизматичны от природы и умеет убеждать окружающие, но сегодня вам откроется, что вы имеете гораздо больше власти, чем думали. Воспользуйтесь ею с умом.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 января 2020 для Рыб

    Завтра далекие родственники или старые друзья застанут Рыб врасплох. Ждите внезапного визита людей, с которыми давно не общались. Они принесут вам хорошую новость.

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