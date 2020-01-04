Гороскоп на сегодня 4 января: нелегкий день у Весов, а у Овнов отличный день для общения

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 января 2020 для Овнов Отличный день для общения, хорошо проходят и личные встречи, и деловые. Можно обсуждать любые вопросы, даже самые сложные, есть шанс найти решение, которое устроит всех. Удачно складываются поездки, даже если вы не планировали их заранее. Новые впечатления вдохновляют. Некоторые Овны поймут, как стоит изменить свои привычки, чтобы жизнь стала проще и приятнее. Помните, что переходить от размышлений и планов к конкретным действиям стоит самостоятельно, не ожидая одобрения окружающих или их активного участия в ваших делах.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 января 2020 для Тельцов Это не самый плодотворный день, но для отдыха и приятного общения он подходит отлично. О делах пока стоит просто подумать, а заняться ими вы сможете позже. Вам нравится наводить порядок, покупать какие-то полезные вещи для дома, радовать близких. Могут появиться какие-то необычные идеи, касающиеся работы и карьеры. Обсудите их с теми, чьему мнению доверяете, не исключено, что вам подскажут, как лучше действовать. Чего точно не стоит делать, так это торопиться. И каждый шаг, и каждое слово должны быть хорошо обдуманы.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 января 2020 для Близнецов Кое-какие волнения возможны в первой половине дня, но в целом день складывается очень удачно. Особенно везет Близнецам, которые доверяют своей интуиции и следуют ее подсказкам. Такие представители знака могут достичь того, о чем другие даже не мечтают. Возможны денежные поступления, в том числе незапланированные. Будет шанс сделать очень удачные покупки. Вы не проявляете излишней расточительности, но и не экономите там, где без этого можно было бы обойтись. Разумное отношение к деньгам позволяет избежать ошибок и сожалений.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 января 2020 для Раков Старайтесь не говорить слишком много. Умение держать при себе важную информацию, не раскрывать ни свои, ни чужие секреты вам сегодня очень пригодится. Лишних вопросов тоже лучше не задавать, особенно если вы имеете дело с людьми скрытными, не склонными к откровенности. Можно добиться успеха в самых разных делах, но для этого нужно будет сосредоточиться и ни на что не отвлекаться. Это удается не всем представителям знака. Многие Раки вынуждены заниматься чужими делами, жертвуя собственными планами. У таких представителей знака тоже будет шанс сделать нечто очень полезное и важное.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 4 января 2020 для Львов Подходящий день для того, чтобы встретиться с единомышленниками, обсудить общие дела, планы и цели. Вы способны многих заразить своим энтузиазмом, вдохновить на подвиги. Станет ясно, как сдвинуть с мертвой точки какой-то важный проект, за что взяться в первую очередь. Окружающие охотно предлагают помощь и поддержку, потому что знают – делать что-то вместе с вами не только полезно, но и очень интересно. Вы стараетесь ничего не откладывать на потом и не тратить время напрасно. Не забывайте все же делать паузы для отдыха: даже ваши силы небезграничны.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 4 января 2020 для Дев Плодотворный и интересный день. Он не лишен напряженных моментов, но вы способны справиться с любыми трудностями, добиться отличных результатов там, где другие потерпели бы неудачу. Порадуют встречи со старыми знакомыми, не исключено, что появятся какие-то новые общие планы, и вы возьметесь за их осуществление с большим энтузиазмом. День подходит и для поездок, и для их планирования. Вас очень радует смена обстановки, вдохновляет возможность побывать в новых местах, увидеть то, о чем вы много слышали. Некоторые Девы вдали от дома обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 4 января 2020 для Весов Это не самый легкий день, но вы энергичны, настроены оптимистично и точно знаете, что можете преодолеть любые трудности. Несмотря на задержки, возникающие не по вашей вине, удается завершить важные дела, получить ответы на вопросы, над которыми вы много размышляли в последнее время. Не исключены необычные предложения о сотрудничестве. Некоторые Весы найдут неожиданное применение своим талантам. Имейте в виду: вам предстоит многому научиться. Чем больше любознательности вы сейчас проявите, тем проще будет потом.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 января 2020 для Скорпионов Отличный плодотворный день. Не торопитесь: в начале дня возможно несколько неприятным моментов, но с каждым часом влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Можно вернуться к каким-то незавершенным делам, нерешенным вопросам, сейчас вам удастся справиться с ними, расставить финальные точки. После этого вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Появляются новые планы на будущее. Во второй половине дня вы встретите людей, которые помогут осуществить их. Постарайтесь как можно быстрее отблагодарить своих союзников – это пойдет на пользу отношениям.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 января 2020 для Стрельцов Начало дня благоприятно для общения. В это время могут удачно проходить встречи с самыми разными людьми. Вы хорошо понимаете даже тех, кто совсем не похож на вас, стремится к другим целям и не разделяет ваших взглядов на мир. Споров удается избежать, а если возникают какие-то разногласия, вы легко можете разрядить обстановку шуткой или деликатным замечанием. Во второй половине дня, напротив, многим Стрельцам захочется побыть наедине с собой, обдумать события последнего времени. Могут появиться отличные идеи, и вскоре вы их реализуете.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 января 2020 для Козерогов Утром возможны мелкие недоразумения, не исключено недопонимание с близкими. Но влияние позитивных тенденций уже через несколько часов наберет силу, и день в целом сложится вполне удачно. Вероятны какие-то необычные предложения. Вы согласитесь на них с энтузиазмом и не пожалеете об этом. Некоторых Козерогов ждут встречи с людьми, по которым они в последнее время очень скучали. Можно воспользоваться моментом, чтобы напомнить о себе старым знакомым, чья помощь и поддержка вам сейчас не помешали бы.

11 водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 января 2020 для Водолеев Начало дня больше подходит для отдыха и каких-то приятных, но неутомительных занятий, чем для сложных и важных дел. Может быть сложно сосредоточиться, некоторым Водолеям в это время не хватает целеустремленности для того, чтобы довести начатое до конца. Кое-что действительно можно отложить на потом, интуиция подскажет, что именно. Во второй половине дня заметно усилится влияние позитивных тенденций. Это плодотворное время, подходящее и для самостоятельной деятельности, и того, чтобы объединиться с единомышленниками.