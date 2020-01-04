Гороскоп на 5 января: Раку следует оздоровиться, а Весам - составить бизнес-план

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 января 2020 для Овнов Достаточно нервозный день, наполненный неожиданными проблемами в вашей личной жизни. В начале дня, агрессивность по отношению к окружающим, способна вызвать бурный протест со стороны близких людей. Вторая половина этого дня будет насыщена необычными событиями, с которыми вполне можно справиться, применив свою находчивость. Постарайтесь руководствоваться сегодня не эмоциями, а разумом, искать компромиссные и конструктивные решения. Вам следует критически относиться к себе, и не предъявлять к другим слишком завышенных требований.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 января 2020 для Тельцов День на все сто! Откуда только берутся все новые и новые силы? Любое дело, какое бы вы ни начали, удается легко и с успехом. Негативные сюрпризы судьбы, преодолеваются сегодня с блеском и выгодой для Тельцов, особенно после обеда. Однако не расслабляйтесь — если вы поленитесь вспомнить, что будет и завтрашний день, вас могут начать преследовать в последствии разные мелкие неприятности. Тем не менее, ваш сильный энергичный характер поможет их преодолеть и выйти из ситуации с блеском. День удачен для вкладов, накоплений и важную покупку лучше всего сделать именно сегодня.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 января 2020 для Близнецов В этот день все, что происходит в вашем сознании, отражается в окружающем пространстве. Самое время поработать, новые идеи, появившиеся сегодня, позволят в будущем получить возможность хорошего заработка. Но не выдавайте своих планов другим — кто-то может воспользоваться вашей болтливостью. Постарайтесь избегать сегодня новых людей в своем обществе, в будущем они могут помешать вам, даже если сами того сейчас не желают. В послеобеденное время велика вероятность получения травм, будьте внимательны и осторожны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 января 2020 для Раков Сегодня Ракам особое внимание следует уделить здоровью. Возможно получение травм, а также перебои в работе сердца. Не рискуйте на дороге, будьте осторожны с острыми предметами и электричеством. Если сегодня на вас попытаются повлиять со стороны — тактично уходите из подобных ситуаций, а советы не принимайте, иначе возможны потери в финансах, либо разлад в личных отношениях. Не стоит сегодня заводить новых знакомых. Не делайте решительных шагов в деловой сфере и не подписывайте с лету никаких документов.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 5 января 2020 для Львов Все, что вы сегодня сделаете, будет даваться вам, только благодаря настойчивости и приложению немалых усилий. Постарайтесь правильно и без лишних эмоций оценивать возникающие ситуации. День благоприятен для деловых договоров, крупных покупок и нестандартных коммерческих решений, связанных с риском — риск будет оправдан. Дам, вашего зодиакального знака, ожидает интригующее свидание. Быть может, начнутся новые романтические отношения, или неожиданно возобновятся старые. А вот сильная половина знака Лев озадачится долгами и незавершенными в свое время проблемами.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 5 января 2020 для Дев Денежные проблемы по-прежнему раздражают и вызывают неприятные эмоции. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь соблазнам, не принимайте необратимых решений — впоследствии окажется, что они были ошибочны. Общайтесь сегодня только с близкими и приятными вам людьми. Вторая половина суток несет с собой опасность заболевания, которое впоследствии может перейти в неприятную и долгую болезнь. Если хотите избежать кризиса, не откладывайте посещение лечащего врача.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 5 января 2020 для Весов День «серединка на половинку». Потратьте сегодня свои усилия, чтобы найти общий язык с окружением, для этого, вероятно, придется пересмотреть свои планы на этот день. Не следует сегодня принимать однозначные решения и проявлять чрезмерную активность — не суетитесь в этот день. Финансовых вливаний, скорее всего, не будет, даже наоборот — ваше материальное положение может ухудшиться. Так что, проведите ревизию своих финансов и трат, составьте бизнес-план на последующие дни. Если нужно — попросите помощи у друзей или родственников.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 января 2020 для Скорпионов Для Скорпионов этот день — день противоречий. В сфере общения необъяснимое напряжение — вас все почему-то не так понимают, даже близкий человек, с ним особенно вероятен конфликт, и серьезный — вплоть до разрыва отношений. Профессиональные обязанности выполняйте согласно вашему опыту и доводам рассудка. Сегодня вас могут попытаться обсчитать или еще как-то обмануть при совершении покупки — будьте внимательны. Для немолодых Скорпионов сегодня следует обратить особое внимание на свое здоровье.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 января 2020 для Стрельцов Хороший день для пикников, походов, и любых дел, связанных с недвижимостью. Для творчества и научных открытий, этот день также подходит, как никакой другой. Ваше сегодняшнее, неожиданное знакомство, может перерасти впоследствии в прочный роман. Возможно, вас ждет хорошая новость, которая выведет на новый путь в жизни. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, возможна легкая депрессия, нежелательно сегодня употреблять спиртные напитки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 января 2020 для Козерогов Сегодня вы сможете объективно оценить результаты своей предыдущей деятельности, и ситуацию в которой из-за этого оказались. События сегодняшнего дня вполне могут сыграть в вашу пользу. Главное для Козерогов, вера в победу, и тогда, потрясающие результаты в профессиональной деятельности и личной жизни вам обеспечены. Во второй половине дня порадуйте себя оздоровительной программой без излишних физических нагрузок. У детей и Козерогов преклонного возраста велика вероятность инфекционного заболевания, неукоснительное соблюдение правил личной гигиены позволит избежать подобных неприятностей.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 января 2020 для Водолеев Жизненные силы представителей мужской половины Водолеев как никогда высоки. Интуитивные возможности, сексуальное обаяние, лидерские способности поднимаются на пик возможного, однако будьте осторожны, на вашем пути могут возникнуть препятствия, вызванные завистниками. Усиливайте позиции, привлекая на свою сторону доверенных друзей и людей со спонсорскими возможностями. Дамы, родившиеся под знаком Водолей, от общения в этот день получат только отрицательный результат, что же, иногда побыть наедине с собой тоже хорошо.