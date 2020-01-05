Гороскоп на сегодня 5 января: Овны почувствуют прилив сил, а Близнецы погрузятся в личную жизнь

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 января 2020 для Овнов Овны почувствуют прилив сил, творческого энтузиазма, станут, открытыми, восприимчивыми и познакомятся с людьми, близкими по духу. Вас ждут интересные встречи, активное общение, увлекательные поездки, которые могут изменить ваше мировоззрение и подтолкнуть к принятию жизненно важных решений.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 января 2020 для Тельцов У вас в жизни все будет настолько хорошо, что вы захотите рассказать об этом всему миру. Но звезды спешат вас предостеречь: не надо делиться подробностями с кем попало. Это время вообще желательно провести исключительно с близкими людьми. От общения с ними вы зарядитесь положительной энергией.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 января 2020 для Близнецов Вы полностью погрузитесь в собственную личную жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей, отодвинете в сторону рабочие задачи. Хорошее настроение подвигнет вас на новые идеи. Возможно, вы, наконец, созреете для того, чтобы сделать хобби делом всей жизни.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 января 2020 для Раков В данный период времени вам придется быстро принимать решения. Времени на раздумья не будет. Следуйте зову сердца. Свободным девушкам рекомендуется срочно обновить гардероб. Где-то поблизости бродит ваш принц, и вы должны выглядеть сногсшибательно, чтобы он обратил на вас внимание.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 5 января 2020 для Львов Хороший период для планирования. Загадывать вы можете на далекое будущее. Главное, постарайтесь сейчас избегать каких-либо существенных трат. Они будут легкомысленными и не принесут пользы. Лучше начните откладывать деньги на крупную покупку. Скоро вам представится шанс приобрести то, о чем вы давно мечтаете.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 5 января 2020 для Дев Для вас этот день — время радужных надежд, неожиданных встреч, позитивных перемен, возможности проявить себя. Вас ждут увлекательные поездки, которые могут кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Вы познакомитесь с интересными людьми, многие представители знака откроют в себе новые таланты, добьются большого успеха, обретут популярность. Но старайтесь не терять чувства реальности, иначе лишитесь благосклонности фортуны.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 5 января 2020 для Весов Для Весов это время — период творческого вдохновения, любовных приключений, стремления к признанию. Что ж, сейчас у вас неплохие шансы на успех: многие ситуации будут складываться в вашу пользу. Кроме того, большинство представителей знака способны кардинально изменить свои убеждения, особенно касающиеся партнерских отношений. Ни о чем не жалейте и не цепляйтесь за прошлое, если считаете, что пора разорвать связь, сделайте это — только так вы сможете создать новый гармоничный союз.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 января 2020 для Скорпионов Это благоприятное время для интеллектуальной активности, обучения. Сейчас вы можете легко усвоить тот материал, который раньше казался вам сложным. Время подходит для установления новых контактов, многие дела будут успешно решены благодаря приятелям, знакомым. Старайтесь чаще бывать в центре внимания, не пренебрегайте разумными и полезными развлечениями. Этот день может подарить вам любовь, романтические встречи, а вот отношения с родственниками вполне могут принести огорчения. Старайтесь не конфликтовать.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 января 2020 для Стрельцов Этот период может принести успех Стрельцам, которые занимаются публичной деятельностью. В это время старайтесь чаще посещать интересные мероприятия, например выставки, концерты. Сейчас у вас есть возможность расширить круг своих контактов и даже влюбиться. Время подходящее для укрепления отношений со второй половинкой. Правда, не исключено, что недовольство другим человеком может спровоцировать вас на резкие действия. Риск разрыва сейчас присутствует. Старайтесь не принимать радикальных решений.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 января 2020 для Козерогов Для вас наступает благоприятный период, когда жизнь будет буквально бить ключом. Энергии окажется слишком много. Лучше всего, если вы направите ее в семью. Подарите свою любовь близким. Порадуют дети - обязательно обратите внимание на их достижения. Свободное время посвятите прогулкам на природе или поездкам за город. Это то, что сейчас нужно!

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 января 2020 для Водолеев Период благоприятен для сделок купли-продажи. Но лучше совершать их не самостоятельно, а с помощью агентов. Не отказывайтесь от предложений, которые будут поступать вам в этот период. Среди них может оказаться стоящее! В этот период можно начинать ремонт, но только в том случае, если у вас есть на него деньги. Средств не хватает? Тогда лучше пока не тратиться зря, финансы еще понадобятся.