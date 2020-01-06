Гороскоп на сегодня 6 января: у Дев удачный день, а Близнецов ожидают подарки

Звезды 6 января обещают усилить дух свободы и свободомыслия, что позволит вам мыслить нестандартно.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 января 2020 для Овнов

Вы часто принимаете близко к сердцу всякие пустяки и расстраиваетесь из-за них больше, чем следовало бы. Порой вы сердитесь на окружающих и на мир в целом, не замечая при этом какие-то приятные события. Есть и хорошая новость - вы способны настроиться на более позитивный лад. Позаботьтесь о собственном эмоциональном и душевном комфорте, и жизнь станет гораздо проще. Не переоценивайте свои финансовые возможности, не делайте покупки, которые вам не по карману. Рядом есть человек, способный удержать вас от напрасных трат.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 6 января 2020 для Тельцов

Вы отлично справитесь со всем, за что беретесь. Правда, заставить себя приступить к делам будет труднее, чем обычно: не хватает энергии и жизненных сил. Этот день можно использовать для спокойного отдыха, оздоровительных и профилактических процедур - они пойдут вам на пользу. С физическими нагрузками будьте осторожнее, он должны быть умеренными. Подходящий день для решения юридических вопросов. Можно составлять какие-то официальные документы, важные письма, обращения в государственные организации.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 6 января 2020 для Близнецов

Вы больше заботитесь об окружающих, чем о себе; сейчас такой подход вполне оправдан. День благоприятен для участия в благотворительных акциях, каких-то мероприятиях и проектах, важных для всех. Ярко проявляются лидерские качества, кто угодно пойдет за вами - стоит только предложить. Для многих вы становитесь примером. Прекрасный день для путешествий, смены обстановки. Новые впечатления будут приятными. Стоит проявить инициативу в личных отношениях, можно признаться в своих чувствах. Возможны ценные подарки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 января 2020 для Раков

Не бойтесь дать волю фантазии. Хорошо, если на пути ее не будет возникать никаких преград. Вы много думаете о будущем, с удовольствием планируете, можете предугадать, как будут развиваться события. Мелкие детали, конечно, станут заметны несколько позже, но общее представление о том, что будет происходить, у вас уже есть. В этот день хорошо помогать окружающим, но только в том случае, если они просят об этом. Не исключены знакомства, встречи с людьми, которые многому вас научат, охотно поделятся ценным опытом.

Лев (24 июля – 27 августа)

Гороскоп на 6 января 2020 для Львов

Вы очень упорны, знаете, чего хотите добиться, и не отказываетесь от задуманного. Шансы получить желаемое очень высоки. Едва ли на пути возникнут серьезные преграды или кто-то сможет помешать вам. Будет возможность узнать что-то новое, получить ценную информацию, раскрыть важную тайну. Вы разберетесь в собственных мыслях, чувствах и желаниях, оставите в прошлом волнения и тревоги, станете смотреть в будущее с большей уверенностью и неподдельным оптимизмом. Вечером стоит отправиться на светское мероприятие, побывать в театре или на концерте.

Дева (27 августа – 29 сентября)

Гороскоп на 6 января 2020 для Дев

День приятный и удачный. Вы будете полны сил и не сможете пожаловаться на дурное настроение, найдете способ отлично провести время. Не исключено, что сделать удастся даже больше, чем вы планировали. А все потому, что энергии у вас много, а любая работа спорится. Окружающие не останутся равнодушными к вашим идеям: вы заразите их жизнерадостностью и оптимизмом. Где бы вы ни появлялись, вы оказываетесь в центре внимания, слышите массу комплиментов. Возможны новые знакомства и романтические увлечения. Можно начать исполнять обещания, которые вы дали в прошлом году.

Весы (29 сентября – 24 октября)

Гороскоп на 6 января 2020 для Весов

Подходящий день для бесед на любые темы. Вы получаете массу полезной информации, ваш кругозор стремительно расширяется. Из любых споров вы выходите победителем, к тому же отстаиваете свою точку зрения, никого не обижая. Будет шанс помириться с тем, с кем вы были в ссоре, восстановить дружеские или романтические отношения. Можно делать крупные покупки, особенно хорошо приобретать современную технику. Вероятна победа в соревнованиях, другие спортивные успехи. Постарайтесь избегать любых излишеств, отказаться от вредных привычек.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 6 января 2020 для Скорпионов

Множество мелких дел требует вашего внимания, вы же предпочли бы провести этот день легко и приятно, не занимаясь вовсе ни чем. Раздражает и то, что окружающие не хотят оставить вас в покое, постоянно напоминают как о ваших, так и о своих собственных проблемах, которые должны быть решены немедленно. Для любых полезных дел вторая половина дня подходит лучше первой. В это время вы будете более упорны и настойчивы, готовы пойти на риск и взять на себя ответственность. Вы не только сделаете все, что запланировали раньше, но и приступите к реализации какого-то совершенно нового плана.

Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 6 января 2020 для Стрельцов

Вы склонны совершать необдуманные поступки. Едва ли кто-то сможет отговорить вас от них. К тому же вы слишком доверчивы и слышите только то, что хотите слышать - этим могут воспользоваться люди, которые заботятся исключительно о собственных интересах. Нежелательно решать вопросы, связанные с деньгами: тут легко ошибиться. Во второй половине дня станет куда меньше противоречивых эмоций и вы прислушаетесь к голосу здравого смысла. Ситуация изменится к лучшему. Это время благоприятно для общения, можно обсуждать вопросы, касающиеся вашего профессионального роста или развития бизнеса.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 января 2020 для Козерогов

Начинается день удачно, его первая половина будет интересной и плодотворной. Вы прекрасно справляетесь с самыми разными делами, легко находите общий язык с окружающими. Даже если возникают разногласия, вам удается избежать конфликта, обмена претензиями и упреками. Полезно проявлять инициативу: это позволит многое изменить к лучшему. Однако во второй половине дня нужно быть осторожнее, потому что вам будет трудно сосредоточиться. К тому же вы часто торопитесь, из-за этого рискуете совершить ошибки.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 6 января 2020 для Водолеев

Этот день подарит вам много новых идей. Возможности для их воплощения в жизнь вскоре появятся. Наверняка помогут люди, которых вы хорошо знаете. Творческий потенциал очень высок, вы способны сделать нечто необычное, уникальное. К вам тянутся люди, не способные придумать что-то новое и оригинальное, - для них вы становитесь примером. Вероятны разногласия с близкими, не всегда удается найти общий язык с любимым человеком. День подходит для контактов с иностранцами. Можно отправляться в далекие путешествия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 января 2020 для Рыб