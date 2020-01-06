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Гороскоп на 7 января: Тельцы будут наслаждаться семейным уютом, а Девы - вниманием противоположного пола

Гороскоп на 7 января: Тельцы будут наслаждаться семейным уютом, а Девы - вниманием противоположного пола
18:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

На Рождество часто происходят чудеса - прислушивайтесь к знакам судьбы и всем событиям, которые произойдут в этот день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Овнов 

    У Овнов сегодня возможен неожиданный отъезд — командировка или поездка загород. Самые смелые ваши расчеты благодаря этому подтвердятся, а ваши новые предложения именно сейчас очень кстати и шеф, непременно, оценит их по достоинству. После обеда не уделяйте много времени делам, как бы удачно не начинался день. В личных отношениях не давайте воли чрезмерным чувствам. Тот, кому вы доверяете, может повести себя некрасиво, что вас расстроит, ведь вы доверяете людям и желаете им добра.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Тельцов 

    Сегодня Тельцы как бы обновляются энергией из космоса. Простите недругов и откройте сердце для любви. Не будьте слишком самоуверенны, не пытайтесь командовать, во что бы то ни стало — близкий человек может обидеться, и это расстроит ваши взаимоотношения. Лучше дайте своим близким почувствовать всю вашу любовь и надежное плечо. День хорош для того, чтобы заняться благотворительностью. Простите сегодня тех, кто вас огорчил, и будьте внимательны к взрослому поколению.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Близнецов 

    День хорош для накопительных вкладов, а также для завершения начатых ранее дел. Пусть вас сегодня не отвлекают второстепенные вопросы, постарайтесь не провести день впустую — это может подорвать ваше финансовое благополучие. С утра и до обеда вероятна встреча с нужным человеком, что станет благополучным финалом вашей деятельности в последние дни.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Раков

    День принятия значимых для Раков решений. Сегодня в вашу семью может проникнуть некая сплетня, что повлечет недоразумения, споры и даже, быть может, крупный скандал. Новость, которую вы не ожидаете, новые для вас обязанности и дела по дому, отнимут массу времени и жизненной энергии. Ни с кем сегодня не знакомьтесь и обходите стороной всех, кто вам чем-либо не нравится. Если позволите кому-либо воздействовать сегодня на свою жизнь, это принесет в будущем плохой результат. Только собственные возможности и свои силы, и никаких чужих советов.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Львов   

    Сегодняшний день, принесет удачу дамам Львам. Все, что бы вы в этот день ни делали, удастся с первой попытки. Сегодня вы обворожительны, вы на гребне волны, и весь мир сегодня ваш, главное, сами не теряйте голову. Напротив представители сильной половины вашего знака могут столкнуться с преодолимыми препятствиями — особенно если предприятия, затеянные вами, носят немного авантюрный и рискованный характер.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Дев  

    Сегодня, день подходящий для занятий спортом, общения и решения финансовых проблем. Подходите к делам креативно, используйте неожиданные ходы. Ваши возможности и творческий потенциал вызовет восхищение в самых разных сферах, вы замечательно проявите себя в обществе, а также привлечете благосклонное внимание противоположного пола, что может в корне изменить личную жизнь. Еще, сегодняшний день, благоприятен для развлечений и путешествий.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Весов 

    Хороший день для зодиакального знака Весы. Если вы творческий Весы, ждите музу сегодня в гости, однако вам нужны две вещи: одиночество и покровитель. Если вы деловой Весы, смело начинайте деловые отношения с новыми партнерами. Тем Весам, кто является административным работником или работает в бюджетной сфере — сегодня необходимо показать все, на что вы способны. Проявите гибкость: в разных ситуациях сегодня вам нужно будет проявить и умение исполнять приказы, и умение четко ставить и решать задачи. На личном фронте, у всех Весов — полная победа.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Скорпионов 

    Сегодня возможно, ваши новые знакомые покажут наглядно, что вы способны на большее — даже, быть может, в совсем новой для вас деятельности. Но радикальное решение принимать не торопитесь — сдержите порыв, и все хорошо обдумайте, например, последствия, а они могут быть самыми неожиданными. Ваш горячий темперамент в делах любовных — это конечно, хорошо, но как раз сегодня излишний пыл может спровоцировать ссору с партнером. Переходя в этот день улицу, внимательно смотрите по сторонам, будьте осторожны с режущими инструментами и в обращении с электрическими приборами.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Стрельцов 

    Сегодня Стрельцы смогут укрепить свое влияние. Это поможет вам взять старт на повышение и выведет вас к новым высотам в общественной и деловой сфере деятельности. Люди, которые недавно появились в вашей судьбе, откроют для вас иные горизонты, наведут на неожиданные и полезные мысли. Однако сегодняшний день, помимо всего прочего несет в себе и опасность, связанную с несчастными случаями. На улице будьте внимательны: берегитесь попасть в ДТП и избегайте встреч с собаками и лошадьми. На работе будьте бдительны: возможно, получение травм при обращении с острыми предметами.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Козерогов

    День тревог. Напряжение не отпускает, неприятности окружают со всех сторон, и с ними нужно что-то делать. Будьте активны, сосредоточьтесь на работе. Отдохнуть сегодня вам не удастся — весь день будете крутиться, как белка в колесе. Однако к вечеру напряжение спадет и возможно приятное времяпрепровождение в семейном кругу или в веселой компании. Общение и легкая доза флирта помогут снять Козерогам напряжение этого непростого дня.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Водолеев

    Тяжелый, неоднозначный для Водолеев день. В деловой сфере затишье. Запланированные дела результата не принесут, а если принесут — то не тот который ожидался. Не стоит ничего заключать, будь то деловые контакты или союзы в личных отношениях, день для подобных действий неподходящий. В переговорах сегодня, также лучше не участвовать. В этот день лучше заняться самоанализом и подвести итоги сделанному. Не болтайте лишнего, вы сегодня язвительны и необъективны и словесные перепалки не пойдут вам на пользу.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 января 2020 для Рыб

    День хорош для завершения начатых ранее дел. Сегодня вы можете одалживать деньги или занимать сами, если это в ваших правилах, то пожертвуйте на что-нибудь полезное. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц. Ваше обаяние растет, вы излучаете таинственный свет, вам по силам преодолеть любые преграды и стать всеобщим любимцем. Романтические свидания сегодня будут иметь большое последствие в будущем. Однако не будьте слишком горячи в делах интимных, сегодня это может привести к конфликту.

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