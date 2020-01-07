Гороскоп на сегодня 7 января: у Овнов появятся новые знакомства, а Весов будет сопутствовать удача

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 января 2020 для Овнов Овнам рекомендуется чаще бывать на публике, посещать мероприятия, на которых вы сможете обрести новые знакомства. Сейчас благоприятное время для того, чтобы влюбиться, найти свою вторую половинку. Однако отношения будут складываться хорошо, только если вы не будете проявлять чрезмерную резкость. Время благоприятно для обучения, прохождения курсов. Дальние поездки лучше отложить. Сейчас они могут принести неприятности.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 января 2020 для Тельцов В этот период Тельцам рекомендуется заняться решением домашних и жилищных вопросов. Сейчас подходящее время для того, чтобы продать или купить квартиру, участок или гараж. Также вы можете удачно сдать или снять недвижимость в аренду. Некоторые представители этого знака могут получить финансовую помощь от родственников. Если вы давно планировали ремонт, то сейчас наступает подходящее время. Соблюдайте аккуратность на дороге, поскольку велик риск аварий.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 января 2020 для Близнецов Сейчас вы можете решить множество дел благодаря контактам и связям. Многие представители этого знака почувствуют прилив сил. Вы можете отправиться в короткую поездку, которая обещает быть удачной, и обрести новые знакомства, как личные, так и деловые. Тем не менее общение сейчас может принести не только радость, но и негативные эмоции. Велик риск конфронтации и убытков из-за партнеров. Этот период благоприятен для интеллектуальной деятельности и обучения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 января 2020 для Раков Внимание многих Раков будет сосредоточено на материальной сфере. Исполнительность и трудолюбие принесут хорошие доходы. Работа в это время обещает быть выгодной. Период благоприятен для покупки вещей, в том числе для дома и семьи. В это время можно выгодно снять или сдать в аренду недвижимость. Дела пойдут хорошо, если вы будете проявлять внимательность. Возможны потери в результате обмана, ложь и дезинформация. В это время физическое самочувствие может ухудшиться.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 января 2020 для Львов Активный день, не исключено много встреч, общения, поездка по работе. Деньги охотнее всего будут идти к тем, кто занят в развлекательной и интеллектуальной сфере, области искусств. Любознательность, интерес к новому усиливает ваши возможности. Но следует опасаться рискованных мероприятий, нацеленных на легкое получение денег. Этот период подходит как для заработков, так и для крупных покупок.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 7 января 2020 для Дев Период самоутверждения, роста предприимчивости, благоприятное время, когда вы можете укрепить свое материальное положение и повысить социальный статус. Успех вероятнее всего в коммерческих делах и преподавании, искусстве и ремеслах. Хорошее время для приобретений, особенно для покупки техники, компьютеров, книг или иных носителей информации. Избегайте несбыточных планов финансового характера, расточительности и необдуманности трат.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 7 января 2020 для Весов Многим Весам в это время будет сопутствовать удача. Возможно, вы почувствуете прилив активности или окажетесь в центре внимания других людей. Это благоприятное время для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, а также завоевать симпатии аудитории, если ваша деятельность имеет отношение к публичным профессиям. Творческим Овнам это время может принести вдохновение. В финансовых вопросах возможны неожиданные неблагоприятные перемены. Старайтесь не делать необдуманных и слишком дорогих покупок.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 января 2020 для Скорпионов В этот период Скорпионы имеют шанс получить тайное покровительство, поддержку, которая может помочь в реализации профессиональных целей. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с творчеством. Не исключено, что вы отправитесь в поездку, которая может быть связана как с отдыхом, так и с работой. В домашних и семейных делах могут быть проблемы и ссоры. Возможны сковывающие, ограничивающие обстоятельства или временное уединение. Период благоприятен для занятий тайными науками.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 января 2020 для Стрельцов В это время и без того интуитивные Стрельцы станут особенно проницательными. Благодаря изобретательности, интуиции и нестандартному подходу к решению проблем вы можете ловко разобраться с текущими делами. Этот период благоприятствует установлению дружеских связей, заграничных контактов. Удача будет на вашей стороне, если вы будете избегать резких решений, авантюрных и нежизнеспособных проектов. Тщательно фильтруйте поступающую информацию, чтобы не стать жертвой ошибок или обмана.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 января 2020 для Козерогов Вы можете получить прибыль, благодаря помощи друзей, покровительству, а также благодаря собственной интуиции и творческому подходу к решению рабочих задач. Успех возможен в юриспруденции, преподавании, организации путешествий, технических специальностях. Можно удачно сменить работу. Могут хорошо заработать стилисты, парикмахеры, дизайнеры.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 января 2020 для Водолеев Вы больше настроены на развлечения, интересные для вас вещи, вам приелись скучные будни и хочется праздника. Но денежный вопрос все же актуален, а потому придется много думать, как сохранить и приумножить свои средства и как их правильно потратить. Не исключено, что немалая сумма уйдет на вещи необязательные, но радующие душу.