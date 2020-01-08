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Гороскоп на сегодня 8 января: для Раков день пройдет плодотворно, а Девам нужно заняться собственной жизнью

Гороскоп на сегодня 8 января: для Раков день пройдет плодотворно, а Девам нужно заняться собственной жизнью
07:24 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В эти сутки стоит хорошенько контролировать свой язык и оценивать последствия.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Овнов 

    Овны активны, амбициозны и готовы штурмовать карьерную лестницу. И у многих это получится — благодаря вашим неординарным идеям и хорошим рекомендациям начальства. Вы сумеете реализовать самые смелые и нестандартные проекты, завоевать авторитет и прилично заработать. Вот только не нужно тратить деньги на капризы возлюбленных: их запросы могут превышать ваши финансовые возможности. Лучше вложите средства в обустройство собственного дома.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Тельцов 

    Не сомневайтесь в том, верный ли путь вы выбрали для достижения цели. В этот день вокруг вас будет то и дело возникать множество искушений, так что придется быть бдительным, чтобы не растеряться в самый ответственный момент. Постарайтесь разумно распоряжаться своими средствами.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Близнецов 

    Несмотря на то, что Близнецы не любят торопиться и суетиться, даже им сложно будет выдержать неспешность первой половины этого дня. Однако не стоит пытаться форсировать события, все изменится очень скоро – вас пригласят на светское мероприятие, где будет возможность завязать несколько приятных и полезных знакомств.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Раков

    Ваше отношение к жизни и всем ее аспектам сегодня заставят окружающих немало удивиться. Чтобы избежать не нужных сплетен и разговоров вокруг себя, постарайтесь особо не распространяться о своих приоритетах и впечатлениях от происходящего вокруг. Проведите день спокойно и плодотворно.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Львов   

    Львы будут комфортно ощущать себя на многочисленных публичных мероприятиях. Тем более что благодаря этому они смогут завязать новые полезные знакомства. Главное – быть как можно более тактичными и не болтать лишнего. Иначе можно потерять хорошего друга или потенциального партнера по бизнесу.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Дев  

    Хороший день, чтобы заняться собственной жизнью. Постарайтесь не поддаваться давлению со стороны окружающих и принимайте решения, основанные на собственном мнении. Вероятно, в это время вам будет довольно сложно сдерживать собственные эмоции. Вечером любимый человек приятно вас удивит.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Весов 

    Это благоприятное время для лечения, постижения секретов, изучения тайных наук. В вопросах работы и самореализации первая половина дня может быть довольно удачной, особенно если вы заручитесь поддержкой других людей. У некоторых амбициозных Весов появятся возможности для профессионального роста. Чего сейчас категорически следует избегать, так это авантюр, связанных с деньгами, которые в худшем случае способны привести к крупным проблемам, в том числе и юридическим. Будьте благоразумны.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Скорпионов 

    Вы верите в Судьбу? Если нет, то настало самое время, чтобы изменить свое мнение. Влияние обстоятельств на положение дел в вашей личной жизни может заставить вас задуматься, правильный ли путь вы выбрали. Возможно, Судьба давно посылает вам знаки о том, что пора что-то изменить и стоит лишь присмотреться повнимательнее, чтобы их заметить.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Стрельцов 

    Планеты дают много энергии, которую можно направить на решение материальных вопросов, улучшение благосостояния. Поможет уверенность в себе и доброжелательное внимание начальства, которого можете добиться, демонстрируя свое старание и креативность. Неплохо пойдет интеллектуальная деятельность. Успех возможен, если работа подразумевает перемещения, поездки и встречи или у вас имеется талант к искусству и рукоделию.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Козерогов

    Постарайтесь не принимать слишком активного участия в жизни окружающих. У вас еще будет прекрасная возможность окунуться в водоворот сплетен и коллективной работы. Это время следует посвятить непосредственно собственным желаниям и потребностям. Попробуйте заставить обстоятельства работать на вас.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Водолеев

    Интуитивные и проницательные Водолеи сегодня могут особенно ясно спрогнозировать исход многих ситуаций. Кроме того, многие представители этого знака могут почувствовать прилив интеллектуальной активности, общительности, благодаря которым вы удачно решите многие дела. Информация, которую вы получите от других людей, может быть недостоверной. Остерегайтесь дезинформации и чрезмерно смелых проектов, особенно если они могут принести юридические проблемы.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 8 января 2020 для Рыб

    По возможности постарайтесь провести день в тихой и спокойной обстановке. Избегайте контактов с незнакомыми людьми. Подходящее время для того, чтобы заняться самоанализом. Вечер прекрасно подойдет для небольшой прогулки в компании близкого человека. Неплохо было бы навестить родственников или старых друзей.

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