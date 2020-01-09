Гороскоп на сегодня 9 января: у Львов вероятны приятные знакомства, а Водолеям просто везет

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 января 2020 для Овнов Благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с работой. Появляются новые дела и задачи, все они кажутся вам интересными. Многие Овны найдут применение тем своим талантам, о которых раньше никто не догадывался, приятно удивят окружающих умениями и знаниями. Не исключено, что вам предложат новую работу или сотрудничество на выгодных условиях. Вероятны необычные знакомства. Люди, с которыми вы встречаетесь сегодня, заметят те ваши сильные стороны, на которые прежде мало кто обращал внимание. Общение окажется очень интересным и полезным.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 января 2020 для Тельцов Действуйте решительно, у вас есть шанс достичь больших успехов. Сегодня везет даже тем, кто не уверен в себе, избегает любого риска и предпочитает плыть по течению. Тельцы, которые не боятся проявлять инициативу и брать на себя ответственность, смогут добиться отличных результатов и в совершенно новых делах, и в уже знакомых. Вероятны приятные знакомства. Вы многим нравитесь, да и сами не остаетесь равнодушными к чужому обаянию. Только от вас зависит, будут ли отношения, начинающиеся в этот день, носить романтический характер.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 января 2020 для Близнецов Отличный день для решения вопросов, тревоживших вас в последнее время. Многое проясняется, вы понимаете, что стоит предпринять и куда можно двигаться дальше. Остаются в прошлом сомнения и тревоги, вы проявляете настойчивость и целеустремленность, добиваетесь отличных результатов в делах. Будет возможность поговорить о чем-то важном с близкими. Пусть и не сразу, но вас поймут правильно, конфликтов и разногласий не возникнет. Станет ясно, как можно справиться с общими проблемами. Решения, принятые до конца дня, понравятся всем.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 января 2020 для Раков Благоприятный день для общения. Хорошо подходят деловые и личные встречи, вы ладите даже с людьми, к которым прежде не удавалось найти подход. Будет возможность прояснить какие-то давние недоразумения, исправить ошибки, совершенные раньше. Многие Раки поймут, что тревожились напрасно, станут чувствовать себя гораздо увереннее и спокойнее. Не исключено, что появятся хорошие идеи, которые вы вскоре сможете воплотить в жизнь. Тут важно не торопиться, сначала все обдумать, а уже потом начинать действовать.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 января 2020 для Львов Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Интуиция безошибочно подсказывает, кому можно доверять, а от кого стоит держаться подальше. Прислушивайтесь к ее подсказкам, и вы не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Не исключено, что откроются какие-то новые возможности в профессиональной сфере. У вас будет шанс подняться по карьерной лестнице или заметно укрепить свои позиции. Не исключено, что доходы заметно увеличатся. Вероятны денежные поступления, но тратить полученные средства пока не стоит - позже они пригодятся для чего-то важного.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 9 января 2020 для Дев Придется торопиться. События сегодня развиваются стремительно, вам нужно быстро принимать решения, порой очень важные. Ситуация не выходит из-под контроля, но вам стоит все время быть начеку. Внимание к мелочам, осмотрительность и осторожность не будут лишними. Не исключены неожиданные и странные новости в начале дня. Прежде, чем принимать какие-то решения, постарайтесь проверить информацию. Вторая половина дня щедра на приятные сюрпризы и необычные подарки. Не исключено, что вы получите вещь, о которой давно мечтали.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 9 января 2020 для Весов Все идет хорошо. Это удачный день для работы. Даже сложные дела даются вам легко, к тому же вы всегда знаете, на чем нужно сосредоточиться, и не отвлекаетесь. Можно успешно завершить проекты, трудиться над которыми вы начали в прошлом году. Будет шанс укрепить деловые отношения, найти новых союзников, которые окажутся не только полезными, но и очень приятными в общении. Вторая половина дня возможность шанс решить какие-то финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Некоторые Весы получат значительные суммы от давних знакомых или деловых партнеров.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 января 2020 для Скорпионов Отличный день, насыщенный и благоприятный. Вы чувствуете прилив сил и энергии, сознаете, что способны на многое. Окружающие понимают это и предпочитают не стоять у вас на пути. Недавние соперники поймут, что гораздо выгоднее быть вашим союзником, чем продолжать борьбу, из которой вы явно вскоре выйдете победителем. Возможны необычные деловые предложения, самые решительные Скорпионы найдут способ подняться по карьерной лестнице. Будет возможность справиться с какими-то бытовыми проблемами, домашними делами.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 января 2020 для Стрельцов Отличный день для работы. Открываются заманчивые перспективы, вы готовы действовать решительно, не жалеете сил, потому что понимаете - без труда достичь нужного результата не получится. Стоит прислушаться к советам старых знакомых, опытных коллег. Скорее всего, вы сможете избежать ошибок. Возможны хорошие новости, касающиеся родственников или других близких людей. Благодаря вашей поддержке друзья смогут преодолеть трудности, вы будете этому очень рады. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, импровизированной вечеринке.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 января 2020 для Козерогов Приходится торопиться, и вас это заставляет волноваться. Хочется действовать осторожно, совершать только обдуманные поступки, но события развиваются слишком быстро. Это может на какое-то время сбить вас с толку, но чуть позже вы сориентируетесь в ситуации, почувствуете себя увереннее и спокойнее. Вторая половина дня подходит для укрепления деловых и личных отношений. Часто интуиция помогает вам догадываться о чужих чувствах, планах и желаниях. Вы стараетесь никому не осложнять жизнь, находите массу способов помочь тем, кто оказался в сложной ситуации.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 января 2020 для Водолеев Удачный день. Он почти лишен неприятных моментов. У вас будет возможность быстро справиться со сложными делами, найти ответы на важные вопросы. Многим Водолеям просто везет. Представители знака оказываются в нужное время в нужном месте, говорят именно то, что окружающие хотели бы услышать, случайно сталкиваются именно с теми людьми, которые могут помочь в осуществлении важных планов. Вероятны значительные перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Останутся в прошлом обиды и разногласия, общение будет исключительно приятным.