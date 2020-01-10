Гороскоп на завтра 11 января: Тельцов ожидают приятные новости, а Раков - перемены в личной жизни

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 января 2020 для Овнов Очень важный период для тех, кто работает в области искусства, моды, чья деятельность связана со сферой красоты или продажей красивых вещей. Вы можете хорошо заработать. Но в тратах возможна некоторая легкомысленность, когда вещь покупается потому лишь, что она красива, а не потому, что она вам нужна действительно.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 января 2020 для Тельцов В этот день неожиданными новостями могут порадовать вас близкие друзья или родственники. Проявите максимум внимания в отношении стремлений дорогих вашему сердцу людей. Возможно, следует более тщательно организовывать собственное время, чтобы не тратить силы понапрасну. Во второй половине дня активной деятельности лучше не планировать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 января 2020 для Близнецов В этот период желательно не отказываться от командировок – в поездках Вас ждёт масса знакомств, возможно, Вы подружитесь с влиятельными ребятами. На любовном небосклоне всего одна туча, но она довольно сердитая – избранник превратится в ревнивца. Кокетничайте аккуратно, и, подмигивая поклонникам, делайте вид, что в глаз попала соринка – может, пронесёт.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 января 2020 для Раков Многие события этого дня застанут вас врасплох, так что не стоит сильно удивляться каким-либо переменам в собственной жизни. От вас потребуется лишь постараться принять как можно более активное участие во всех начинаниях и проследить, чтобы все изменения проходили в положительном ключе.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 января 2020 для Львов Разногласия и нежелание идти на уступки породят конфликты в вашей семье. Вам придется выступать миротворцем, иначе конфликт окажется затяжным. Не будет радовать финансовое положение. Могут срочно понадобиться деньги, которые взять неоткуда. Единственный выход - кредит в банке.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 11 января 2020 для Дев Прекрасное время для проведения важных встреч и переговоров. Любые финансовые вопросы будут легко решаться, так что не бойтесь рисковать. Во второй половине дня Звезды предоставят вам отличную возможность уделить внимание собственной личной жизни. Постарайтесь не поддаваться раздражению и понимающе отнеситесь к своему партнеру.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 11 января 2020 для Весов У вас накопилась уйма мелких, на первый взгляд, неважных дел. Чтобы они в один прекрасный момент не обрушились на вашу голову, займитесь ими сейчас. Вы разовьете небывалую активность. Пользуйтесь этим и для решения рабочих вопросов. В качестве вознаграждения вас ждет премия.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 января 2020 для Скорпионов На удивление всем вы будете с легкостью преодолевать все неурядицы, что подготовила вам Судьба. Принимая быстрые правильные решения не стоит сомневаться в себе. Научитесь доверять своей интуиции и многие непростые ситуации разрешаться сами собой. Вечер посвятите отдыху, нагружать себя домашними делами не стоит.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 января 2020 для Стрельцов Этот период может принести Стрельцам желание расширить свои жизненные сферы, выйти за пределы привычного. Некоторые из представителей этого знака отправятся в путешествие, другие, возможно, начнут смелое и даже рискованное предприятие. Старайтесь избегать слишком авантюрных проектов, особенно если дело имеет отношение к финансам или юридическим вопросам. В это время велик риск совершения противозаконных действий. Используйте это время для занятий творчеством или спортом.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 января 2020 для Козерогов На протяжении всего дня окружающие будут требовать от вас внимательности и сосредоточенности. Велика вероятность, что вам будет поручено важное и ответственное задание, так что постарайтесь никого не подвести и приложите максимум усилий. Вечер лучше всего провести дома. Любые прогулки в темное время суток не рекомендуются.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 января 2020 для Водолеев Это день, когда могут проявиться наследственные заболевания. Особенно уязвима лимфатическая система и желудок, стоит поберечь и сердечно-сосудистую систему. Оздоровлению способствует хороший психологический климат в семье, комфортные условия проживания. К внезапным заболеваниям и травмам может привести конфликтность, переживания из-за проблем в отношениях.