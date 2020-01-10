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Гороскоп на завтра 11 января: Тельцов ожидают приятные новости, а Раков - перемены в личной жизни

Гороскоп на завтра 11 января: Тельцов ожидают приятные новости, а Раков - перемены в личной жизни
18:57 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В этот день может появиться тяга к эксперименту, финансовым спекуляциям, экстравагантным решениям, игре "на два фронта".

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Овнов 

    Очень важный период для тех, кто работает в области искусства, моды, чья деятельность связана со сферой красоты или продажей красивых вещей. Вы можете хорошо заработать. Но в тратах возможна некоторая легкомысленность, когда вещь покупается потому лишь, что она красива, а не потому, что она вам нужна действительно.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Тельцов 

    В этот день неожиданными новостями могут порадовать вас близкие друзья или родственники. Проявите максимум внимания в отношении стремлений дорогих вашему сердцу людей. Возможно, следует более тщательно организовывать собственное время, чтобы не тратить силы понапрасну. Во второй половине дня активной деятельности лучше не планировать.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Близнецов 

    В этот период желательно не отказываться от командировок – в поездках Вас ждёт масса знакомств, возможно, Вы подружитесь с влиятельными ребятами. На любовном небосклоне всего одна туча, но она довольно сердитая – избранник превратится в ревнивца. Кокетничайте аккуратно, и, подмигивая поклонникам, делайте вид, что в глаз попала соринка – может, пронесёт.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Раков

    Многие события этого дня застанут вас врасплох, так что не стоит сильно удивляться каким-либо переменам в собственной жизни. От вас потребуется лишь постараться принять как можно более активное участие во всех начинаниях и проследить, чтобы все изменения проходили в положительном ключе.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Львов   

    Разногласия и нежелание идти на уступки породят конфликты в вашей семье. Вам придется выступать миротворцем, иначе конфликт окажется затяжным. Не будет радовать финансовое положение. Могут срочно понадобиться деньги, которые взять неоткуда. Единственный выход - кредит в банке.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Дев  

    Прекрасное время для проведения важных встреч и переговоров. Любые финансовые вопросы будут легко решаться, так что не бойтесь рисковать. Во второй половине дня Звезды предоставят вам отличную возможность уделить внимание собственной личной жизни. Постарайтесь не поддаваться раздражению и понимающе отнеситесь к своему партнеру.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Весов 

    У вас накопилась уйма мелких, на первый взгляд, неважных дел. Чтобы они в один прекрасный момент не обрушились на вашу голову, займитесь ими сейчас. Вы разовьете небывалую активность. Пользуйтесь этим и для решения рабочих вопросов. В качестве вознаграждения вас ждет премия.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Скорпионов 

    На удивление всем вы будете с легкостью преодолевать все неурядицы, что подготовила вам Судьба. Принимая быстрые правильные решения не стоит сомневаться в себе. Научитесь доверять своей интуиции и многие непростые ситуации разрешаться сами собой. Вечер посвятите отдыху, нагружать себя домашними делами не стоит.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Стрельцов 

    Этот период может принести Стрельцам желание расширить свои жизненные сферы, выйти за пределы привычного. Некоторые из представителей этого знака отправятся в путешествие, другие, возможно, начнут смелое и даже рискованное предприятие. Старайтесь избегать слишком авантюрных проектов, особенно если дело имеет отношение к финансам или юридическим вопросам. В это время велик риск совершения противозаконных действий. Используйте это время для занятий творчеством или спортом.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Козерогов

    На протяжении всего дня окружающие будут требовать от вас внимательности и сосредоточенности. Велика вероятность, что вам будет поручено важное и ответственное задание, так что постарайтесь никого не подвести и приложите максимум усилий. Вечер лучше всего провести дома. Любые прогулки в темное время суток не рекомендуются.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Водолеев

    Это день, когда могут проявиться наследственные заболевания. Особенно уязвима лимфатическая система и желудок, стоит поберечь и сердечно-сосудистую систему. Оздоровлению способствует хороший психологический климат в семье, комфортные условия проживания. К внезапным заболеваниям и травмам может привести конфликтность, переживания из-за проблем в отношениях.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 11 января 2020 для Рыб

    Не стоит в этот день обременять себя какой-либо дополнительной нагрузкой. Побудьте немного эгоистом и насладитесь заслуженным отдыхом. Не идите на поводу у эмоций. Ваши амбиции могут не на шутку задеть близкого человека, так что внимательно отнеситесь к своим поступкам и словам. Вечер отлично подойдет для серьезных разговоров.

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