Гороскоп на сегодня 11 января: Девам не нужно волноваться по пустяках, а Овнам не стоит строить иллюзий

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 11 января 2020 для Овнов Трудно, но очень важно держать эмоции под контролем. Именно тем, кто хладнокровен или хотя бы кажется таковым, удастся преодолеть все преграды и достичь поставленных целей. Не стоит и делиться с кем попало важной информацией. Вообще, внимательно слушать сегодня куда полезнее, чем много говорить. Полезно будет проявить разборчивость в контактах. Не со всеми, кто сегодня пытается с вами общаться, стоит иметь дело. Подходящий день для того, чтобы определиться с планами на будущее - и ближайшее, и отдаленное. Сейчас вы правильно оцениваете свои силы и возможности, не строите иллюзий и не ждете слишком многого.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 11 января 2020 для Тельцов Знакомьтесь, сегодня у вас этот отлично получается. Вы способны очаровать кого-то с первого взгляда, произвести благоприятное впечатление, заинтересовать своими идеями даже скептиков. Дальше все зависит от вас: можно продолжить общение, а можно удалиться, произведя неизгладимое впечатление. Хуже обстоит дело с расчетами и другими делами, где нужны внимание к деталям, усидчивость и аккуратность. Тут не исключены ошибки. Нежелательно принимать важные решения, касающиеся работы или бизнеса. Сейчас вы можете неправильно оценивать и ситуацию в целом, и свои силы.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 11 января 2020 для Близнецов В первой половине дня вам вряд ли придется совершать подвиги или прикладывать усилия, чтобы достичь нужного результата. Можно позволить себе расслабиться и плыть по течению: все и так складывается неплохо. Зато позже начнется что-то по-настоящему интересное, и тут стоит быть начеку, чтобы не упустить свой шанс. Не исключено, что вам понадобятся союзники. Проще всего будет обратиться за помощью к старым знакомым. Они охотно поддержат даже самые смелые ваши идеи. Не исключены и какие-то необычные предложения, от которых не захочется отказываться.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 11 января 2020 для Раков Благоприятный день для семейных дел, общения со старшими родственниками. Любые домашние проблемы вы решаете быстрее и эффективнее, чем представители других знаков; окружающие замечают это и часто обращаются к вам за советами и помощью. Могут появиться какие-то новые дела и задачи, ради которых придется изменить планы. Будьте готовы учиться: знаний, полученных раньше, может быть маловато. Не стесняйтесь обращаться с вопросами к тем, кто знает больше вас. Окружающие охотно делятся и полезной информацией, и личным опытом.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 11 января 2020 для Львов Нежелательно экспериментировать, ломать сложившиеся традиции. Постарайтесь не шокировать окружающих ни внешним видом, ни поступками, ни высказываниями. Для важных разговоров это не самый подходящий день: вряд ли удастся обойтись без споров. Вы не хотите идти на компромиссы, даже если понимаете, что они могут быть полезны. Некоторые Львы позже пожалеют о проявленном упрямстве и несговорчивости.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 11 января 2020 для Дев Не волнуйтесь по пустякам. Да, этот день нельзя назвать совершенно безоблачным, но все же он вполне хорош. Стоит взяться за что-то важное и сложное с самого утра, нежелательно откладывать даже неприятные дела. Вы быстро добьетесь первых успехов, это заметно улучшит настроение, подарит уверенность, благодаря которой вы многие вопросы решите без труда. Вторая половина дня порадует неожиданными, он очень приятными встречами. Некоторые Девы смогут увидеться с людьми, по которым в последнее время скучали. Найдется масса тем для обсуждения.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 11 января 2020 для Весов Благоприятный день для решения практических вопросов, хорошо знакомых проблем. Многие планы удается воплотить в жизнь потому, что вы не теряетесь в новых обстоятельствах, принимаете верные решения и действуете исключительно разумно. Многим Весам помогает опыт, полученный раньше. День благоприятен для общения. Даже обладатели тяжелых характеров стараются быть любезными, когда имеют с вами дело. Вам же интуиция безошибочно подсказывает, кто действительно настроен дружелюбно, а кто лишь делает вид, что это так.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 11 января 2020 для Скорпионов Появляются новые дела, идеи и задачи. День будет связан с началом деловых отношений, благодаря которым откроются новые горизонты, появится шанс укрепить свои профессиональные позиции. Многим Скорпионам будет полезно вспомнить о каких-то старых проектах, которые прежде не удавалось реализовать. Вы хорошо справляетесь с решением финансовых вопросов, правильно распоряжаетесь деньгами. Личные отношения складываются гармонично, конфликты и споры маловероятны. Близкие готовы поддержать многие ваши начинания.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 11 января 2020 для Стрельцов День сложится неплохо, если вы сможете сохранить хладнокровие. Не стоит поддаваться мимолетным желаниям, идти на поводу у своих или чужих капризов. Дайте себе время на то, чтобы обдумать все решения и планы - тогда вам не придется ни о чем жалеть. Найти общий язык с окружающими не всегда легко, но вы справляетесь. Проще всего поладить с любимым человеком, поскольку он действительно понимает вас с полуслова и искренне хочет порадовать. Не исключены романтические сюрпризы, которые запомнятся вам надолго.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 11 января 2020 для Козерогов Благоприятный день. Он обещает грандиозные успехи в работе и рост доходов. Воспользуйтесь удачным моментом, чтобы обсудить с руководством свои профессиональные перспективы и вопросы, касающиеся развития вашей карьеры. Хорошо проходят деловые встречи, разнообразные презентации и семинары, рекламные акции. Гармонично складываются личные отношения, вам легко найти общий язык с близкими. Люди, которые были за что-то на вас обижены, поймут, что сделали неверные выводы, и приложат усилия, чтобы восстановить общение.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 11 января 2020 для Водолеев Какие бы планы вы ни строили на этот день, будьте готовы к тому, что в них придется внести значительные коррективы. Как ни странно, это пойдет на пользу: вы добьетесь большего, чем ожидали. У некоторых Водолеев совершенно неожиданно появятся идеи, касающиеся будущего, например, развития карьеры или бизнеса. Терпение и деликатность помогают избежать ссор с близкими. Вы найдете подход даже к тем, кто сегодня будет не в лучшем настроении. Нежелательно принимать решения, касающиеся финансов, распоряжаться крупными суммами в одиночку, делать спонтанные покупки.