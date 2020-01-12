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Гороскоп на сегодня 12 января: Овнов ожидает трудный день, а у Львов отличное время найти свою любовь

Гороскоп на сегодня 12 января: Овнов ожидает трудный день, а у Львов отличное время найти свою любовь
07:17 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Не стоит вести серьезные разговоры, пытаться заниматься сложными ответственными делами.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Овнов 

    Трудный день, особенно для тех, чья деятельность связана с торговлей, поездками, частыми контактами. Вы можете почувствовать ограничения своих возможностей, скованность в общении, трудности в формулировании мыслей словами, ваша речь будет менее убедительной. Для обучения тоже время не лучшее, в поездках могут возникать препятствия.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Тельцов 

    Не начинайте заниматься глобальными вопросами или другими трудоемкими делами в этот день. Лучше всего обратить внимание на более простые и рутинные обязанности, которые не отнимут много времени и дадут возможность немного передохнуть. Вечером не стоит оставаться дома, организуйте себе активный досуг в компании близких друзей.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Близнецов 

    Сложное время, когда могут быстро проявиться любые уязвимости вашего организма, а психологическое напряжение вызвать нарушения в физическом теле. Особого внимания потребует мочеполовая система, возможны заболевания почек, инфекционные заболевания и травмы. Надо остерегаться ушибов и переломов костей, особенно уязвима область поясницы и колени.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Раков

    Позитивная энергия в этот день будет бить вокруг вас ключом, так что не бойтесь поддаться ей. День будет проходить легко и спокойно. Отличным вариантом станет небольшое путешествие в компании с родными и близкими. Все серьезные и важные мероприятия следует отложить. Позвольте себе немного отдохнуть и расслабиться.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Львов   

    Внимание многих представителей этого знака будет сосредоточено на теме романтических отношений. Сейчас хорошее время, чтобы найти свою любовь. Однако, встретив того, кто может стать вашей второй половинкой, вы можете столкнуться с препятствиями, которые помешают укреплению отношений. Несмотря на обилие романтических указаний, этот период способен принести отчуждение и огорчения в любви. Сохранить хорошее эмоциональное состояние вам помогут развлечения и творчество.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Дев  

    Вам следует несколько разнообразить собственный досуг. Не самый лучший день, чтобы проводить его, оставшись в одиночестве. Договоритесь с друзьями и отправляйтесь развлекаться. Ближе к вечеру у вас появится шанс завести новые интересные знакомства, которые сыграют немаловажную роль в вашем будущем.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Весов 

    Лень всерьез овладеет вами, не давая заниматься текущими делами и решением важных вопросов. Пока не поздно, переадресуйте их кому-нибудь другому. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Быть может, это организм дает вам понять, что у него не все в порядке.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Скорпионов 

    Вам следует начать несколько иначе смотреть на некоторые вещи. Возможно, в последнее время ваши суждения стали глубоко субъективны, что может крайне негативно отразиться на общении с окружающими. Попробуйте обратиться за помощью к знакомым или близким людям. Вам будет полезен взгляд со стороны.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Стрельцов 

    Проблем у вас будет немало, но все их вы сможете решить собственными силами. А вот ваша вторая половина вряд ли обойдется без вашей помощи - не отказывайте в ней. Звезды рекомендуют начать заниматься спортом. Особенно это актуально для тех, кто хочет похудеть.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Козерогов

    Хороший день для того, чтобы провести его в окружении самых близких и дорогих людей. Не стоит тратить время на тех, кто никогда не сможет оценить вашего внимания. Во второй половине дня у вас появится реальная возможность хорошенько расслабиться и получить немало новых впечатлений.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Водолеев

    У Водолеев в это время у вас наиболее уязвима печень, нужно относиться к ней бережнее и избегать излишеств в еде и питье. Кроме того, к болезням и травмам могут вести эмоциональные проблемы, депрессивное мышление, вредные привычки. Могут быть нарушения сна. Для укрепления здоровья полезны нетрадиционные методы, медитация, иглорефлексотерапия, профилактический массаж.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 января 2020 для Рыб

    В этот день вы будете напропалую проявлять свой творческий потенциал везде, где это только возможно. Придется немало постараться, чтобы поумерить свой энтузиазм и не наделать ошибок. В некоторых конкретных моментах окружающие будут требовать от вас реалистичного подхода, так что спускайтесь с небес на землю и принимайтесь за работу.

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