Гороскоп на 17 января: идеальный день для помолвки для Козерогов, а для Близнецов - для счастья

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 января 2020 для Овнов Интересные встречи и общение с приятными людьми ждут всех Овнов, к которым в ближайшие дни, будет проявлен повышенный интерес со стороны противоположного пола. Обстоятельства этого периода советуют уделить в первой половине дня время для освобождения от накопившихся проблем и подведению итогов. Вторая половина суток благоприятна для общения в рабочем коллективе, совместных занятий и для отдыха в приятной компании. Вечером не исключена, без видимых на то причин, ссора с близкими людьми. Проявленные вами в это время выдержка и такт, помогут нейтрализовать назревающий конфликт.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 января 2020 для Тельцов Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идут на подъем, это дает многим Тельцам, хорошую возможность для претворения в жизнь многих из своих планов. Сегодняшний день благоприятен для творчества, самообразования и изучения новых направлений деятельности ведущих к росту как вашего духовного, так и материального потенциала. Попытайтесь начало этого дня провести в кругу своих друзей и близких, обменяйтесь друг с другом своим опытом и своими размышлениями на разные темы. В этот день можете позволить себе выпить немного вина и забыть на время о диете.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 января 2020 для Близнецов Удачный день для Близнецов, чтобы рискнуть и попытать счастья. Дел полно и они не терпят отлагательства, здесь пригодятся ваши творческие способности. Не забывайте и о здоровье, постоянное напряжение способно принести вред вашему организму, поэтому попытайтесь переложить часть забот на плечи своих сослуживцев. Несмотря на насыщенный событиями день, сегодня у вас останется время и на романтические отношения, знакомые противоположного пола будут стремиться к общению, и, скорее всего, сами назначат свидание.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 января 2020 для Раков В этот день весьма вероятно, что Ракам предстоит хождение по инстанциям в поисках документов и справок — к чиновникам, лишь с подарком. Партнерские взаимоотношения в деловой сфере развиваются благоприятно, что доставит радость и даст надежду на хорошее будущее. Вечером запланируйте отдых в кругу семьи, близкие люди нуждаются во внимании и заботе с вашей стороны. Поступив так, с их стороны благодарности не будет конца, а если вы вдруг окажетесь в сложной ситуации, они поддержат и успокоят вас.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 17 января 2020 для Львов Постарайтесь в сегодняшний день, навести порядок и дома, и в своих мыслях. Не забудьте оплатить все счета, их уже довольно много скопилось в известном вам месте. Помощь родственников и друзей в этот день будет весьма кстати. В то же время, Львам предоставляется возможность проявить свои лучшие качества и изменить отношение окружающих к себе, однако это может потребовать большой мобилизации сил и воли. Вечер проведите в тихой обстановке, покой и уединение помогут восстановить силы гораздо лучше, нежели шумная вечеринка.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 17 января 2020 для Дев В этот день, особое значение для представителей зодиакального знака Дева, приобретет потребность в личной свободе, которая превратится в настоятельную необходимость. Отправляйтесь к друзьям, общение с ними сейчас необходимо, вероятно, они нуждаются в ваших советах, вместе вы сможете найти оптимальное решение. Какие-либо ограничения и препятствия, сегодня сводятся к минимуму, что, однако не относится к эмоциям. Ждите внезапных сюрпризов, возможен визит дальнего родственника.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 17 января 2020 для Весов День для Весов предстоит суетный. Не исключено, что возникнет острая необходимость в денежных средствах, решить эту проблему вы сможете, если подойдете к ней творчески. Не следует сегодня посвящать посторонних в свои планы, не будьте излишне болтливы, это может вам навредить. Деловой бурный ритм выбил Весов из седла, продумайте свою диету, выберите витаминный комплекс. Весам сейчас необходимо позаботиться о себе. Вечером, политика невмешательства в дела близких родственников избавит вас в дальнейшем от многих неприятностей.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 января 2020 для Скорпионов Энергетически мощный день, энергия Скорпионов хлещет через край, однако не переусердствуйте и отыщите время, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой системы. День прекрасно подходит для доверительных бесед, в которых можно много интересного узнать о себе. В сегодняшний день важно не допускать ошибок при заполнении каких-либо документов. Прежде чем что-то подписывать, обязательно внимательно прочтите, а если в чем-либо сомневаетесь, обратитесь за консультацией к юристу.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 января 2020 для Стрельцов В сегодняшний день, найдется повод для выяснения отношений и взаимных упреков, будьте к этому готовы. Призовите чувство юмора для разрешения конфликта, главное не относитесь чересчур серьезно к себе. Конечно, вы нужны друг другу, однако почему-то все чаще и чаще испытываете сомнения в искренности, как своих чувств, так и чувств противоположной стороны, и эта ваша неуверенность передастся и партнеру. Вы оба не готовы прийти к обоюдному согласию, поэтому не следует торопиться с принятием какого-либо решения.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 января 2020 для Козерогов День прекрасно подходит для помолвки, сватовство в сегодняшний день обещает крепкий брак и долгую совместную жизнь, а дети, рожденные в такой семье, проявят свой талант и многого добьются в жизни. Возможно, вы стремитесь во всем к идеалу, а ваш избранник или избранница, должны быть как минимум принц или принцесса. Если ваши требования так высоки, потому что вы и сами дорогого стоите, то, дайте любимому человеку шанс доказать, что он именно тот, кто вам необходим.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 января 2020 для Водолеев Расстановка небесных сил обещает гармоничное развитие событий и материальное благополучие. Обстоятельства предоставляют Водолеям возможность достичь успеха буквально на любом поприще. Начинайте работать над новым проектом, откройте собственное дело, вложите финансы и получите прибыль. Пришло время вспомнить и о себе. Парикмахерская, солярий и бассейн давно ждут Водолеев, а, посмотрев в зеркало после процедур, вы обязательно приятно удивитесь своему преображению.